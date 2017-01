STINGのコンサートチケット、とりました。

NHKのSONGS という番組が、STING特集だったんです。 NHKのスタジオでのSTINGの演奏を交えながら、STINGへのインタビューを紹介する、というもの。 昨年、何年かぶりにオリジナルアルバムを出したSTINGですが、 なぜ、アルバムを出そうという気持ちになったのか・・・という質問に対して、 プリンスやデヴィッド・ボウイといった、僕の友人たちが、次々とこの世を去ってしまった、 自分に残された時間がどれだけあるかわからない年齢になって、自分ができる音楽を残したいという 気持ちになった・・・みたいなことを語っていました。

新曲、I CAN'T STOP THINKING ABOUT YOU は、ラブソングではなく、 音楽に対する気持ちを歌った曲だそうです。 だから、YOU は、好きな人、ではなく、「音楽」なんだそう・・・・

そのほか、MESSAGE IN A BOTTLE へ込めた思いとか、 ENGLISHMAN IN NEW YORK を歌っていた頃の自分の状況や心境なんかを とてもスマートに語っていました。 (この番組の録画は、保存版としてとっておくつもり)

私が初めてSTINGのコンサートに行ったのは、大学1年の時、 NOTHING LIKE THE SUNを発表した後のツアーでした。 そのときは、まだ福岡に住んでいて、会場は、海の中道海浜公園、野外でした。 SISTER MOONを歌っているとき、夜空に本当に綺麗な月が輝いていて、 何とも言えない気持ちに包まれたものです。

こっちで住むようになってからも、2回コンサートに行きました。二度とも日本武道館でした。

POLICE 時代の曲も、STINGになってからの曲も、どれも私の思い入れのある曲ばかり・・・

6月の武道館でのコンサート、今からすごく楽しみです!!

一月に入ってすぐくらいだったかな・・・