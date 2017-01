Wellness at Work（１・２・３）

実践ビジネス英語

Wellness at Work(1)

revamp 刷新する、改訂する

wellness 心身ともに健康な状態

be big on 〜 〜に熱心である、重視する、〜が大好きである

stationary 静止した、固定された

be in great shape 申し分のない状態、体調が良い

instrumental in 〜 〜するのに役立つ、助けになる

lead a charge 先頭に立つ

calorie count カロリー摂取量

trans fat トランス脂肪酸

initiative 取り組み、イニシアチブ

sugary 砂糖の(ような)、砂糖を含む、甘すぎる

go too far 度が過ぎる

Wellness at Work(2)

in-house 社内の

up-front investment 先行投資

steadily どんどん

keep 〜 fit 健康を保つ

obesity 肥満

take 〜 for example 〜を例に取る

sit around (ぼんやりと)座って過ごす

cubicle 仕切った狭い場所、小個室

Wellness at Work(3)

drive up つり上げる、跳ね上がらせる

absenteeism (通例不当な)長期欠席、欠勤

healthcare claim 医療費の請求

per capita 1人当たり

gross domestic product 国内総生産

rank in the bottom quartile 下位の4分の1に入る

be proactive 率先して行動する、先を見越して行なう

workshop (小規模な)研究(集)会、研修会

peace of mind 心の平安

overall 全体にわたる、総合的な、全般的な

acupuncture 鍼(はり)療法, 鍼(しん)術

pedometer 歩数計

keep track of ずっと〜の情報を得る

peer pressure 仲間(同僚)からの圧力、プレッシャー