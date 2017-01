º£Æü¤ÏÆÞ¤ê¡¢£Ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È£µ¡¡¥¯¥é¥Ã¥Á¥¹¥ì¡¼¥Ö¤Î£×¥«¥Ã¥×²½À®¸ù¡©¡©

今日は一日中曇りで陽の射す時も有り、風も無く比較的快適な土曜日でした。

ホンダS600,AS285整備のSプロジェクトは5日目に突入しましたが、先日サイズ違いでWカップに出来なかったクラッチスレーブへ再挑戦です。

何時もの真っ直ぐ工具屋さんからホーニング用の砥石工具を購入用意です。





サイズは一番小さい物を自己責任で購入しましたが、大きい方のホンダT360,AK250君のスレーブ径は19ミリで先日のAS君は更に小さく17.5ミリ程度でした。



注意書きによるとエンジンオイルを注入して、2000rpm程度の回転で使う必要が有るようです。



さ〜〜て19Φへ最低25Φ用が使えるか??



砥石は辛うじて入りましたのでエンジンオイルをタップリと注入します。



ドリルは超安物ですが、変速可能なタイプです。



構造は単純で遠心力を抑えるのはゴム製のOリングのみですので直ぐに外れます。



Before After) を。 何とかホーニングが出来たようですので、ビフォー、アフター(を。

Before



After



かなりえぇ〜〜感じでしょう??



それでは、先日加工の終わったWカップタイプのピストンにラバーブリースをタップリ塗って組み込みです。





ホームセンターからスペーサーを購入しましたのでAK君用取り付けボルトの8ミリをAS君用へ6ミリにサイズダウンさせます。



ほぼ交換用スレーブシリンダーが用意出来ましたので、次はAS君側を再度バラシに掛かります。



ホースを緩めて



予めブレーキオイルを目一杯入れて置いたAK君スレーブで速!!入れ替えを。



入れ替え完了でスペーサーも入れました。



これにて、取り付け完了ですが、 動作の確認をしたいが 、一人では??





大陸の 低人民が使うような??自撮り棒?に似てはいますが、やっぱり真っ直ぐ工具屋製を使って



動作確認はできましたぁ〜〜



次は前回ウォーターポンプの孔位置違いが判明した件の対応方法を色々考えてみたが、 予備のウォーターポンプ(右側)を出して見ました。



ボルトを入れて位置を決め孔径に近いホースを突っ込んで見ると。



やっぱり孔半分程度はずれています。



しからば、対応策は各々の孔を少しずつ長孔に加工してつじつま合わせが一番か??



そして、ポンプ性能はS600用60ℓ/min(4500rpm)に対してS800用はぐーんと性能UPして78ℓ/min(3000rpm)のようですので



右側に有るS800用を使って各々を長孔にすれば問題は怪傑ハリマオかな??



本日の作業は此処までで〜〜〜す。

、またね〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 それでは