(途中)28.12.31までの結果記事







第180回松戸市陸上競技記録会 ○順天堂大学

藤曲寛人①30分06秒47★ 鈴木雄人①30分45秒74 福嶋優人③30分48秒33 宮川慎太郎④30分48秒60 小畠隆太郎①31分03秒08



○中央学院大学

5千

國澤昇平③14分42秒32 川村悠登①14分44秒19

1万

光武 洋②29分49秒20★

城田 航①30分09秒31★ 伊藤 翼④30分20秒69 藤井雄大①30分21秒58

石原圭祐①30分26秒14 須永康幸①30分40秒97 石井 海②30分44秒82 中川 賢②30分51秒06

○専修大学

宮尾佳輔③14分26秒83

○亜細亜大学

米井翔也②29分55秒47★

古川 舜②30分02秒40★ 上土井雅大①30分07秒02★ 武 雄介②30分24秒97

小室俊貴①31分07秒39★ 梅本龍太②31分27秒47



○関東学院大学

安西佑騎③30分37秒65



○流通経済大学

5千

福留大樹③14分47秒03

1万

稲富智希③30分46秒65

龍田優斗②31分13秒29★ 出田優斗③31分13秒57 三輪雄大①31分19秒75★ 小原佑介①31分22秒58



○麗澤大学

藤村 穣③30分19秒91★

大道聖斗③30分52秒44 宮田 僚①31分05秒78 青木章悟④31分17秒23



○筑波大学

5千

小林航央②14分33秒63

1万

森田佳祐③29分44秒14

河野 誉③30分05秒15 武田勇美③30分05秒21★ 吉成祐人(M1)30分08秒22

村上 諄②30分09秒66★ 藤田黎士①30分44秒49★ 池田 親①30分59秒76

川瀬宙夢②31分08秒58★ 齋藤零司①31分28秒43★



○関東その他

1万

加世田雅之(立大2)30分41秒96★

中村亮介(立大1)30分49秒04★

大木康生(慶大3)31分24秒46★

篠崎拓弥(東情2)31分27秒40



○その他

平野恵大(皇学館大)31分05秒71



28.12.24 第20回法政大学競技会

○帝京大学

5千

小林 誠②14分44秒19 田村丈哉①14分45秒12

1万

幸崎一聖②30分02秒47★

吉田尭紀①30分17秒29★ 井田湧希③30分19秒55 砂賀正輝②30分29秒27

小林万修①30分48秒27★ 大塚瑞季②30分52秒97★



○法政大学

5千

木村優志④14分22秒37 篠村政寛④14分48秒19

1万

磯田和也③29分39秒59★

増田蒼馬①29分42秒88★ 佐々木虎一朗①29分47秒93★ 狩野琢己②29分55秒13

松澤拓弥①29分59秒42★ 加藤巧記③30分09秒27★ 岡田 悠④30分12秒74★ 福田兼士②30分14秒81★



○國學院大學

5千

芹澤昭紀②14分39秒30

1万

小中駿祐②29分43秒47★ 青木祐人①29分46秒10★ 稲毛暉斗①29分46秒74★ 河野敢太③30分07秒78



○国士舘大学

5千

星野全輝②14分42秒77★

1万

谷村亮太③30分03秒43★

大野 力②30分24秒67 佐藤弥憂②30分30秒62 岩崎俊希③30分54秒30

鼡田章宏①30分55秒13 大西 彰①30分58秒08

28.12.24 第１７回 日本体育大学女子長距離競技会

○日本体育大学

重松尚志③14分24秒51★

山口和也①14分30秒05 森崎拓海②14分30秒43 石島一真③14分31秒96

森田諒太①14分37秒78★ 酒匂郁海②14分41秒93 志賀康太②14分43秒29



○松蔭大学

福島研二③14分23秒23★

長瀬順志④14分43秒60 植田一貴③14分44秒41★ 中山 将③14分52秒93 宍戸公紀②14分54秒86



28.12.31 第4回早稲田大学長距離競技会(2016漢祭り)

追記予定 早稲田大・中央大・亜細亜大の選手が出場します。









フリーダムTwitter( https://twitter.com/hakonankit ) こちらもどうぞ ※最新の陸上ニュースも見れます！











