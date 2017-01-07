¤³¤³¤«¤éËÜÊ¸¤Ç¤¹
¥Ô¥í¥·¥­¤Î ¾å½£¥á¥¿Ê¢ ÊüÏ²µ­ ¤È¤­¤É¤­ ²£ÉÍ ²£¿Ü²ì
ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹

½ñ¸ËÁ´ÂÎÉ½¼¨

2017 ½é¥é¡¼¤ÏÉü³è´Ä2²È¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¦¤á¤¨¡Á¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê1ÇÕ¡ª¡ª

¥¤¥á¡¼¥¸ 1


2017½é¥é¡¼¤Ï¹ÁÆî¶è²¼±ÊÃ«¤Ë¤¢¤ë¡¡²È·Ï¤Î´Ä£²²È¤Ø

µÈÂ¼²ÈÄ¾·Ï¤ÇÉðÆ®ÇÉ¤Î£ÔÅ¹¼ç¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¡Ä´¤Ù¤¿¤é£²£°£±£µÇ¯¤Ë°ìÅÙ

ÊÄÅ¹¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¤¨¡Á¡Á¡Á¡¡µÈÂ¼Åö¼ç¤ÈÙæ¤á¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¤¨¡Á¡Á¡Á


BAKTA¤µ¤ó¤È¸À¤¦Êý¤¬²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÎò»Ë¤ò¡¡ÆüËÜ»ËÉ÷¤Ë¾å¼êÅ»¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹

ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹



²È·Ï¤ÎÎò»Ë


1974Ç¯ µÈÂ¼¼Â¤òÅö¼ç¤Ë·ú¤Æ¡¢¿·¿ùÅÄ¤ËµÈÂ¼²È¤¬¶½¤µ¤ì¤ë¡£

¤³¤³¤Ç²È·Ï¤Î¸»Î®¤¬¶¡¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ»¸ü¤ÊÆÚ¹ü¤Ë¾ßÌý¤ÎÌ£¤¬

¿¦¿Í¤ä¾¦¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¹¥É¾¤òÇî¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿´ãÁ°¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢

Ìç²¼À¸¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿Åö¼ç¤ÎÀµ·ýÆÍ¤­¤äÉ¨½³¤ê¤Ê¤É¤Î±éÉðÈäÏª¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢

½ù¡¹¤ËÌ±½°¤Î»Ù»ý¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿

ÃæÎ¬

1999Ç¯ µÈÂ¼²È¤¬ËÜµòÃÏ¤ò¿·¿ùÅÄ¤«¤é²£ÉÍÀ¾¸ý¤ËÁ«°Ü¡£µÈÂ¼¼Â¤Ï¤³¤ÎÀ¾¸ý¤Î´Û¤ò°ì³ç¤Ç

Çã¤¤Æþ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¡¢Ê¿À®¤ÎÀÐ³À»³¾ë¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£

¿·¿ùÅÄ¤ÎÅý¼£¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¿ùÅÄ²È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤³¤ì¤ËÅö¤¿¤é¤»¤¿¡£


¤Þ¤¿¡¢¾¾Â¼¤ËÎ¨¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜËÒ²È¤¬ËÜ²È¤È·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¡£

Æó¹æÅ¹¤Î´ÇÈÄ¤òÂÇ¤Á¼Î¤Æ¤ÆÆÛÁö¡¢²¼±ÊÃ«¤ËÆ±Ì¾¤ÎÆÈÎ©Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤¿

´ÖÌç¤ÎÀ¯ÊÑ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£

2000Ç¯ ÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¤ëµÈÂ¼Àª¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÄÉ·â¤¹¤ë¤Ù¤¯²¼±ÊÃ«¤Ë

µÈÂ¼²ÈÄ¾·Ï¤Î´Ä£²²È¤òÃÖ¤¤¤¿¡£µÈÂ¼¼Â¤¬ÆóÂ­¤ÎÁððÞ¤È¤·¤Æ¸æ¶ØÀ©¤Î½Õ²è¤ò¾¦¤Ã¤¿

Î÷¤Ç°ë»ÒÊô¹Ô½ê¤ÎÆì¤Ë²¼¤Ã¤¿¤Î¤â¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤ë¡£

¡ÊBAKTA¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¤è¤ê°úÍÑ¡Ë


Åö¼ç¤Î±éÉðÈäÏª¡á¼ã¤¤¤ªÄï»Ò¤µ¤óÃ£¤¬Âç¾­¡ÊµÈÂ¼»á¡Ë¤Ëµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿

À¾¸ý¤Î´Û¡á²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¡¡²¬ÌîÄ®¸òº¹ÅÀ¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡¡µÈÂ¼²ÈËÜÅ¹

´ÖÌç¤ÎÀ¯ÊÑ¡áËÜËÒ²È¤Î¾¾Â¼»á¤ÎÈ¿Íð¡¡ÅÜ¤Ã¤¿Âç¾­¤ËËÜËÒ²È¤«¤é100£Í¤Î¤È¤³¤í¤Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÉµÒ¤Î´Ä£²²È¤ò½Ð¤µ¤ìËÜËÒ²È²õÌÇ

¸æ¶ØÀ©¤Î½Õ²è¡áµÈÂ¼»á¤¬Î¢¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÈÎÇä¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾Ð


¹ª¤¤¤³¤È½ñ¤­¤Þ¤¹¤Í¤¨¡Á¡Á¡ÁBAKTA¤µ¤óÀ¨¤¤¤ï¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á






¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¥é¡¼¥á¥óÊÂ+³¤ÂÝÁý¤·¡¡¤Þ¤Ö¤·¤´ÈÓ¡ÜÀ¸¶Ì»Ò


¥¤¥á¡¼¥¸ 2


´Ä2²È¥é¡¼¥á¥ó³¤ÂÝÁý¤·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Ç¤áÂ¿¤á

µÈÂ¼²ÈËÜÎ®¤ÎÎ®¤ì¤òÁÈ¤à¡¡¥ï¥¤¥ë¥É·Ï¤Î°ìÇÕ¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡Á¡Á



¥¤¥á¡¼¥¸ 3

¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¦¤á¤¨¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á

¾ßÌý¤¬¤¿¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤ê¡¡·ÜÌý¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÈ´·²

¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¦¤á¤¨¡Á¡Á¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¹¡¼¥×¤Ï¡¡¤³¤ì¤¾²È·Ï¡ª¡ª¡ª



¥¤¥á¡¼¥¸ 4


¤Þ¤Ö¤·¡Ê¥Á¥ã¥·¥å¡¼¤ÎÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Î´Å¿É¼Ñ¡Ë¤ÈÀ¸¶Ì»Ò¡¡¤Ï50±ß


¥¤¥á¡¼¥¸ 5


¤Þ¤Ö¤·¶ÌÐ§

ÁÈÄ¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¡¤Þ¤Ö¤·¶ÌÐ§¤Î´°À®¡¡

¥¹¡¼¥×¤Ë¿»¤·¤¿³¤ÂÝ¤ò´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¥¿¥Þ¥é¥ó¥Á¸µ²ñÄ¹¡ª¡ª¡ª


µÈÂ¼²ÈÍí¤ß¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»ö·ï¾Ð¡¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬´Ä2²ÈÉü³è¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿

£²£°£±£·Ç¯¡¡½é¥é¡¼ÂçÊÑ¤ª¤¤¤·¤å¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡




Å¹Ì¾
´Ä2²È

½»½ê
¢©233-0016 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁÆî¶è²¼±ÊÃ«3-3-21

ÅÅÏÃÈÖ¹æ
045-825-3195

±Ä¶È»þ´Ö
11:00¡Á22:00

ÄêµÙÆü
·îÍË¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâ²ÐÍËÆü¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç´ØÏ¢µ­»ö¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª

¥Ø¥ë¥×

¤³¤Îµ­»ö¤Ë

´é¥¢¥¤¥³¥ó

´é¥¢¥¤¥³¥ó¡¦É½¼¨²èÁü¤ÎÁªÂò

³¨Ê¸»ú
¡ß
  • ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
  • Ì¾Á°
  • ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
  • ¥Ö¥í¥°

³«¤¯¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ê0¡Ë

Ï¢·È¥µ¡¼¥Ó¥¹
ÃÎ·ÃÂÞ¡Ã
textream¡Ê·Ç¼¨ÈÄ¡Ë¡Ã
¥Ú¥Ã¥È¡Ã
¥í¥³¡Ã
µá¿Í

ËÜÊ¸¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÎÀèÆ¬¤Ø
¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¹¿·µ­»ö
Á°¤Ø ¼¡¤Ø