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★5分でわかる「格安スマホ」基本から乗り換え方まで
「格安スマホ」に注目が集まっている。テレビＣＭで盛んに目にする「スマホ月額使用料1980円〜」のうたい文句や、ＳＮＳ閲覧分はデータ容量に含めないなど、各社独自の料金プランを打ち出し、もはやdocomoやSoftBankなど大手キャリアに迫るほどの勢いだ。どうして安いのか、今までのスマホと何が違うのか。なんとなく今さら人には聞きにくい、格安スマホの基礎知識をガジェットに詳しいジャーナリストの熊山准氏に教えてもらった。
http://diamond.jp/articles/-/116379?utm_source=daily&utm_medium=email&utm_campaign=doleditor
★料金1年で3分の1！「格安スマホ」に乗り換えた方がトクな人
http://president.jp/articles/-/20970
▼ソフトバンクでも格安iPhone 日本通信が破った壁
ソフトバンクの通信ネットワークを使った格安スマートフォン（スマホ）がいよいよ登場する。仮想移動体通信事業者（ＭＶＮＯ）の日本通信が１月31日にソフトバンクと相互接続協定書を締結したと発表、３月22日からソフトバンクのＳＩＭカードを提供する。ついに国内最大のiPhoneユーザーを抱える「宝の山」ソフトバンク向けの格安スマホも登場し、国内携帯電話（キャリア）大手３社すべての通信回線でＭＶＮＯが選べる…
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO12415910R00C17A2000000/?n_cid=MELMG001
★中古SIMフリースマホ、価格重視から性能重視の流れにーカメラやデュアルSIMに熱視線
http://trendy.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/1035583/013100014/?n_cid=nbptrn_mled_w
★LINEは首位を守れる？ 格安SIMの実速ランキング【17年冬】―速度が大幅低下したサービスも
http://trendy.nikkeibp.co.jp/atcl/pickup/15/1003590/012400745/?n_cid=nbptrn_mled_w&rt=nocnt
★スマホ、無駄な有料オプション強制加入がヒドすぎる！こうチェック＆解約で通信費大幅減
http://biz-journal.jp/2017/02/post_17940.html
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★AI、ついに銀行の牙城を破壊…5分で融資審査完了→翌日振込み、高度な情報収集
http://biz-journal.jp/2017/01/post_17861.html
★話題の「AI」を巡る最新事情
http://www.msn.com/ja-jp/news/techandscience/%e8%a9%b1%e9%a1%8c%e3%81%ae%e3%80%8cai%e3%80%8d%e3%82%92%e5%b7%a1%e3%82%8b%e6%9c%80%e6%96%b0%e4%ba%8b%e6%83%85/ar-AAmor61
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