有川北デジタルテレビ中継局

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まだまだ寒い日が続きますが、如何お過ごしでしょうか？
体を壊されによう、暖かい恰好でお過ごし下さい。
今回からいよいよ上五島に上陸です！！
南松浦郡新上五島町有川郷にある有川北中継局です。
歴史を紐解きますと……
1978年（昭和53年） 11月30日 NHK・NBC・KTN
1993年（平成 5年） 3月17日 NCC
1994年（平成 6年） 2月 2日 NIB
概要ですが・・・・
NHKのみ数十メートル離れた場所に受信点があります、
NCC開局時にチャンネル変更・送信点の分離等が行われたようです。
送信出力は、0.05Wで周波数は以下の通りです。
NHK-G （JOAC-DTV) 21ch
NHK-E （JOAG-DTV) 25ch
NBC （JOUR-DTV) 37ch
KTN (JOWH-DTV) 20ch
NCC (JOXI-DTV) 33cｈ
NIB (JOXH-DTV) 37ch
アクセス方法
佐世保港から
九州商船 有川方面行き
高速船・フェリーに乗船し下船後徒歩約15分
博多港から
野母商船
博多〜宇久〜小値賀〜青方〜奈留〜福江
フェリー太古にて青方港にて下船後
西肥バスの有川港行き連絡バスに乗車
して終点で下車後 徒歩約15分
鯨見山全景
NHK受信アンテナ遠景
NHK受信アンテナ全景
NHK受信アンテナ施設BOX
NHK受信アンテナ拡大
NHK伝送線杭
中継局全景1
送信アンテナ1
送信アンテナ2
送信アンテナ3
送信アンテナ4
受信アンテナ1
受信アンテナ2
送信機器Box1
送信機器Box2
送信機器Box3（若干暗いですが・・・・）
監視装置アンテナ
中継局足回り1
中継局足回り2
中継局足回り2
中継局から・・・・1
中継局入口
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