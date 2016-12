クリスマスは皆さん、どんな過ごし方をしているのかな?

俺と同じように「クリぼっち」の人はいるのだろうか…(≧ε≦)



イブは、実家に行って手巻き寿司パーティーをしてきました(^-^)

サンタさんのお腹に負けないくらい膨れ上がりました(笑)



今日のクリスマスはどうしようかな?(-ω-;)ウーン



カップルの人たちや家族の人たちは、この連休はお出かけ日和だよねぇ

天気もいいみたいだし。ちょっと寒いけどね…



俺も夜には隣町のイルミネーションを見てこようかな?って思ってます(^-^)



聖なる夜を楽しくお過ごしいただけますように(ノ^ω^)ノワーイッ♪



May you have a warm, joyful Christmas this year!

(温かさと喜びに満ちたクリスマスになりますように! )











B'z - いつかのメリークリスマス





Tom Petty & the Heartbreakers Christmas All Over Again





