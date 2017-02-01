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★小田嶋隆の「ア・ピース・オブ・警句」 〜世間に転がる意味不明―やがて悲しきファーストペンギン
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/15/174784/012600079/?P=1
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★なぜ自分は今、満員電車に押し込まれているのか？―自由と好奇心、人と一緒の「安心」、どっちを取る？
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/48993?utm_source=editor&utm_medium=mail&utm_campaign=link&utm_content=top
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★一流に学ぶ 天皇陛下の執刀医―天野篤氏――（第１０回） 新天地で年３００症例 ＝失意の退職、気持ち固める
http://medical.jiji.com/column/10
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★今、日本の政治・経済はどこまで「日本会議の思うがまま」に進んでいるか？
http://www.mag2.com/p/money/32136?utm_medium=email&utm_source=mag_W000000204_tue&utm_campaign=mag_9999_0131
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★1987年10月19日「ブラックマンデー」の思い出と教訓＝石川臨太郎
http://www.mag2.com/p/money/18455?utm_medium=email&utm_source=mag_W000000204_tue&utm_campaign=mag_9999_0131
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★無料のはずが有料だった アダルトサイトのトラブル
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen272.html
無料だと思ってアダルトサイトを閲覧し、動画再生ボタンなどをクリックしたら、「登録完了」などの画面が現れ料金を請求されたという相談が後を絶ちません。
そこで、トラブル防止のアドバイスをまとめたイラスト入りリーフレットを掲載しました。ご利用ください。
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★学校や職場で人間関係に悩まされたときどうすれば良いか？
http://jijico.mbp-japan.com/2017/01/23/articles22350.html
★伝え方次第で相手への伝わり方は大きく変わる！理想的な伝え方とは？
http://jijico.mbp-japan.com/2017/01/24/articles22368.html
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★【特集】お風呂にまつわる四方山話５選
・【知ってた？】一番風呂が身体に悪い3つの理由
http://e.mag2.com/1VGJK6v
・混浴温泉で男女がタオルを巻いてはいけないワケ
http://e.mag2.com/1PYg8u2
・入浴中の死亡率は交通事故の5倍。覚えておきたいヒートショック防止策
http://e.mag2.com/1Raiwzw
・知ればすぐに行きたくなる、温泉・10の泉質と効能
http://e.mag2.com/1p07pzM
・温泉で「大切なところ」を拭くのにバスタオルが役立たずなワケ
http://e.mag2.com/2jvUHWE
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★殺処分予定の猫の引き取りも。香川にある世界一猫に優しい島
http://jimococo.mag2.com/zenkoku/15245
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