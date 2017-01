ならば南京虐殺館も閉鎖せよ　アパホテルよ、振り上げたこぶしを下ろすな

言論の自由のない国は言いたい放題。

あのトランプ氏でさえこう言っている:

===

.(国際友好について) we do so with understanding that it is the right of all nations to put their own interest first. (我々はいろいろな国と仲良くする) ただしどの国も自国の利益(interest)を最優先(first)にする権利があるという理解のもとでだ。