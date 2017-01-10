Ž¶ŽÑŽÊŽÞŽ¯Ž¸¤Ö¤í¤°¡Ú¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿ÅÏ¤êÄ»¡Û2ÏÃ

|
¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ö¤í¤°¡×¤Î2ÏÃ¤Ç¤¹¡£1964¡Á1967Ç¯Á°¤ËÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ãŽ·ŽÞŽÀŽ°¤ò»ý¤Ã¤¿ÅÏ¤êÄ»Ž¼ŽØŽ°Ž½ŽÞ¢ä
Âè£²ÏÃ¡¡¢ã»°Ì£Àþ¤Î½Ð²ñ¤¤¢ä
Ãæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢ÇìÊì¤µ¤ó¤è¤ê»°Ì£Àþ¤ò½¬¤ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¸À¤¦¡¢
¤ª´«¤á¤¬Í¤Ã¤¿¡£
ÇìÊì¤ÏÄ¹±´¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¹¡£
µ©²»²ÈÞÆ´Ñ¤È¸À¤¦,Ê¸²½·®¾Ï¤òÂ×¤¤¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£
²È¸µ¤Îµ©²»²ÈÏ»»ÍÏº»Õ¾¢¤è¤ê¡¢Ä¹±´¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇìÊì¤Î²È¤Î¸¼´Ø¤Ë¤Ïµ©²»²ÈÏ»ÀéÂå¤ÎÉ½»¥¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ©²»²ÈÏ»ÀéÂå¤ÏÇìÊì¤µ¤ó¤ÎÌ¾¼èÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤ªÄï»Ò¤µ¤ó¤¬²¿¿Í¤«½¬¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð·Î¸Å¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ÇìÊì¤Î»Ò¶¡Ã£¤Ï»°Ì£Àþ¤ËÁ´Á³¶½Ì£Í¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
£±£¶ºÐ¤Î»ä¡¢²»¼¡Ïº¤Ë»°Ì£Àþ¤ò»ý¤¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½Â¡¹¤È¾ö¤ËÀµºÂ¤µ¤ì¡¢¤Ä¤ÞÃÆ¤¤Ç¡¢½é¤á¤Æ²»¤ò½Ð¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÀµºÂ¤Ï£±£°Ê¬¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢Â¤¬áã¤ì¤òÀÚ¤é¤·¡¢·ù¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
£²²óÌÜ¤«¤éÅ¬Åö¤ÊÅÔ¹ç¤òÉÕ¤±¤ÆÆ¨¤²²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¥è¡ª
ÇìÊì¤Ï¡¢»ä¤¬¥®¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢
¤³¤Î»ä¤Ë»°Ì£Àþ¤ò¶µ¤¨¤Æ¡¢¡ãÄ¹±´¤ÎÌ¾¼è¡ä¤Ë¤µ¤»¤Æ¡¢
¸å¤ò·Ñ¤¬¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¦¡¦¡©¡©¡£¡¡¡¡¥à¥ê¡¦¥à¥ê
·ë¶É¡¢»ä¡¢²»¼¡Ïº¤Ï¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤º¡ª
»°Ì£Àþ¤Î²»¿§»öÂÖ¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÇìÊì¤âÄü¤á¤¿ÍÍ»Ò¡ª¡¡
º£ÅÙ¡¢ÇìÊì¤Î¼ÂËå¤Î»ä¤ÎÊì¤ËÄ¹±´¤ò´«¤á¡¢
Êì¤¬»°Ì£Àþ¤ò½¬¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Êì¤Ï¼Â»Ð¤Ç¤¢¤ëÇìÊì¤«¤éÄ¹±´¤ò½¬¤¤¡¢²ÄÌé¤ÎÏÓ¤ò¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£¡¢»×¤¦¤È»°Ì£Àþ¤Ï·ù¤¤¡ª¤ÈµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢
¤¡¤¢Ä¹±´¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¿è¤ÇÎÉ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¦¡¦¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¤Ï¥®¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥¿¡¼¤Ï±Ê±ó¤ÎÎø¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µ©²»²ÈÞÆ´Ñ»Õ¾¢¡¢Ä¾ÅÁ¤ÎÌ¾¼è¤ê¤Ï¡¢»ä¤ÎÊì¤Î»Ð¤Çµ©²»²ÈÏ»ÀéÂå¤Ç¤¹¡£
²¼¤ÎÄ¹±´¤ÏÊì¤Î»°Ì£Àþ±éÁÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ø»Íµ¨¤Î»³±¸¡Ù¤«¡Ø´ß¤ÎÌø¡Ù¤«¡©¡©¡©¾Ü¤·¤¯¤Ï²ò¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä¹±´¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬Í¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¬¡Ö´ß¤ÎÌø¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¦¡¦¡©
¤¬¡Ö»Íµ¨¤Î»³±¸¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¦¡¦¡©
ÇìÊì¤ÎÄ¹±´¡Ø´«¿ÊÄ¢¡Ù¤È¸À¤¦¥Æ¡¼¥×¤¬Í¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
ÉÔÌÀ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¡ÖµªÊ¸ÂçÐÖ¡×¤È¡Ö¤ª¼·µÈ»°¡×¤Îµ®½Å¤Ê¥Æ¡¼¥×¤¬Í¤ë¤¬¡¢¶Ê¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢Ä¹¤¯¤Æ¡¦¡¦¥¢¥Ã¥×¤ÏÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊÑ¡¢µ®½Å¤Êµ©²»²ÈÏ»»ÍÏº¡Ê²È¸µ¡Ë¤¬¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë
Æ°²è¤¬YOU-TUBE¤ËÍ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç
¶½Ì£¤ÎÍ¤ëÊý¡¢¸æÍ÷²¼¤µ¤¤¡£
È÷¹Í¡§µ©²»²È¤ÈµÏ¤ÏÆó¤Ä¤Î²ÈÌç¤¬Í¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¤³¤Î³¨¤ÏÊì¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ì¼»þÂå¤Î¼«²è³¨¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÈþ¿Í¤Î³¨¤òÉÁ¤«¤¹¤ÈÀ¨¤¯¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë
>
- ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
>
- ²»³Ú
>
- ³Ú´ï