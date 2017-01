あまりの寒さにバッテリーが。。。の件

先日来のあまりの寒さに心が折れてという訳ではないですが、休みの度に釣りに行ってると諸々の用事がたまってきていて今週は釣行お休み。まずは先週突如「ポーン!」とアラームが鳴ったクルマのメンテにサービスへ。 事前に状況を伝えると「それはオイルが減っているだけなので緊急性はありませんが時間がある時に寄ってください。」と。

無事にオイルを継ぎ足して事は済んだのだが最近エンジンのかかりが??てなことがあるのでついでにバッテリーチェックもお願いしたらこんなレシートみたいなのをもらいました。 無事にオイルを継ぎ足して事は済んだのだが最近エンジンのかかりが??てなことがあるのでついでにバッテリーチェックもお願いしたらこんなレシートみたいなのをもらいました。 「電圧も通常より低く、スタート容量も少ないので気をつけてください」と。 正常値に戻すには15km以上走行するか30分以上のアイドリングが必要だそう。年数も随分経っているが特に最近走行距離が落ちているのが原因らしい。もっと釣りにいかなあかんなー。 その後コーヒーをいただきながらサービスのナーハルマスターとしばし釣り談義。極寒での魚の生態やらソルトルアーで面白いのがあるとか、なんとかしてハードルアーで釣りたいがために編み出しが尋常でない技を教えてもらいました。Mさん今日も忙しいのに相手をしていただきありがとうございました。







で、結局先週から何をしていたかというともう一台のスピニング10USストラディックCI4のシャロースプール化。仕事場近くのオオツカへ行ったらたまたまショーケースに入っていた中古の07バイオマスターのシャロースプールがばっちりハマったので即オーダー。 で、結局先週から何をしていたかというともう一台のスピニング10USストラディックCI4のシャロースプール化。仕事場近くのオオツカへ行ったらたまたまショーケースに入っていた中古の07バイオマスターのシャロースプールがばっちりハマったので即オーダー。 赤メタル基調のデザインも良かったのですがこの組合せもオトコっぽくてええ感じです。 赤メタル基調のデザインも良かったのですがこの組合せもオトコっぽくてええ感じです。 老人広場の近距離ネコに使う予定です。 あー楽しみ〜









今日はこれから上州屋でもらってきた(正確にはレジ横で100円の募金をすると一冊もらう権利が得られるシステム)シマノの2017カタログを眺めて最新タックル情報を楽しませてもらいます。 今日はこれから上州屋でもらってきた(正確にはレジ横で100円の募金をすると一冊もらう権利が得られるシステム)シマノの2017カタログを眺めて最新タックル情報を楽しませてもらいます。 それにしてもよくもまーこんなに道具があるもんだと感心します。そしてまたそんな道具たちが釣りの楽しみのひとつでもあるのですが。

本 日上州屋で仕入れた秘密のアイテム達が次回釣行で炸裂するかと思うと今から脳内爆釣が止まりませんv(´∀`*v)

あー早く2017初フィッシュ釣りてぇー















Keep a sharp hook! "Your worst day of fishing is better than your best day at work."

GO FISH!!! FBはココ↓ http://www.facebook.com/hideki.meguro.3 Twitterはココ↓ https://twitter.com/hidemgr

バスプロショップ好き集まれー https://www.facebook.com/bpsjapan?ref_type=bookmark https://twitter.com/BPS_Japan