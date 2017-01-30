2015/01/28市場動向記事/アサヒ飲料/新製品/2015年事業方針 2億4,000万箱目標(前年比102％) 13年連続プラス成長 ヘルスフードレポートⓇ山の下出版Ⓒ 月号 2015/01/28 ｺｰﾄﾞ 2130 ﾀｲﾄﾙ 2015年事業方針 2億4,000万箱目標(前年比102％) 13年連続プラス成長

アサヒ飲料は2015年事業方針を明らかにした。これによると、2014年の清涼飲料業界は前年

比98％程度で推移したとみられる中、同社は過去最高の2億,3536万箱（前年比101％）を販売、1

2年連続の販売増を達成した。 同社によれば主要カテゴリー､主要ブランドへの選択と集中により、三ツ矢/十六茶/ウィルキンソ

ン/ミネラルウォーターを中心に好調に推移したとしている。ウィルキンソンブランドは初めて112

％メジャーブランドとされる初の1,000万箱を突破した。 同社では2015年度年間販売目標を過去最高2億4,000万箱（前年比102％）13年連続のプラス成

長を目指す。 2014年販売実績（飲料合計23,536万箱（前年比101％）。

ワンダ3,949万箱（前年比99％）三ツ矢3,993万箱（前年比100％）十六茶2,186万箱（前年比105％

）ウィルキンソン1,092万箱（前年比112％）

ミネラルウォーター2,366万箱（前年比103％）カルピス4,756万箱（前年比99％）。

2015年販売目標（飲料

合計24,000万箱（前年比102％）。ワンダ4,020万箱（前年比102％）三ツ矢4,100万箱（前年比103

％）十六茶2,290万箱（前年比105％）ウィルキンソン1,200万箱（前年比110％）

ミネラルウォーター2,420万箱（前年比103％）カルピス4,810万箱（前年比101％）。





ﾚﾎﾟｰﾄ掲載 Yes

内容 2016収載 行数 ２５ｗ／Ｌ 郵便番号 130-8602 住所1 東京都墨田区吾妻橋1-23-1 社名 アサヒ飲料㈱ 部署 広報部

担当者 TEL 03-5608-5126 FAX 出版物広告申込書 『 ヘルスフードレポート』 担当/編集部 【出版物③】

■『ヘルスフードレポート/Health Food Report(登録商標)健康志向食品

市場動向 2017年』

体裁／B5判64頁。1,500円送料215円。内容/2017年市場規模/上位素

材数字・動向。素材生理機能一覧/約500素材。流通ルート約50概要。注目素

材/研究/製品。原料供給メーカー/約300社。受託加工メーカー/約100社。

製品メーカー/約500社。関係団体/機関その他。 ……………………………………………………………………………………………………………… 【見積書】 広告料金 1頁￥120,000白黒1色天地200mm×左右138mm （カラー4色￥180,000）

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【出版物①】

■『ヘルスフードレポート/Health Food Report(登録商標)健康志向食品

市場動向 2016年』

体裁／B5判64頁。1,500円送料215円。内容/2016年市場規模/上位素

材数字・動向。素材生理機能一覧/約400素材。流通ルート約50概要。注目素

材/研究/製品。原料供給メーカー/約400社。受託加工メーカー/約200社。

製品メーカー/約400社。関係団体/機関その他。

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【出版物②】

■『ヘルスフードレポート/Health Food Report(登録商標)健康自然食品

事業者一覧2016年』

体裁/B5判130頁。9,800円送料300円。内容/全国事業者約7,000収載メー

カー/卸/小売店混在。住所/TELのみ収載(旧版未確認1,000削除)。内容/

新規収載約500社にマーク記入。事業者数(目安)北海道380/青森県76/

埼玉県231東京都1882/神奈川県301岐阜県110/静岡県253/愛知県287/

大阪府679/兵庫県265福岡県448/佐賀県46/長崎県76/熊本県168/大分県

61//鹿児島県133/沖縄県186。発行直後から移転・転廃業調査を順次実施し

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