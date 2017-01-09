《インチキ遺骨ではなくて、拉致被害者を返せ！アメリカ財務省、北朝鮮の１６団体と７人を独自制裁の対象に追加指定》



アメリカ財務省は２０１６年１２月２日、北朝鮮による今年９月の核実験を受けて、海外に労働者を派遣する会社等北朝鮮の１６の団体と北朝鮮当局者たち７人の個人を独自制裁の対象に追加指定しました。

アメリカ政府は、北朝鮮の企業が海外に労働者を派遣して外貨を稼がせ、核やミサイル開発の資金源にしているとみていて、アジアやアフリカ、中東を中心に労働者を派遣する４つの会社を制裁の対象に加えました。また、ミサイルの部品を運んだとして、高麗航空と飛行機１６機も新たに制裁の対象としました。

制裁の対象となった団体と個人はアメリカ国内での資産が凍結される他、アメリカ人との取引が出来なくなります。

アメリカ政府としては、北朝鮮による核開発の資金源を断つのが狙いで、同じく２日に独自制裁の強化を発表した日本や韓国と連繋した形です。



■政府拉致問題ＨＰ

http://www.rachi.go.jp/

■警察庁ＨＰ

http://www.npa.go.jp/

■鳥取県警ＨＰ

http://www.pref.tottori.lg.jp/police/

■島根県警ＨＰ

http://www.pref.shimane.lg.jp/police/

■瀬戸内しおかぜの会ブログ

http://setouchishiokaze.blog.fc2.com/

■瀬戸内しおかぜの会facebook

http://ja-jp.facebook.com/setoshio

■救う会全国協議会ＨＰ

http://www.sukuukai.jp/

■特定失踪者問題調査会ＨＰ

http://www.chosa-kai.jp/

■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会ＨＰ

http://hrnk.trycomp.net/

■特定失踪者・北朝鮮人権ネットワークfacebook

http://www.facebook.com/nknet2015



［松本京子さん生存情報］

１９７７年に北朝鮮に拉致された松本京子さんが視力障害により、平壌（ピョンヤン）の病院に入院しているという情報があることがわかりました。

これは、韓国の拉致被害者家族の団体の崔成龍（チェ・ソンヨン）代表が、北朝鮮の消息筋から聞いた話として明らかにしたものです。

真偽は不明ですが、この情報は日本政府も把握していまます。

北朝鮮は松本さんの拉致を否定していますが、日本政府は２００６年に松本さんを拉致被害者に認定しています。







◆昭和５２（１９７７）年１０月２１日

女性拉致容疑事案

被害者：松本京子さん（Kyouko Matsumoto）

（拉致被害時２９歳）

※This person was Abduction by North Korea

自宅近くの編み物教室に向かったまま失踪。

平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において、我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において、北朝鮮側より、北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成１８年１１月に松本京子さんが拉致認定されて以降政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

■鳥取県警ＨＰ

http://www.pref.tottori.lg.jp/police/



《特定失踪者・古都瑞子さんについて》

◆氏名：古都 瑞子

（ふるいちみずこ）

（Mizuko Furuichi）

◆通称：古都 洋子

（ふるいちようこ）

（Youko Furuichi）

◆失踪年月日：昭和５２（１９７７）年１１月１４日

◆生年月日：昭和５（１９３０）年４月８日

◆性別：女性

◆当時の年齢：４７歳

◆当時の住所：鳥取県米子市

◆当時の身分：皆生温泉の中居

◆身長：１４８cm

◆体重：４５kg

◆特徴：色白で面長

◆靴のサイズ：２３．５cm

◆失踪場所：鳥取県米子市皆生温泉街またはその周辺



【失踪状況】

午後９時に旅館での仕事を終え一時帰宅。

その後普段着に着替え出かける。

自宅には近く東京へ行く切符や、ハンドバッグ、現金、常に持ち歩いていたポケベルも置いたまま。

北朝鮮から脱北した元踊子による目撃証言がある。

平成１９年８月２１日、米子警察署に告発状を提出。



《特定失踪者・広田公一さんについて》

◆氏名：広田 公一

（ひろたこういち）

（Kouichi Hirota）

◆失踪年月日：昭和５９（１９８４）年７月２１日

◆生年月日：昭和２９（１９５４）年１月２１日

◆性別：男

◆当時の年齢：３０歳

◆当時の住所：兵庫県尼崎市武庫元町

◆当時の身分：団体職員

◆身長：１７３cm

◆失踪場所：鳥取県大山



【失踪状況】

鳥取県大山登山に一人で出かけ、車は大山登山口南川原駐車場に停めたまま失踪。

車に午後６時２０分到着のメモを残す。

車内で仮眠したものとして米子警察遭難救助隊が捜索を１週間続けるが手がかりなし。

警察犬は大山寺経堂まで行くがそこからは進まなかった。

■兵庫県警ＨＰ

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/



《特定失踪者・矢倉富康さんについて》

◆氏名：矢倉 富康

（やくらとみやす）

（Tomiyasu Yakura）

◆失踪年月日：昭和６３（１９８８）年８月２日

◆生年月日：昭和２６（１９５１）年１１月２３日

◆性別：男

◆当時の年齢：３６歳

◆当時の住所：鳥取県米子市

◆当時の身分：漁師（元エンジニア）

◆身長：１６５cm〜１７０cmくらい

◆失踪場所：鳥取県美保関と隠岐島の中間地点で漁をする予定だった



【失踪状況】

一人で漁に出発して翌３日朝６時に帰港する予定だったが行方不明。

海上保安庁と漁業組合全員が操業を中止して操業海域を捜索したが手がかりなし。

８月１０日に海上保安庁が竹島沖南南東２５kmで漁船を発見したが、本人の姿はなかった。

左舷前方に他の船と衝突した痕跡があり、青い塗料が付着していた。

昭和５９年まで軍事転用可能な精密工作機械を製作していた優秀なエンジニアで、技術指導のために韓国や東欧を含む欧米などへも頻繁に出張していた。



《特定失踪者・上田英司さんについて》

◆氏名：上田 英司

（うえだえいじ）

（Eiji Ueda）

◆失踪年月日：昭和４４（１９６９）年１１月４日

◆生年月日：昭和２４（１９４９）年７月２５日

◆性別：男

◆当時の年齢：２０歳

◆当時の住所：東京都渋谷区

◆当時の身分：予備校生でアルバイト勤務

◆身長：１７５cm

◆鳥取県西伯郡伯耆町出身

◆特徴：読書が趣味

◆失踪場所：東京都または京都府



【失踪状況】

失踪当日「京都へ行ってくる」と家主に言い残して東京都内の下宿を出て行ったまま行方不明に。

黒いコートを着て、荷物は紙袋一つだったという。

■警視庁ＨＰ

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp

■京都府警ＨＰ

http://www.pref.kyoto.jp/fukei/



《特定失踪者・野田福美さんについて》

◆氏名：野田 福美

（のだふくみ）

（Fukumi Noda）

◆失踪年月日：昭和５７（１９８２）年１０月２８日

◆生年月日：昭和９（１９３４）年１１月５日

◆性別：男

◆当時の年齢：４７歳

◆当時の身分：漁師

◆失踪場所：北海道礼文島沖



【失踪状況】

北海道礼文島沖でイカ漁の最中。

当日、海は穏やかで無線僚船と１０時半頃まで交信のあと消息不明。

電話で「漁は終わりにして帰途に着く」と告げていた。

お土産、燃料代の精算も袋に入れて船に残されていた。

サンダルが片方ずつ違うものが残り操業状態のまま発見される。

海保のヘリや、礼文島住民、僚船が丸一日捜索して見つからず荒天になり捜索打ち切り。

１０艘の船団を率いる団長として５年目、何度と無く時化に遭遇して人命救助の経験もある。

■島根県警ＨＰ

http://www.pref.shimane.lg.jp/police/

■北海道警ＨＰ

http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/



《特定失踪者・益田ひろみさんについて》

◆氏名：益田 ひろみ

（ますだひろみ）

（Hiromi Masuda）

◆失踪年月日：昭和４８（１９７３）年３月頃

◆生年月日：昭和２７（１９５２）年８月２９日

◆性別：女性

◆当時の年齢：２０歳

◆当時の住所：島根県鹿足郡津和野町

◆当時の身分：会社員（呉服販売）

◆身長：１５５cmくらい

◆失踪場所：島根県益田市



【失踪状況】

失踪当日寝坊して、父親が自転車で山口線東青原駅まで送り、間に合って益田駅で降りる。

勤務先のシャッターを開ける担当だったが、団体旅行の土産を勤務先の裏口に置いて、そのまま失踪。



◆昭和５３（１９７８）年６月頃

元飲食店店員拉致容疑事案

被害者：田中 実さん（Minoru Tanaka）

（拉致被害時２８歳）

※This person was Abduction by North Korea

欧州に向け出国したあと失踪。

平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成１７年４月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

■兵庫県警ＨＰ

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/

■救う会兵庫ＨＰ

http://www.sukuukai078.net/04.html







【ＳＥＡ ＯＦ ＭＥＲＣＹ】

The book named “Sea of Mercy”

13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.

He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.

Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.

Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.

Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.

They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.

In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.

Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.

Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.

But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.

North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.

Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.

In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.

In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.

The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.

In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.

Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.

But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.

“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime. 《インチキ遺骨ではなくて、拉致被害者を返せ！アメリカ財務省、北朝鮮の１６団体と７人を独自制裁の対象に追加指定》アメリカ財務省は２０１６年１２月２日、北朝鮮による今年９月の核実験を受けて、海外に労働者を派遣する会社等北朝鮮の１６の団体と北朝鮮当局者たち７人の個人を独自制裁の対象に追加指定しました。アメリカ政府は、北朝鮮の企業が海外に労働者を派遣して外貨を稼がせ、核やミサイル開発の資金源にしているとみていて、アジアやアフリカ、中東を中心に労働者を派遣する４つの会社を制裁の対象に加えました。また、ミサイルの部品を運んだとして、高麗航空と飛行機１６機も新たに制裁の対象としました。制裁の対象となった団体と個人はアメリカ国内での資産が凍結される他、アメリカ人との取引が出来なくなります。アメリカ政府としては、北朝鮮による核開発の資金源を断つのが狙いで、同じく２日に独自制裁の強化を発表した日本や韓国と連繋した形です。■政府拉致問題ＨＰ■警察庁ＨＰ■鳥取県警ＨＰ■島根県警ＨＰ■瀬戸内しおかぜの会ブログ■瀬戸内しおかぜの会facebook■救う会全国協議会ＨＰ■特定失踪者問題調査会ＨＰ■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会ＨＰ■特定失踪者・北朝鮮人権ネットワークfacebook［松本京子さん生存情報］１９７７年に北朝鮮に拉致された松本京子さんが視力障害により、平壌（ピョンヤン）の病院に入院しているという情報があることがわかりました。これは、韓国の拉致被害者家族の団体の崔成龍（チェ・ソンヨン）代表が、北朝鮮の消息筋から聞いた話として明らかにしたものです。真偽は不明ですが、この情報は日本政府も把握していまます。北朝鮮は松本さんの拉致を否定していますが、日本政府は２００６年に松本さんを拉致被害者に認定しています。◆昭和５２（１９７７）年１０月２１日女性拉致容疑事案被害者：松本京子さん（Kyouko Matsumoto）（拉致被害時２９歳）※This person was Abduction by North Korea自宅近くの編み物教室に向かったまま失踪。平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において、我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において、北朝鮮側より、北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。平成１８年１１月に松本京子さんが拉致認定されて以降政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。■鳥取県警ＨＰ《特定失踪者・古都瑞子さんについて》◆氏名：古都 瑞子（ふるいちみずこ）（Mizuko Furuichi）◆通称：古都 洋子（ふるいちようこ）（Youko Furuichi）◆失踪年月日：昭和５２（１９７７）年１１月１４日◆生年月日：昭和５（１９３０）年４月８日◆性別：女性◆当時の年齢：４７歳◆当時の住所：鳥取県米子市◆当時の身分：皆生温泉の中居◆身長：１４８cm◆体重：４５kg◆特徴：色白で面長◆靴のサイズ：２３．５cm◆失踪場所：鳥取県米子市皆生温泉街またはその周辺【失踪状況】午後９時に旅館での仕事を終え一時帰宅。その後普段着に着替え出かける。自宅には近く東京へ行く切符や、ハンドバッグ、現金、常に持ち歩いていたポケベルも置いたまま。北朝鮮から脱北した元踊子による目撃証言がある。平成１９年８月２１日、米子警察署に告発状を提出。《特定失踪者・広田公一さんについて》◆氏名：広田 公一（ひろたこういち）（Kouichi Hirota）◆失踪年月日：昭和５９（１９８４）年７月２１日◆生年月日：昭和２９（１９５４）年１月２１日◆性別：男◆当時の年齢：３０歳◆当時の住所：兵庫県尼崎市武庫元町◆当時の身分：団体職員◆身長：１７３cm◆失踪場所：鳥取県大山【失踪状況】鳥取県大山登山に一人で出かけ、車は大山登山口南川原駐車場に停めたまま失踪。車に午後６時２０分到着のメモを残す。車内で仮眠したものとして米子警察遭難救助隊が捜索を１週間続けるが手がかりなし。警察犬は大山寺経堂まで行くがそこからは進まなかった。■兵庫県警ＨＰ《特定失踪者・矢倉富康さんについて》◆氏名：矢倉 富康（やくらとみやす）（Tomiyasu Yakura）◆失踪年月日：昭和６３（１９８８）年８月２日◆生年月日：昭和２６（１９５１）年１１月２３日◆性別：男◆当時の年齢：３６歳◆当時の住所：鳥取県米子市◆当時の身分：漁師（元エンジニア）◆身長：１６５cm〜１７０cmくらい◆失踪場所：鳥取県美保関と隠岐島の中間地点で漁をする予定だった【失踪状況】一人で漁に出発して翌３日朝６時に帰港する予定だったが行方不明。海上保安庁と漁業組合全員が操業を中止して操業海域を捜索したが手がかりなし。８月１０日に海上保安庁が竹島沖南南東２５kmで漁船を発見したが、本人の姿はなかった。左舷前方に他の船と衝突した痕跡があり、青い塗料が付着していた。昭和５９年まで軍事転用可能な精密工作機械を製作していた優秀なエンジニアで、技術指導のために韓国や東欧を含む欧米などへも頻繁に出張していた。《特定失踪者・上田英司さんについて》◆氏名：上田 英司（うえだえいじ）（Eiji Ueda）◆失踪年月日：昭和４４（１９６９）年１１月４日◆生年月日：昭和２４（１９４９）年７月２５日◆性別：男◆当時の年齢：２０歳◆当時の住所：東京都渋谷区◆当時の身分：予備校生でアルバイト勤務◆身長：１７５cm◆鳥取県西伯郡伯耆町出身◆特徴：読書が趣味◆失踪場所：東京都または京都府【失踪状況】失踪当日「京都へ行ってくる」と家主に言い残して東京都内の下宿を出て行ったまま行方不明に。黒いコートを着て、荷物は紙袋一つだったという。■警視庁ＨＰ■京都府警ＨＰ《特定失踪者・野田福美さんについて》◆氏名：野田 福美（のだふくみ）（Fukumi Noda）◆失踪年月日：昭和５７（１９８２）年１０月２８日◆生年月日：昭和９（１９３４）年１１月５日◆性別：男◆当時の年齢：４７歳◆当時の身分：漁師◆失踪場所：北海道礼文島沖【失踪状況】北海道礼文島沖でイカ漁の最中。当日、海は穏やかで無線僚船と１０時半頃まで交信のあと消息不明。電話で「漁は終わりにして帰途に着く」と告げていた。お土産、燃料代の精算も袋に入れて船に残されていた。サンダルが片方ずつ違うものが残り操業状態のまま発見される。海保のヘリや、礼文島住民、僚船が丸一日捜索して見つからず荒天になり捜索打ち切り。１０艘の船団を率いる団長として５年目、何度と無く時化に遭遇して人命救助の経験もある。■島根県警ＨＰ■北海道警ＨＰ《特定失踪者・益田ひろみさんについて》◆氏名：益田 ひろみ（ますだひろみ）（Hiromi Masuda）◆失踪年月日：昭和４８（１９７３）年３月頃◆生年月日：昭和２７（１９５２）年８月２９日◆性別：女性◆当時の年齢：２０歳◆当時の住所：島根県鹿足郡津和野町◆当時の身分：会社員（呉服販売）◆身長：１５５cmくらい◆失踪場所：島根県益田市【失踪状況】失踪当日寝坊して、父親が自転車で山口線東青原駅まで送り、間に合って益田駅で降りる。勤務先のシャッターを開ける担当だったが、団体旅行の土産を勤務先の裏口に置いて、そのまま失踪。◆昭和５３（１９７８）年６月頃元飲食店店員拉致容疑事案被害者：田中 実さん（Minoru Tanaka）（拉致被害時２８歳）※This person was Abduction by North Korea欧州に向け出国したあと失踪。平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。平成１７年４月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。■兵庫県警ＨＰ■救う会兵庫ＨＰ【ＳＥＡ ＯＦ ＭＥＲＣＹ】The book named “Sea of Mercy”13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime.