2011/07/28市場動向記事/ＤＫＳＨジャパン/ 馬由来プラセンタエキスの総代理店契約を締結 ヘルスフードレポートⓇ山の下出版Ⓒ 月号 2011/07/28 ｺｰﾄﾞ 1854 ﾀｲﾄﾙ 馬由来プラセンタエキスの総代理店契約を締結

ＤＫＳＨジャパンは7月28日､日本生物製剤（東京都渋谷区）のプラセンタエキスの総代理店契約

を締結したことを明らかにした。 今回取扱いのサラブレッド馬由来プラセンタエキス「

ＪＢＰエクワイン-

Ｔ」は、医療用医薬品プラセンタエキスのシェア80％の日本生物製剤が、人の胎盤原料の医薬品

向けと同様の抽出方法で製造したもの。原料の馬胎盤は、北海道産サラブレッドで、トレーサビリ

ティ、疾病予防など品質管理がなされている。

医薬品では「慢性肝疾患における肝機能の改善」が効能として認められている他、肌の再生な

ど美容機能も期待されている。 同社では同プラ

センタエキスを健康食品、一般食品市場に紹介 していく予定で、「配合した食品の形状、味、香りなどについて、最適なアプリケーション開発も提

案していきたい」としている。









ﾚﾎﾟｰﾄ掲載 Yes

内容 動向・横組 Ｐ無し 行数 ２５ｗ／１６Ｌ 郵便番号 108-8360 住所1 港区三田3-4-19 社名 ＤＫＳＨｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 部署 広報担当

担当者 長谷川崇 別府屋 TEL 03-5730-7342 FAX 03-5730-7333 出版物広告申込書 『 ヘルスフードレポート』 担当/編集部 【出版物③】

■『ヘルスフードレポート/Health Food Report(登録商標)健康志向食品

市場動向 2017年』

体裁／B5判64頁。1,500円送料215円。内容/2017年市場規模/上位素

材数字・動向。素材生理機能一覧/約500素材。流通ルート約50概要。注目素

材/研究/製品。原料供給メーカー/約300社。受託加工メーカー/約100社。

製品メーカー/約500社。関係団体/機関その他。 ……………………………………………………………………………………………………………… 【見積書】 広告料金 1頁￥120,000白黒1色天地200mm×左右138mm （カラー4色￥180,000）

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①購入・広告出稿書籍名/発行/『市場動向201７年』

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⑧冊数/ 冊

広告スペース/カラー or 白黒 １頁

⑨合計価格/ 円

⑩支払方法/ 銀行振込 or 郵便振替 or その他 を記入し発行元迄

メール healthfoodreport2@yahoo.co.jp fax 03-3220-1098

購入代金は書籍・請求書到着後、支払予定日に入金してください。

銀行口座/三井住友銀行荻窪支店普通 りそな銀行荻窪支店普通

郵便振替口座/他金融機関からの振込用口座

振込等手数料購入申込者負担。直販に付き返本対応（返送料申込者負担）。

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【出版物①】

■『ヘルスフードレポート/Health Food Report(登録商標)健康志向食品

市場動向 2016年』

体裁／B5判64頁。1,500円送料215円。内容/2016年市場規模/上位素

材数字・動向。素材生理機能一覧/約400素材。流通ルート約50概要。注目素

材/研究/製品。原料供給メーカー/約400社。受託加工メーカー/約200社。

製品メーカー/約400社。関係団体/機関その他。

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

【出版物②】

■『ヘルスフードレポート/Health Food Report(登録商標)健康自然食品

事業者一覧2016年』

体裁/B5判130頁。9,800円送料300円。内容/全国事業者約7,000収載メー

カー/卸/小売店混在。住所/TELのみ収載(旧版未確認1,000削除)。内容/

新規収載約500社にマーク記入。事業者数(目安)北海道380/青森県76/

埼玉県231東京都1882/神奈川県301岐阜県110/静岡県253/愛知県287/

大阪府679/兵庫県265福岡県448/佐賀県46/長崎県76/熊本県168/大分県

61//鹿児島県133/沖縄県186。発行直後から移転・転廃業調査を順次実施し

データ入力(年間合計10%〜20%、1,500以上郵送不着削除了承の上申込)。

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①購入・広告出稿書籍名/既発行/『市場動向2016年』 or 『事業者一覧2016年』

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⑥FAX番号/

⑦メール・ホームページ/

⑧冊数/ 冊

広告スペース/カラー or 白黒 １頁

⑨合計価格/ 円

⑩支払方法/ 銀行振込 or 郵便振替 or その他 を記入し発行元迄

メール healthfoodreport2@yahoo.co.jp fax 03-3220-1098

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