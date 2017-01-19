風がなく穏やかな一日となりました♪

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2017年 爆釣り祈願 新春タグフィッシュ大会
毎年恒例になりました 素敵な賞品が当たる
新春タグフィッシュ大会は只今開催中で〜す!
タグフィッシュの賞品のご紹介
Waterland様http://www.cafefishing.com/ より 村田基氏セレクト
カスタムショルダーバック 5名様
カスタムボディバック 5名様
CAP 2名様
ご協力ありがとうございます
WAILD-1 宇都宮駅東店様よりhttps://www.wild1.co.jp/shop/utsunomiya/index.jsp
ダウンジャケット・タックルボックスなど豪華賞品ありがとうございます
佐野 アカサカ釣具店様よりhttp://akasaka-shop.jugem.jp/
アカサカオリカラルアー・商品券
ご協力ありがとうございます
株式会社フォレスト様http://www.forestjp.com/より
ワレット＆スプーンを3名様に
ご協力ありがとうございます
有限会社 神山養鱒場様より
缶ビール 4名様に
ご協力ありがとうございます
匹数制限の変更のお知らせ
匹数制限を下記の通りに変更させていただきます。
１日・スーパー各種券は ヤシオマス また ５０cm以上を２匹まで。
但し、ペア券・女性・子供券は１人１匹までとします。
半日・デイ・サン・イブ券は ヤシオマス また ５０cm以上を１匹まで。
(50cm以下の魚は制限はありません）
放流予定日
17日(火)・19日(木)・21日(土)・22日(日)
放流魚種
１号池 岩魚・山女・サクラマス・レインボー
２号池 レインボー・サクラマス・ジャガー・ブラウン
３号池 ヤシオマス・ブラウン・ブルック・ジャガー
４号池 岩魚・山女・サクラマス(土曜日のみ)
土曜・日曜・祭日放流予定
《１０時 トラック放流 /１号池〜３号池》
《１４時 生け簀放流 / １号池・２号池》
平日放流予定
《１０時 トラック放流 / １号池〜３号池》
尚、トラック放流日以外は１号池・２号池は生け簀より放流
営業時間と料金のお知らせ
12月1日から2月29日まで 8時〜17時営業です。
１日券(8:00〜17:00)・・・４５００円
午前券(8:00〜12:00)・・・３0００円
年間通常(終了時間変更有り)
１日券３月〜11月(7:00〜17:00但し12月〜２月は８:00〜)・・・４５００円
デイタイム券(9:00〜15:00)・・・・・・・・・・・・・・・・・３５００円
午前券３月〜11月(7:00〜12:00)・・・・・・・・・・・・・・・３５００円
12月〜２月(8:00〜12:00)・・・・・・・・・・・・・・・３０００円
午後券(12:00〜17:00）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５００円
時間券(１時間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０００円
入場券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５００円
女性・子供(中学生まで)限定割引券
１日券・スーパー午前券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０００円
午前券・デイタイム券・午後券・サンライズ券・・・・・・・・・２５００円
スーパー１日券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０００円
男女・親子ペア券
１日券・スーパー午前券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０００円
午前・デイタイム券・午後・サンライズ券・・・・・・・・・・・５５００円
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