サテの美学

主に、山口・福岡・佐賀・長崎・熊本県内のテレビ局・ラジオ局のサテライト中継局・送信所に光を当てています。

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有川北デジタルテレビ中継局

まだまだ寒い日が続きますが、如何お過ごしでしょうか？
体を壊されによう、暖かい恰好でお過ごし下さい。
今回からいよいよ上五島に上陸です！！

南松浦郡新上五島町有川郷にある有川北中継局です。

歴史を紐解きますと……
1978年（昭和53年） 11月30日　NHK・NBC・KTN
1993年（平成  5年）   3月17日  NCC　
1994年（平成  6年）   2月 2日  NIB　

概要ですが・・・・
NHKのみ数十メートル離れた場所に受信点があります、
NCC開局時にチャンネル変更・送信点の分離等が行われたようです。


送信出力は、0.05Wで周波数は以下の通りです。
NHK-G　　（JOAC-DTV) 21ch
NHK-E　　（JOAG-DTV) 25ch 
NBC　　　 （JOUR-DTV) 37ch
KTN 　　　 (JOWH-DTV) 20ch
NCC 　　　 (JOXI-DTV)  33cｈ
NIB 　　　　(JOXH-DTV) 37ch

アクセス方法
佐世保港から
九州商船　有川方面行き
高速船・フェリーに乗船し下船後徒歩約15分 

博多港から
野母商船
博多〜宇久〜小値賀〜青方〜奈留〜福江
フェリー太古にて青方港にて下船後
西肥バスの有川港行き連絡バスに乗車
して終点で下車後　徒歩約15分

鯨見山全景
イメージ 1

NHK受信アンテナ遠景
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NHK受信アンテナ全景
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NHK受信アンテナ施設BOX
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NHK受信アンテナ拡大
イメージ 5

NHK伝送線杭
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中継局全景1
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送信アンテナ1
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送信アンテナ2
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送信アンテナ3
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送信アンテナ4
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受信アンテナ1
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受信アンテナ2
イメージ 12

送信機器Box1
イメージ 14

送信機器Box2
イメージ 15

送信機器Box3（若干暗いですが・・・・）
イメージ 16

監視装置アンテナ
イメージ 19

中継局足回り1
イメージ 17

中継局足回り2
イメージ 18

中継局足回り2
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中継局から・・・・1
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中継局入口
イメージ 22

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