風がなく穏やかな一日となりました♪









2017年 爆釣り祈願 新春タグフィッシュ大会 毎年恒例になりました 素敵な賞品が当たる 新春タグフィッシュ大会は只今開催中で〜す!



タグフィッシュの賞品のご紹介

Waterland様 http://www.cafefishing.com/ より 村田基氏セレクト カスタムショルダーバック 5名様 カスタムボディバック 5名様 CAP 2名様 ご協力ありがとうございます



川越公園管理事務所様より 埼玉のプールトラウト フィッシングフィールド３H無料券を１０名様に ご協力ありがとうございます

WAILD-1 宇都宮駅東店様より https://www.wild1.co.jp/shop/utsunomiya/index.jsp ダウンジャケット・タックルボックスなど豪華賞品ありがとうございます

佐野 アカサカ釣具店様より http://akasaka-shop.jugem.jp/ アカサカオリカラルアー・商品券

ご協力ありがとうございます

株式会社フォレスト様 http://www.forestjp.com/ より ワレット＆スプーンを3名様に ご協力ありがとうございます





有限会社 神山養鱒場様より 缶ビール 4名様に ご協力ありがとうございます

発光路からも多彩な賞品をご用意しております。









匹数制限の変更のお知らせ

匹 数制限を下記の通りに変更させていただきます。

１日・スーパー各種券は ヤシオマス また ５０cm以上 を ２匹 まで。 但し、ペア券・女性・子供券は １人１匹 までとします。

半日・デイ・サン・イブ券は ヤシオマス また ５０cm以上 を １匹 まで。 (50cm以下の魚は制限はありません）

放流予定日

17日(火)・19日(木)・ 21 日(土)・22日(日)

放流魚種

１号池 岩魚・山女・サクラマス・レインボー ２号池 レインボー・サクラマス・ジャガー・ブラウン ３号池 ヤシオマス・ブラウン・ブルック・ジャガー ４号池 岩魚・山女・サクラマス(土曜日のみ)

土曜・日曜・祭日放流予定

《１０時 トラック放流 /１号池〜３号池》 《１４時 生け簀放流 / １号池・２号池》



平日放流予定 《１０時 トラック放流 / １号池〜３号池》

尚、トラック放流日以外は１号池・２号池は生け簀より放流





営業時間と料金のお知らせ

12月1日から2月29日まで 8時〜17時営業です。 １日券(8:00〜17:00)・・・４５００円 午前券(8:00〜12:00)・・・３0 ００円



年間通常(終了時間変更有り)

１日券３月〜11月(7:00〜17:00但し12月〜２月は８:00〜)・・・４５００円 デイタイム券(9:00〜15:00)・・・・・・・・・・・・・・・・・３５００円 午前券３月〜11月(7:00〜12:00)・・・・・・・・・・・・・・・３５００円 12月〜２月(8:00〜12:00)・・・・・・・・・・・・・・・３０００円 午後券(12:00〜17:00）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５００円 時間券(１時間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０００円 入場券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５００円



女性・子供(中学生まで)限定割引券

１日券・スーパー午前券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０００円 午前券・デイタイム券・午後券・サンライズ券・・・・・・・・・２５００円 スーパー１日券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０００円

男女・親子ペア券

１日券・スーパー午前券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０００円 午前・デイタイム券・午後・サンライズ券・・・・・・・・・・・５５００円