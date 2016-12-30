(途中)28.12.31までの結果記事

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第180回松戸市陸上競技記録会
○順天堂大学
藤曲寛人①30分06秒47★
鈴木雄人①30分45秒74 福嶋優人③30分48秒33 宮川慎太郎④30分48秒60 小畠隆太郎①31分03秒08
○中央学院大学
5千
國澤昇平③14分42秒32 川村悠登①14分44秒19
1万
光武 洋②29分49秒20★
城田 航①30分09秒31★ 伊藤 翼④30分20秒69 藤井雄大①30分21秒58
石原圭祐①30分26秒14 須永康幸①30分40秒97 石井 海②30分44秒82 中川 賢②30分51秒06
○専修大学
宮尾佳輔③14分26秒83
○亜細亜大学
米井翔也②29分55秒47★
古川 舜②30分02秒40★ 上土井雅大①30分07秒02★ 武 雄介②30分24秒97
小室俊貴①31分07秒39★ 梅本龍太②31分27秒47
○関東学院大学
安西佑騎③30分37秒65
○流通経済大学
5千
福留大樹③14分47秒03
1万
稲富智希③30分46秒65
龍田優斗②31分13秒29★ 出田優斗③31分13秒57 三輪雄大①31分19秒75★ 小原佑介①31分22秒58
○麗澤大学
藤村 穣③30分19秒91★
大道聖斗③30分52秒44 宮田 僚①31分05秒78 青木章悟④31分17秒23
○筑波大学
5千
小林航央②14分33秒63
1万
森田佳祐③29分44秒14
河野 誉③30分05秒15 武田勇美③30分05秒21★ 吉成祐人(M1)30分08秒22
村上 諄②30分09秒66★ 藤田黎士①30分44秒49★ 池田 親①30分59秒76
川瀬宙夢②31分08秒58★ 齋藤零司①31分28秒43★
○関東その他
1万
加世田雅之(立大2)30分41秒96★
中村亮介(立大1)30分49秒04★
大木康生(慶大3)31分24秒46★
篠崎拓弥(東情2)31分27秒40
○その他
平野恵大(皇学館大)31分05秒71
28.12.24 第20回法政大学競技会
○帝京大学
5千
小林 誠②14分44秒19 田村丈哉①14分45秒12
1万
幸崎一聖②30分02秒47★
吉田尭紀①30分17秒29★ 井田湧希③30分19秒55 砂賀正輝②30分29秒27
小林万修①30分48秒27★ 大塚瑞季②30分52秒97★
○法政大学
5千
木村優志④14分22秒37 篠村政寛④14分48秒19
1万
磯田和也③29分39秒59★
増田蒼馬①29分42秒88★ 佐々木虎一朗①29分47秒93★ 狩野琢己②29分55秒13
松澤拓弥①29分59秒42★ 加藤巧記③30分09秒27★ 岡田 悠④30分12秒74★ 福田兼士②30分14秒81★
○國學院大學
5千
芹澤昭紀②14分39秒30
1万
小中駿祐②29分43秒47★ 青木祐人①29分46秒10★ 稲毛暉斗①29分46秒74★ 河野敢太③30分07秒78
○国士舘大学
5千
星野全輝②14分42秒77★
1万
谷村亮太③30分03秒43★
大野 力②30分24秒67 佐藤弥憂②30分30秒62 岩崎俊希③30分54秒30
鼡田章宏①30分55秒13 大西 彰①30分58秒08
28.12.24 第１７回 日本体育大学女子長距離競技会
○日本体育大学
重松尚志③14分24秒51★
山口和也①14分30秒05 森崎拓海②14分30秒43 石島一真③14分31秒96
森田諒太①14分37秒78★ 酒匂郁海②14分41秒93 志賀康太②14分43秒29
○松蔭大学
福島研二③14分23秒23★
長瀬順志④14分43秒60 植田一貴③14分44秒41★ 中山 将③14分52秒93 宍戸公紀②14分54秒86
28.12.31 第4回早稲田大学長距離競技会(2016漢祭り)
追記予定
早稲田大・中央大・亜細亜大の選手が出場します。
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