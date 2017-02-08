

期間

2017年2月15日(水)〜2017年2月17日(金)

開催時間

10:00〜17:00

※最終日は 16:00まで

対象者 / 入場料

業界関係者のみ

5,000円(消費税込)

※招待券持参者、来場事前登録者は無料

利用施設

国際展示場1〜8

国際展示場9〜11

臨時高速バス

臨時高速バスあり

主催者

一般社団法人新日本スーパーマーケット協会

連絡先

Tel: 03-5209-1056

Email: trade@smts.jp

ホームページ

http://www.smts.jp/

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平成29年はニク年だよ〜

千葉県に美味しいお店ある

ハンバーグは 「カウベル」

焼肉は庶民の味方「赤門」

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食いしん坊ブログ

はるっちの食いしん坊ブログ

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