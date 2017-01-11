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https://en.wikipedia.org/wiki/1936%E2%80%9339_Arab_revolt_in_Palestine
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http://www.sankei.com/politics/news/160902/plt1609020052-n1.html
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