有川北デジタルテレビ中継局

まだまだ寒い日が続きますが、如何お過ごしでしょうか？ 体を壊されによう、暖かい恰好でお過ごし下さい。 今回からいよいよ上五島に上陸です！！

南松浦郡新上五島町有川郷にある有川北中継局です。

歴史を紐解きますと…… 1978年（昭和53年） 11月30日 NHK・NBC・KTN 1993年（平成 5年） 3月17日 NCC 1994年（平成 6年） 2月 2日 NIB

概要ですが・・・・ NHKのみ数十メートル離れた場所に受信点があります、 NCC開局時にチャンネル変更・送信点の分離等が行われたようです。



送信出力は、0.05Wで周波数は以下の通りです。

NHK-G （JOAC-DTV) 21ch

NHK-E （JOAG-DTV) 25ch

NBC （JOUR-DTV) 37ch

KTN (JOWH-DTV) 20ch

NCC (JOXI-DTV) 33cｈ

NIB (JOXH-DTV) 37ch

アクセス方法 佐世保港から 九州商船 有川方面行き 高速船・フェリーに乗船し下船後徒歩約15分

博多港から 野母商船 博多〜宇久〜小値賀〜青方〜奈留〜福江 フェリー太古にて青方港にて下船後 西肥バスの有川港行き連絡バスに乗車 して終点で下車後 徒歩約15分

鯨見山全景

NHK受信アンテナ遠景

NHK受信アンテナ全景

NHK受信アンテナ施設BOX

NHK受信アンテナ拡大

NHK伝送線杭

中継局全景1

送信アンテナ1

送信アンテナ2

送信アンテナ3

送信アンテナ4



受信アンテナ1

受信アンテナ2

送信機器Box1

送信機器Box2

送信機器Box3（若干暗いですが・・・・）

監視装置アンテナ

中継局足回り1

中継局足回り2

中継局足回り2

中継局から・・・・1

中継局入口





