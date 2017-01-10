《インチキ遺骨ではなくて、拉致被害者を返せ！横田早紀江さん「安倍首相と金正恩氏、直接会談を」》



２０１６年１２月１０日から始まる「北朝鮮による人権侵害啓発週間」を前に、横田早紀江さんたち拉致被害者家族が東京都千代田区の参議院議員開館で集会を開き、安倍晋三総理大臣が金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党委員長と直接会談し、事態を動かしてほしいと訴えました。



「金正恩党委員長と安倍総理が国家の代表として会っていただいて、人と人として、はっきりとした言葉で、『こういう思いを日本は持っている、あなたたちはどう思うか、何が交換条件なのか』と、しっかりしたことを言っていただきたい」

（横田早紀江さん。拉致被害者・横田めぐみさんの母）



横田早紀江さんはこのように述べ、安倍総理と金党委員長がトップ同士で拉致被害者救出のための条件を話し合ってほしいと訴えました。

家族会代表の飯塚繁雄さん（田口八重子さんの兄）は、



「今年こそはと毎年思うが、拉致問題は未解決のままだ」



とした上で、



「北朝鮮がどういう状態になれば交渉に臨むのかが今後の鍵となる」



と述べました。



■政府拉致問題ＨＰ

http://www.rachi.go.jp/

■警察庁ＨＰ

http://www.npa.go.jp/

■静岡県警ＨＰ

http://www.pref.shizuoka.jp/police/

■救う会全国協議会ＨＰ

http://www.sukuukai.jp/

■特定失踪者問題調査会ＨＰ

http://www.chosa-kai.jp/

■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会ＨＰ

http://hrnk.trycomp.net/

■特定失踪者・北朝鮮人権ネットワークfacebook

http://www.facebook.com/nknet2015







◆昭和５２（１９７７）年１１月１５日

少女拉致容疑事案

被害者：横田めぐみさん（Megumi Yokota）

（拉致被害時１３歳）

※This person was Abduction by North Korea

新潟市において下校途中に失踪。

平成１６年１１月に開催された第３回実務者協議において、北朝鮮側はめぐみさんが１９９４（平成６）年４月に死亡したとし「遺骨」を提出したが、めぐみさんの「遺骨」とされた骨の一部からは同人のものとは異なるＤＮＡが検出されたとの鑑定結果を得た。

平成１８年４月には日本政府の実施したＤＮＡ検査により、横田めぐみさんの夫が昭和５３年に韓国より拉致された当時高校生の韓国人拉致被害者・金英男（キム・ヨンナム）氏である可能性が高いことが判明した。



※「白い翼でも黒い翼でも、赤い翼でも青い翼でも、何でも結構なんで、帰って来られる翼をめぐみに与えてほしい」

（横田早紀江さん。拉致被害者・横田めぐみさんの母）

※「正義は必ず勝つ、と私は信じていますので、あとしばらくお力をお貸しください」

（横田哲也さん。拉致被害者・横田めぐみさんの弟）

■新潟県警ＨＰ

http://www.police.pref.niigata.jp/

■神奈川県警ＨＰ

http://www.police.pref.kanagawa.jp/

■あさがおの会ＨＰ

http://www.asagaonokai.jp



◆昭和５３（１９７８）年６月頃

李恩恵（リ・ウネ）拉致容疑事案

被害者：田口八重子さん（Yaeko Taguchi）

（拉致被害時２２歳）

※This person was Abduction by North Korea

昭和６２年１１月の大韓航空機（ＫＡＬ）爆破事件で有罪判決を受けた元北朝鮮諜報員金賢姫（キム・ヒョンヒ）氏は「李恩恵（リ・ウネ）」という女性から日本人の振る舞い方を学んだと主張している。この李恩恵は行方不明となった田口さんと同一人物と考えられる。

北朝鮮側は、田口さんは１９８４（昭和５９）年に原 敕晁さんと結婚し、１９８６（昭和６１）年の原さんの病死後すぐに自動車事故で死亡したとしているが、これを裏付ける資料等の提供はなされていない。

平成２１年３月、金賢姫氏と飯塚家との面会において、金氏より田口さんの安否にかかる重要な参考情報（注）が新たに得られたことから、現在、同情報についての確認作業を進めている。

（注）金氏の発言：「８７年１月にマカオから帰ってきて、２月か３月頃、運転手から田口さんがどこか知らないところに連れて行かれたと聞いた。８６年に一人暮らしの被害者を結婚させたと聞いたので、田口さんもどこかに行って結婚したのだと思った」



※「八重子さんが北朝鮮の南浦港に着いたとき、女性通訳に“私には子供が二人いて、どうしても日本に帰らなくてはならないので、返してほしい”と何回も言ってお願いしたそうです。八重ちゃんの思いは最初から最後まで子供のことでいっぱいでしたし、今でも間違い無く“今、彩ちゃんはいくつになって、耕ちゃんはいくつになった”と毎年計算して、どんな大人になったか知りたがっているはずです。すごく会いたがっていると思います」

（拉致被害者・地村富貴恵さんの証言）

■埼玉県警ＨＰ

http://www.police.pref.saitama.lg.jp/

■救う会埼玉ＨＰ

http://sukuukai.gozaru.jp/

■拉致問題を考える川口の会ＨＰ

http://kawaguchi.aikotoba.jp/list.htm



《特定失踪者・鈴木清江さんについて》

◆氏名：鈴木 清江

（すずききよえ）

（Kiyoe Suzuki）

◆失踪年月日：昭和５７（１９８２）年２月５日

◆生年月日：昭和３３（１９５８）年３月２７日

◆性別：女性

◆当時の年齢：２３歳

◆当時の住所：静岡県袋井市宇刈

◆当時の身分：会社員（事務職）

◆身長：１５６cm

◆体重：４３kg

◆特徴：丸顔

◆失踪場所：静岡県袋井市



【失踪状況】

車で帰宅途中の清江さんを、別の車に乗った母と妹が見かける。

清江さんの車の前に、男性が追い越すように車を停め、降車して清江さんと話をしている様子だったという。清江さんはそのまま帰らず。

翌朝、道路横の空き地に本人の車が鍵をかけた状態で止まっていた。

バッグはなく、財布と買い物をしたものが残されていた。

失踪する理由は思い当たらない。

警察も調べたが何の結果も出なかった。

昭和５１（１９７６）年３月から５４（１９７９）年３月まで京都西陣で染物屋に勤務していたが、この社長が朝鮮総連系の大物であり、失踪に関連があるのではないかとの疑惑も持たれている。

■京都府警ＨＰ

http://www.pref.kyoto.jp/fukei/



《特定失踪者・高橋太一さんについて》

◆氏名：高橋 太一

（たかはしたいち）

（Taichi Takahashi）

◆失踪年月日：昭和３８（１９６３）年６月初旬頃

◆生年月日：昭和１６（１９４１）年１１月２１日

◆性別：男

◆当時の年齢：２１歳

◆当時の住所：神奈川県川崎市

◆当時の身分：会社員

◆身長：１６５cmくらい

◆体重：６０kgくらい

◆特徴：

１）右手首内側、手首より１０cmくらい上の位置に大豆粒くらいの大きさのホクロあり

２）喉に手術痕あり

◆失踪場所：神奈川県川崎市内の下宿先



【失踪状況】

家主から「６月初旬から下宿に帰って来ない」との連絡の葉書がある。

室内は身の回り品を残したまま。

衣類、布団はたたんであった。

免許証や危険物取扱主任者免状、実印等も置いたまま。

元自衛官。

■神奈川県警ＨＰ

http://www.police.pref.kanagawa.jp/



《特定失踪者・大屋敷正行さんについて》

◆氏名：大屋敷 正行

（おおやしきまさゆき）

（Masayuki O'yashiki）

◆失踪年月日：昭和４４（１９６９）年７月２７日

◆生年月日：昭和２７（１９５２）年１２月５日

◆性別：男

◆当時の年齢：１６歳

◆当時の住所：東京都江戸川区

◆当時の身分：江東商業高校２年生

◆身長：１６５cm〜１６８cm

◆特徴：

１）痩せ型

２）色弱

◆失踪場所：静岡県沼津市大瀬崎海岸



【失踪状況】

当時東京都江戸川区在住。

友達４〜５人と沼津市の大瀬崎海岸へバイクで海水浴へ行く。

夜中にトイレに行くと外へ出たまま戻らず。

枕元に腕時計、財布、免許証など残したまま。

平成１６年１月２９日、警視庁に告発状提出。

■警視庁ＨＰ

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp



《特定失踪者・橘 邦彦さんについて》

◆氏名：橘 邦彦

（たちばなくにひこ）

（Kunihiko Tachibana）

◆失踪年月日：平成３（１９９１）年１０月１５日

◆生年月日：昭和４７（１９７２）年９月３日

◆性別：男

◆当時の年齢：１９歳

◆当時の住所：静岡県沼津市岡宮

◆当時の身分：専門学校生

◆身長：１６０cm

◆体重：５６kg

◆特徴：

１）４歳のとき両足の小指が少し合指していたので手術をした

２）飲酒・喫煙をする

３）右手人差し指で鼻を上げる仕草

４）肩ががっちりしている

◆失踪場所：静岡県沼津市の自宅から外出して



【失踪状況】

１０月１５日夜、男性から電話があり沼津市の自宅から出ていったまま失踪。

免許証の更新もせず部屋もそのまま。

北朝鮮にいるとの不確定情報がある。



《特定失踪者・高見 到さんについて》

◆氏名：高見 到

（たかみいたる）

（Itaru Takami）

◆失踪年月日：平成１５（２００３）年１０月５日

◆生年月日：昭和３４（１９５９）年１０月１１日

◆性別：男

◆当時の年齢：４３歳

◆当時の住所：兵庫県尼崎市

◆当時の身分：地方公務員

◆身長：１７０cm

◆体重：６０kg

◆特徴：眼鏡、コンタクトレンズ使用

◆失踪場所：兵庫県尼崎市



【失踪状況】

平成１５年１０月６日、職場を無断欠勤。自宅マンションの部屋は日常生活そのままで、今にも帰ってくるような状態であった。

銀行通帳、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、印鑑、全て室内に置かれたまま。持って行ったのは通常使用している、財布、私用の手帳、通勤定期券のみ。

外出、通勤時は必ずコンタクトレンズを使用していたが、それも置いたまま。室内で日常使用する眼鏡はなかった。

５日に阪急塚口駅前のりそな銀行塚口支店で１５時１４分に現金２１万円を引き出していたことが後に分かった。

１０月下旬には父親が自宅マンションを訪ねる予定だった。

母親の１３回忌を１２月に行うことになっており、本人は必ず東京に来ると言っていた。

■兵庫県警ＨＰ

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/



《静岡県警・神奈川県警公開特定失踪者・河嶋功一さんについて》

◆氏名：河嶋 功一

（かわしまこういち）

（Kouichi Kawashima）

◆当時の年齢：２３歳（昭和５７年当時）

◆当時の住所：神奈川県横浜市金沢区

◆当時の職業：無職

◆静岡県浜松市出身

◆身長：１６７cmくらい

◆体重：６０kgくらい



【失踪状況】

昭和５７年３月２１日、大学卒業に伴う実家（浜松市）への引越しのため、自家用車で迎えに来た両親とともに車で実家に戻る予定でしたが、急きょ電車を利用することになったため両親と別れた後、行方不明となっています。

■神奈川県警ＨＰ

http://www.police.pref.kanagawa.jp/

■浜松ブルーリボンの会ＨＰ

http://www.hamamatsu-blueribbon.org/



◆昭和５３（１９７８）年６月頃

元飲食店店員拉致容疑事案

被害者：田中 実さん（Minoru Tanaka）

（拉致被害時２８歳）

※This person was Abduction by North Korea

欧州に向け出国したあと失踪。

平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成１７年４月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

■兵庫県警ＨＰ

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/

■救う会兵庫ＨＰ

http://www.sukuukai078.net/04.html







【ＳＥＡ ＯＦ ＭＥＲＣＹ】

The book named “Sea of Mercy”

13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.

He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.

Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.

Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.

Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.

They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.

In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.

Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.

Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.

But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.

North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.

Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.

In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.

In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.

The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.

In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.

Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.

But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.

“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime. 《インチキ遺骨ではなくて、拉致被害者を返せ！横田早紀江さん「安倍首相と金正恩氏、直接会談を」》２０１６年１２月１０日から始まる「北朝鮮による人権侵害啓発週間」を前に、横田早紀江さんたち拉致被害者家族が東京都千代田区の参議院議員開館で集会を開き、安倍晋三総理大臣が金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党委員長と直接会談し、事態を動かしてほしいと訴えました。「金正恩党委員長と安倍総理が国家の代表として会っていただいて、人と人として、はっきりとした言葉で、『こういう思いを日本は持っている、あなたたちはどう思うか、何が交換条件なのか』と、しっかりしたことを言っていただきたい」（横田早紀江さん。拉致被害者・横田めぐみさんの母）横田早紀江さんはこのように述べ、安倍総理と金党委員長がトップ同士で拉致被害者救出のための条件を話し合ってほしいと訴えました。家族会代表の飯塚繁雄さん（田口八重子さんの兄）は、「今年こそはと毎年思うが、拉致問題は未解決のままだ」とした上で、「北朝鮮がどういう状態になれば交渉に臨むのかが今後の鍵となる」と述べました。■政府拉致問題ＨＰ■警察庁ＨＰ■静岡県警ＨＰ■救う会全国協議会ＨＰ■特定失踪者問題調査会ＨＰ■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会ＨＰ■特定失踪者・北朝鮮人権ネットワークfacebook◆昭和５２（１９７７）年１１月１５日少女拉致容疑事案被害者：横田めぐみさん（Megumi Yokota）（拉致被害時１３歳）※This person was Abduction by North Korea新潟市において下校途中に失踪。平成１６年１１月に開催された第３回実務者協議において、北朝鮮側はめぐみさんが１９９４（平成６）年４月に死亡したとし「遺骨」を提出したが、めぐみさんの「遺骨」とされた骨の一部からは同人のものとは異なるＤＮＡが検出されたとの鑑定結果を得た。平成１８年４月には日本政府の実施したＤＮＡ検査により、横田めぐみさんの夫が昭和５３年に韓国より拉致された当時高校生の韓国人拉致被害者・金英男（キム・ヨンナム）氏である可能性が高いことが判明した。※「白い翼でも黒い翼でも、赤い翼でも青い翼でも、何でも結構なんで、帰って来られる翼をめぐみに与えてほしい」（横田早紀江さん。拉致被害者・横田めぐみさんの母）※「正義は必ず勝つ、と私は信じていますので、あとしばらくお力をお貸しください」（横田哲也さん。拉致被害者・横田めぐみさんの弟）■新潟県警ＨＰ■神奈川県警ＨＰ■あさがおの会ＨＰ◆昭和５３（１９７８）年６月頃李恩恵（リ・ウネ）拉致容疑事案被害者：田口八重子さん（Yaeko Taguchi）（拉致被害時２２歳）※This person was Abduction by North Korea昭和６２年１１月の大韓航空機（ＫＡＬ）爆破事件で有罪判決を受けた元北朝鮮諜報員金賢姫（キム・ヒョンヒ）氏は「李恩恵（リ・ウネ）」という女性から日本人の振る舞い方を学んだと主張している。この李恩恵は行方不明となった田口さんと同一人物と考えられる。北朝鮮側は、田口さんは１９８４（昭和５９）年に原 敕晁さんと結婚し、１９８６（昭和６１）年の原さんの病死後すぐに自動車事故で死亡したとしているが、これを裏付ける資料等の提供はなされていない。平成２１年３月、金賢姫氏と飯塚家との面会において、金氏より田口さんの安否にかかる重要な参考情報（注）が新たに得られたことから、現在、同情報についての確認作業を進めている。（注）金氏の発言：「８７年１月にマカオから帰ってきて、２月か３月頃、運転手から田口さんがどこか知らないところに連れて行かれたと聞いた。８６年に一人暮らしの被害者を結婚させたと聞いたので、田口さんもどこかに行って結婚したのだと思った」※「八重子さんが北朝鮮の南浦港に着いたとき、女性通訳に“私には子供が二人いて、どうしても日本に帰らなくてはならないので、返してほしい”と何回も言ってお願いしたそうです。八重ちゃんの思いは最初から最後まで子供のことでいっぱいでしたし、今でも間違い無く“今、彩ちゃんはいくつになって、耕ちゃんはいくつになった”と毎年計算して、どんな大人になったか知りたがっているはずです。すごく会いたがっていると思います」（拉致被害者・地村富貴恵さんの証言）■埼玉県警ＨＰ■救う会埼玉ＨＰ■拉致問題を考える川口の会ＨＰ《特定失踪者・鈴木清江さんについて》◆氏名：鈴木 清江（すずききよえ）（Kiyoe Suzuki）◆失踪年月日：昭和５７（１９８２）年２月５日◆生年月日：昭和３３（１９５８）年３月２７日◆性別：女性◆当時の年齢：２３歳◆当時の住所：静岡県袋井市宇刈◆当時の身分：会社員（事務職）◆身長：１５６cm◆体重：４３kg◆特徴：丸顔◆失踪場所：静岡県袋井市【失踪状況】車で帰宅途中の清江さんを、別の車に乗った母と妹が見かける。清江さんの車の前に、男性が追い越すように車を停め、降車して清江さんと話をしている様子だったという。清江さんはそのまま帰らず。翌朝、道路横の空き地に本人の車が鍵をかけた状態で止まっていた。バッグはなく、財布と買い物をしたものが残されていた。失踪する理由は思い当たらない。警察も調べたが何の結果も出なかった。昭和５１（１９７６）年３月から５４（１９７９）年３月まで京都西陣で染物屋に勤務していたが、この社長が朝鮮総連系の大物であり、失踪に関連があるのではないかとの疑惑も持たれている。■京都府警ＨＰ《特定失踪者・高橋太一さんについて》◆氏名：高橋 太一（たかはしたいち）（Taichi Takahashi）◆失踪年月日：昭和３８（１９６３）年６月初旬頃◆生年月日：昭和１６（１９４１）年１１月２１日◆性別：男◆当時の年齢：２１歳◆当時の住所：神奈川県川崎市◆当時の身分：会社員◆身長：１６５cmくらい◆体重：６０kgくらい◆特徴：１）右手首内側、手首より１０cmくらい上の位置に大豆粒くらいの大きさのホクロあり２）喉に手術痕あり◆失踪場所：神奈川県川崎市内の下宿先【失踪状況】家主から「６月初旬から下宿に帰って来ない」との連絡の葉書がある。室内は身の回り品を残したまま。衣類、布団はたたんであった。免許証や危険物取扱主任者免状、実印等も置いたまま。元自衛官。■神奈川県警ＨＰ《特定失踪者・大屋敷正行さんについて》◆氏名：大屋敷 正行（おおやしきまさゆき）（Masayuki O'yashiki）◆失踪年月日：昭和４４（１９６９）年７月２７日◆生年月日：昭和２７（１９５２）年１２月５日◆性別：男◆当時の年齢：１６歳◆当時の住所：東京都江戸川区◆当時の身分：江東商業高校２年生◆身長：１６５cm〜１６８cm◆特徴：１）痩せ型２）色弱◆失踪場所：静岡県沼津市大瀬崎海岸【失踪状況】当時東京都江戸川区在住。友達４〜５人と沼津市の大瀬崎海岸へバイクで海水浴へ行く。夜中にトイレに行くと外へ出たまま戻らず。枕元に腕時計、財布、免許証など残したまま。平成１６年１月２９日、警視庁に告発状提出。■警視庁ＨＰ《特定失踪者・橘 邦彦さんについて》◆氏名：橘 邦彦（たちばなくにひこ）（Kunihiko Tachibana）◆失踪年月日：平成３（１９９１）年１０月１５日◆生年月日：昭和４７（１９７２）年９月３日◆性別：男◆当時の年齢：１９歳◆当時の住所：静岡県沼津市岡宮◆当時の身分：専門学校生◆身長：１６０cm◆体重：５６kg◆特徴：１）４歳のとき両足の小指が少し合指していたので手術をした２）飲酒・喫煙をする３）右手人差し指で鼻を上げる仕草４）肩ががっちりしている◆失踪場所：静岡県沼津市の自宅から外出して【失踪状況】１０月１５日夜、男性から電話があり沼津市の自宅から出ていったまま失踪。免許証の更新もせず部屋もそのまま。北朝鮮にいるとの不確定情報がある。《特定失踪者・高見 到さんについて》◆氏名：高見 到（たかみいたる）（Itaru Takami）◆失踪年月日：平成１５（２００３）年１０月５日◆生年月日：昭和３４（１９５９）年１０月１１日◆性別：男◆当時の年齢：４３歳◆当時の住所：兵庫県尼崎市◆当時の身分：地方公務員◆身長：１７０cm◆体重：６０kg◆特徴：眼鏡、コンタクトレンズ使用◆失踪場所：兵庫県尼崎市【失踪状況】平成１５年１０月６日、職場を無断欠勤。自宅マンションの部屋は日常生活そのままで、今にも帰ってくるような状態であった。銀行通帳、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、印鑑、全て室内に置かれたまま。持って行ったのは通常使用している、財布、私用の手帳、通勤定期券のみ。外出、通勤時は必ずコンタクトレンズを使用していたが、それも置いたまま。室内で日常使用する眼鏡はなかった。５日に阪急塚口駅前のりそな銀行塚口支店で１５時１４分に現金２１万円を引き出していたことが後に分かった。１０月下旬には父親が自宅マンションを訪ねる予定だった。母親の１３回忌を１２月に行うことになっており、本人は必ず東京に来ると言っていた。■兵庫県警ＨＰ《静岡県警・神奈川県警公開特定失踪者・河嶋功一さんについて》◆氏名：河嶋 功一（かわしまこういち）（Kouichi Kawashima）◆当時の年齢：２３歳（昭和５７年当時）◆当時の住所：神奈川県横浜市金沢区◆当時の職業：無職◆静岡県浜松市出身◆身長：１６７cmくらい◆体重：６０kgくらい【失踪状況】昭和５７年３月２１日、大学卒業に伴う実家（浜松市）への引越しのため、自家用車で迎えに来た両親とともに車で実家に戻る予定でしたが、急きょ電車を利用することになったため両親と別れた後、行方不明となっています。■神奈川県警ＨＰ■浜松ブルーリボンの会ＨＰ◆昭和５３（１９７８）年６月頃元飲食店店員拉致容疑事案被害者：田中 実さん（Minoru Tanaka）（拉致被害時２８歳）※This person was Abduction by North Korea欧州に向け出国したあと失踪。平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。平成１７年４月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。■兵庫県警ＨＰ■救う会兵庫ＨＰ【ＳＥＡ ＯＦ ＭＥＲＣＹ】The book named “Sea of Mercy”13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime.