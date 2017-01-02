高校生サッカー　１月２日（月）

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本日より、新年始まって２日目ですが、高校生サッカーの結果はこのようになりました。赤字は勝利校です。
関東第一（東京B） １−２ 正智深谷（埼玉）
高松商（香川） ０−１ 駒澤大高（東京A）
鹿島学園（茨城） ０−１ 東海大仰星（大阪）
大分（大分） ０−６ 滝川第二（兵庫）
創造学園（長野） １(4PK2)１ 広島皆実(広島)
鵬翔（宮崎） ０−５ 青森山田（青森）
鹿児島城西（鹿児島） ０(4PK2)０ 長崎総科大附（長崎）
市立船橋（千葉） ０(3PK5)０ 前橋育英（群馬）
山形中央（山形） ０−１ 一条（奈良）
聖和学園（宮城） １(4PK2)１ 徳島市立（徳島）
鵬学園（石川） ０−４ 佐賀東(佐賀)
山梨学院（山梨） ２−１ 尚志（福島）
米子北（鳥取） ０−１ 佐野日大(栃木）
東福岡（福岡） １−０ 東邦（愛知）
富山第一（富山） ４−１ 那覇西（沖縄）
遠野（岩手） ２−０ 松山北（愛媛）
正月が過ぎて高校生サッカーの試合が多いので、関東中心にあるスタジアムで行っています。
関東に住んでる方なら、是非応援に行って見て下さい。
明日は３回戦ですので、是非とも頑張って欲しいです。