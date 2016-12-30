箱根駅伝-フリーダムに語ろう!!-

[箱根オーダー]青学2区一色補欠田村下田鈴木、早大は武田永山平鈴木、駒大2区工藤補欠中谷西山 東洋1区服部2区相沢、山学5区上田

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(途中)28.12.31までの結果記事



第180回松戸市陸上競技記録会

○順天堂大学
藤曲寛人①30分06秒47★
鈴木雄人①30分45秒74　福嶋優人③30分48秒33　宮川慎太郎④30分48秒60　小畠隆太郎①31分03秒08


○中央学院大学
5千
國澤昇平③14分42秒32　川村悠登①14分44秒19
1万
光武 洋②29分49秒20★
城田 航①30分09秒31★　伊藤　翼④30分20秒69　藤井雄大①30分21秒58
石原圭祐①30分26秒14　須永康幸①30分40秒97　石井 海②30分44秒82　中川 賢②30分51秒06

○専修大学
宮尾佳輔③14分26秒83

○亜細亜大学
米井翔也②29分55秒47★
古川 舜②30分02秒40★　上土井雅大①30分07秒02★　武 雄介②30分24秒97
小室俊貴①31分07秒39★　梅本龍太②31分27秒47


○関東学院大学
安西佑騎③30分37秒65


○流通経済大学
5千
福留大樹③14分47秒03
1万
稲富智希③30分46秒65
龍田優斗②31分13秒29★　出田優斗③31分13秒57　三輪雄大①31分19秒75★　小原佑介①31分22秒58


○麗澤大学
藤村　穣③30分19秒91★
大道聖斗③30分52秒44　宮田　僚①31分05秒78　青木章悟④31分17秒23


○筑波大学
5千
小林航央②14分33秒63
1万
森田佳祐③29分44秒14
河野　誉③30分05秒15　武田勇美③30分05秒21★　吉成祐人(M1)30分08秒22
村上　諄②30分09秒66★　藤田黎士①30分44秒49★　池田　親①30分59秒76
川瀬宙夢②31分08秒58★　齋藤零司①31分28秒43★


○関東その他
1万
加世田雅之(立大2)30分41秒96★
中村亮介(立大1)30分49秒04★
大木康生(慶大3)31分24秒46★
篠崎拓弥(東情2)31分27秒40


○その他
平野恵大(皇学館大)31分05秒71


28.12.24 第20回法政大学競技会


○帝京大学
5千
小林 誠②14分44秒19　田村丈哉①14分45秒12
1万
幸崎一聖②30分02秒47★
吉田尭紀①30分17秒29★　井田湧希③30分19秒55　砂賀正輝②30分29秒27
小林万修①30分48秒27★　大塚瑞季②30分52秒97★


○法政大学
5千
木村優志④14分22秒37　篠村政寛④14分48秒19
1万
磯田和也③29分39秒59★
増田蒼馬①29分42秒88★　佐々木虎一朗①29分47秒93★　狩野琢己②29分55秒13
松澤拓弥①29分59秒42★　加藤巧記③30分09秒27★　岡田　悠④30分12秒74★　福田兼士②30分14秒81★


○國學院大學
5千
芹澤昭紀②14分39秒30
1万
小中駿祐②29分43秒47★　青木祐人①29分46秒10★　稲毛暉斗①29分46秒74★　河野敢太③30分07秒78


○国士舘大学
5千
星野全輝②14分42秒77★
1万
谷村亮太③30分03秒43★
大野 力②30分24秒67　佐藤弥憂②30分30秒62　岩崎俊希③30分54秒30
鼡田章宏①30分55秒13　大西　彰①30分58秒08

28.12.24 第１７回　日本体育大学女子長距離競技会


○日本体育大学
重松尚志③14分24秒51★
山口和也①14分30秒05　森崎拓海②14分30秒43　石島一真③14分31秒96
森田諒太①14分37秒78★　酒匂郁海②14分41秒93　志賀康太②14分43秒29


○松蔭大学
福島研二③14分23秒23★
長瀬順志④14分43秒60　植田一貴③14分44秒41★　中山　将③14分52秒93　宍戸公紀②14分54秒86


28.12.31 第4回早稲田大学長距離競技会(2016漢祭り)


追記予定
早稲田大・中央大・亜細亜大の選手が出場します。





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