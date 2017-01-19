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アウトドアヴィレッジ 発光路の森フィッシングエリア
2017年新春タグフィッシュ大会は1月2日から開催中です♪

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風がなく穏やかな一日となりました♪


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2017年　爆釣り祈願　新春タグフィッシュ大会　
毎年恒例になりました 素敵な賞品が当たる
新春タグフィッシュ大会は只今開催中で〜す!

タグフィッシュの賞品のご紹介
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Waterland様http://www.cafefishing.com/　より　村田基氏セレクト　
カスタムショルダーバック　5名様
カスタムボディバック　5名様
CAP　2名様
ご協力ありがとうございます

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川越公園管理事務所様より
埼玉のプールトラウト　フィッシングフィールド３H無料券を１０名様に
ご協力ありがとうございます

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WAILD-1 宇都宮駅東店様よりhttps://www.wild1.co.jp/shop/utsunomiya/index.jsp
ダウンジャケット・タックルボックスなど豪華賞品ありがとうございます

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佐野　アカサカ釣具店様よりhttp://akasaka-shop.jugem.jp/ 
アカサカオリカラルアー・商品券
ご協力ありがとうございます

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株式会社フォレスト様http://www.forestjp.com/より
ワレット＆スプーンを3名様に
ご協力ありがとうございます 



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有限会社　神山養鱒場様より
缶ビール　4名様に
ご協力ありがとうございます 

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発光路からも多彩な賞品をご用意しております。




匹数制限の変更のお知らせ

数制限を下記の通りに変更させていただきます。
１日・スーパー各種券は　ヤシオマス　また　５０cm以上２匹まで。
但し、ペア券・女性・子供券は１人１匹までとします。

半日・デイ・サン・イブ券は　ヤシオマス　また　５０cm以上１匹まで。
(50cm以下の魚は制限はありません）

放流予定日

17日(火)・19日(木)・21日(土)・22日(日)

放流魚種 

　　　　　　　１号池　岩魚・山女・サクラマス・レインボー
　　　　　　　２号池　レインボー・サクラマス・ジャガー・ブラウン
　　　　　　　３号池　ヤシオマス・ブラウン・ブルック・ジャガー
　　　　　　　４号池　岩魚・山女・サクラマス(土曜日のみ)

土曜・日曜・祭日放流予定 
《１０時　トラック放流 /１号池〜３号池
《１４時　生け簀放流 / １号池・２号池》


平日放流予定 
《１０時 トラック放流  /　１号池〜３号池》
 尚、トラック放流日以外は１号池・２号池は生け簀より放流

営業時間と料金のお知らせ

12月1日から2月29日まで　8時〜17時営業です。
１日券(8:00〜17:00)・・・４５００円
午前券(8:00〜12:00)・・・３0００円


年間通常(終了時間変更有り)

１日券３月〜11月(7:00〜17:00但し12月〜２月は８:00〜)・・・４５００円
デイタイム券(9:00〜15:00)・・・・・・・・・・・・・・・・・３５００円
午前券３月〜11月(7:00〜12:00)・・・・・・・・・・・・・・・３５００円
　　　12月〜２月(8:00〜12:00)・・・・・・・・・・・・・・・３０００円
午後券(12:00〜17:00）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５００円
時間券(１時間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０００円
入場券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５００円

女性・子供(中学生まで)限定割引券

１日券・スーパー午前券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０００円
午前券・デイタイム券・午後券・サンライズ券・・・・・・・・・２５００円
スーパー１日券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０００円
男女・親子ペア券

１日券・スーパー午前券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０００円
午前・デイタイム券・午後・サンライズ券・・・・・・・・・・・５５００円
          
エリアには川鵜やゴイサギ・アオサギなど魚を狙いに飛んできます。
鳥よけのため高い位置に太めの防鳥テグスを張っておりますので、
ご了承ください。


ランチメニューのご案内
 
チキンカレー　　　８００円
ドライカレー　(サラダ・スープ付)　７５０円
山菜ピラフ　　(サラダ・スープ付)  ７００円
カレーうどん　　　　　　　６００円
山菜うどん　　　　　　　　５００円
 ランチのご予約は１０時３０分までにお願い致します。

 
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BBQハウスは入漁券お求めの方は無料です。（要予約）
貸し出しのＢＢＱコンロは　鉄板・網付きで魚も焼けます。
ＢＢＱコンロのリース料金は1日　2000円です。
 

＊＊＊皆様のご協力をお願いいたします＊＊＊
レギュレーションを守って楽しく釣をしましょう♪
バーブ・いかり針を使っているお客様がいらっしゃいます。
ほとんどの管理釣り場ではフライ、ルアーともバーブレスフック・シングルフック
レギュレーションになっております。
指に刺さり怪我をする方も続出しております。
とても危険ですし、魚にもダメージを与えますので是非ご確認してからご来場ください

◎エリア内を移動しながら釣りをする方は、必ず手荷物（タックルＢＯＸ・椅子等）をお持ちになって移動してください。盗難にあったり、椅子やお荷物が風に飛ばされる場合がございます

フライロッドのダブルハンド・　シューティングライン禁止になっております
 
◎魚を捌いてお持ち帰りのお客様は、営業時間以内に終了してください
　
◎タバコの吸殻、ゴミなどがポンドの周りに置き去りにされている光景がなかなか減りません。
タバコのポイ投げは森林火災にもつながるので絶対しないで下さい
キレイなエリアを保つため、ご来場の皆様方が気持ち良く釣りを楽しめるように、ゴミはお持ち帰りしていただくか、管理棟までお持ち下さい。
喫煙の方はポケット灰皿をご持参下さい。　　(管理棟ログハウスは禁煙ではございません　）

◎ルアー・フライ・テンカラ以外の漁法は禁止いたします。
ルアーは３g以上・２cm未満の使用は禁止になります。（2号池・３号池のみ５gまで可。）
ミノーは７.１cm以上の使用を禁止します。
バーブ・イカリ針・カラー針・ワーム・トレーラー・エッグ・その他、たたき釣などの
モラルに反する釣りは禁止いたします

◎リリースは、魚の保護のためノータッチもしくはラバーネットでお願いいたします。
2号池・３号池は大型ラバーネットを持っていない方は入場できません。 
６０ｃｍ〜８０ｃｍの大物はキャッチ＆リリースがとても難しく
手で持ち上げたり１度地面に落としたりすると、火傷をしてほぼ回復は不可能になります。
必ず大型ラバーネットをお使いになり、速やかにリリースしてください

◎１度スカリに入れた魚は死んでしまうので絶対リリースしないでください。 
傷付いた魚はお手数ですが管理棟までお持ち下さい

◎自然環境維持のため、各自お持込のゴミ類はお持ち帰り下さい。
エリア内の自販機でお買い求めいただいた空き缶・ペットボトルは管理棟までお持ちください。
皆様のご協力をお願いいたします

◎お客様の不注意による事故については一切責任を負いません。

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