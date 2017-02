『　勝負は１９番ホールから　』　TVのあるコメント「これは究極の接待ゴルフですね。」違うな、「軽薄の失態ゴルフ」世界はこの親密ゴルフどう見るかな?日本はアメリカファースト？

『 I am be AGAINST 』 風はアゲンストでなくフォロー?しっかし安倍のあのゴルフファッション。シロ長Tシャツの上に縞の半袖ポロシャツ・・ダッセェェェ〜!!去年就任前にあげたクラブの代わりにトランプから貰ったウェアってのはあれ?しかし総理ゴルフはハシゴでもするんですね、いい加減にしとけよ。 チョッキさんのウオールから 『 I am be AGAINST 』 風はアゲンストでなくフォロー?しっかし安倍のあのゴルフファッション。シロ長Tシャツの上に縞の半袖ポロシャツ・・ダッセェェェ〜!!去年就任前にあげたクラブの代わりにトランプから貰ったウェアってのはあれ?しかし総理ゴルフはハシゴでもするんですね、いい加減にしとけよ。