《インチキ遺骨ではなくて、拉致被害者を返せ!横田早紀江さん「安倍首相と金正恩氏、直接会談を」》



2016年12月10日から始まる「北朝鮮による人権侵害啓発週間」を前に、横田早紀江さんたち拉致被害者家族が東京都千代田区の参議院議員開館で集会を開き、安倍晋三総理大臣が金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長と直接会談し、事態を動かしてほしいと訴えました。



「金正恩党委員長と安倍総理が国家の代表として会っていただいて、人と人として、はっきりとした言葉で、『こういう思いを日本は持っている、あなたたちはどう思うか、何が交換条件なのか』と、しっかりしたことを言っていただきたい」

(横田早紀江さん。拉致被害者・横田めぐみさんの母)



横田早紀江さんはこのように述べ、安倍総理と金党委員長がトップ同士で拉致被害者救出のための条件を話し合ってほしいと訴えました。

家族会代表の飯塚繁雄さん(田口八重子さんの兄)は、



「今年こそはと毎年思うが、拉致問題は未解決のままだ」



とした上で、



「北朝鮮がどういう状態になれば交渉に臨むのかが今後の鍵となる」



と述べました。



◆昭和52(1977)年11月15日

少女拉致容疑事案

被害者:横田めぐみさん(Megumi Yokota)

(拉致被害時13歳)

※This person was Abduction by North Korea

新潟市において下校途中に失踪。

平成16年11月に開催された第3回実務者協議において、北朝鮮側はめぐみさんが1994(平成6)年4月に死亡したとし「遺骨」を提出したが、めぐみさんの「遺骨」とされた骨の一部からは同人のものとは異なるDNAが検出されたとの鑑定結果を得た。

平成18年4月には日本政府の実施したDNA検査により、横田めぐみさんの夫が昭和53年に韓国より拉致された当時高校生の韓国人拉致被害者・金英男(キム・ヨンナム)氏である可能性が高いことが判明した。



※「白い翼でも黒い翼でも、赤い翼でも青い翼でも、何でも結構なんで、帰って来られる翼をめぐみに与えてほしい」

(横田早紀江さん。拉致被害者・横田めぐみさんの母)

※「正義は必ず勝つ、と私は信じていますので、あとしばらくお力をお貸しください」

(横田哲也さん。拉致被害者・横田めぐみさんの弟)

◆昭和53(1978)年6月頃

李恩恵(リ・ウネ)拉致容疑事案

被害者:田口八重子さん(Yaeko Taguchi)

(拉致被害時22歳)

※This person was Abduction by North Korea

昭和62年11月の大韓航空機(KAL)爆破事件で有罪判決を受けた元北朝鮮諜報員金賢姫(キム・ヒョンヒ)氏は「李恩恵(リ・ウネ)」という女性から日本人の振る舞い方を学んだと主張している。この李恩恵は行方不明となった田口さんと同一人物と考えられる。

北朝鮮側は、田口さんは1984(昭和59)年に原 敕晁さんと結婚し、1986(昭和61)年の原さんの病死後すぐに自動車事故で死亡したとしているが、これを裏付ける資料等の提供はなされていない。

平成21年3月、金賢姫氏と飯塚家との面会において、金氏より田口さんの安否にかかる重要な参考情報(注)が新たに得られたことから、現在、同情報についての確認作業を進めている。

(注)金氏の発言:「87年1月にマカオから帰ってきて、2月か3月頃、運転手から田口さんがどこか知らないところに連れて行かれたと聞いた。86年に一人暮らしの被害者を結婚させたと聞いたので、田口さんもどこかに行って結婚したのだと思った」



※「八重子さんが北朝鮮の南浦港に着いたとき、女性通訳に“私には子供が二人いて、どうしても日本に帰らなくてはならないので、返してほしい”と何回も言ってお願いしたそうです。八重ちゃんの思いは最初から最後まで子供のことでいっぱいでしたし、今でも間違い無く“今、彩ちゃんはいくつになって、耕ちゃんはいくつになった”と毎年計算して、どんな大人になったか知りたがっているはずです。すごく会いたがっていると思います」

(拉致被害者・地村富貴恵さんの証言)

《特定失踪者・今井 裕さんについて》

◆氏名:今井 裕

(いまいゆたか)

(Yutaka Imai)

◆失踪年月日:昭和44(1969)年3月2日

◆生年月日:昭和25(1950)年12月20日

◆性別:男

◆当時の年齢:18歳

◆当時の住所:青森県弘前市

◆当時の身分:青森県立弘前工業高校3年生

◆身長:170cmくらい

◆体重:62kg〜63kg

◆特徴:

1)眼鏡着用

2)右の頬に子どものとき木に登ってついた傷が残っている

◆失踪場所:青森県弘前市内



【失踪状況】

3月4日の卒業式で答辞を読むことになっていたので、「制服のボタンを買いに行く」と自宅を出たまま行方不明に。

東京の営団地下鉄(現・東京メトロ)に就職が決まっていた。

平成16年1月29日、青森県弘前署に告発状提出。



《特定失踪者・平山政子さんについて》

◆氏名:平山 政子

(ひらやままさこ)

(Masako Hirayama)

◆失踪年月日:昭和47(1972)年3月24日

◆生年月日:昭和21(1946)年9月4日

◆性別:女性

◆当時の年齢:25歳

◆当時の住所:青森県青森市

◆当時の身分:飲食店従業員

◆失踪場所:青森県青森市



【失踪状況】

当日、絵を描いていた姉妹が入賞し、お祝いのために待ち合わせていたが現れず。

アパートを訪ねると、特に身辺整理した様子もなく、普段の生活状況のまま。

無断欠勤したことのない政子さんが丸2日も職場に連絡せず失踪。

趣味の手品のアシスタントとしてステージに立つこともあった。

同日、ハワイで行われるマジックの世界大会に参加するための打ち合わせがあった。

《特定失踪者・山口浩一さんについて》

◆氏名:山口 浩一

(やまぐちこういち)

(Kouichi Yamaguchi)

◆失踪年月日:昭和48(1973)年5月

◆生年月日:昭和29(1954)年9月28日

◆性別:男

◆当時の年齢:18歳

◆当時の住所:大阪府東大阪市

◆当時の身分:高校生

◆身長:168cm

◆体重:60kg

◆血液型:O型

◆失踪場所:青森県十和田湖か?



【失踪状況】

青森の十和田湖のホテルから「お金が足りない」と連絡のあと、女性とともに行方不明。

《特定失踪者・木本佳紀さんについて》

◆氏名:木本 佳紀

(きもとよしのり)

(Yoshinori Kimoto)

◆失踪年月日:昭和60(1985)年10月1日

◆生年月日:昭和38(1963)年5月18日

◆性別:男

◆当時の年齢:22歳

◆当時の住所:青森県弘前市

◆当時の身分:大学生

◆身長:176cm

◆体重:65kg

◆血液型:A型

◆視力:右0.06、左0.05で眼鏡使用

◆特徴:

1)手首に約1cmの火傷の跡がありケロイド状になっている

2)首の後ろに直径約3mmの大きなほくろがある

◆失踪場所:青森県弘前市



【失踪状況】

下宿先アパートから失踪。

机の引き出しには免許証、預金通帳、キャッシュカード、旅行鞄、衣類も残っている。

10月1日付の新聞が部屋の中にあった。

《特定失踪者・木村かほるさんについて》

◆氏名:木村 かほる

(きむらかおる)

(Kaoru Kimura)

◆失踪年月日:昭和35(1960)年2月27日

◆生年月日:昭和13(1938)年8月27日

◆性別:女性

◆当時の年齢:21歳

◆当時の住所:秋田県秋田市中通

◆当時の身分:日赤秋田高等看護学校3年生

◆特徴:

1)中肉中背

2)色白でいつも微笑みをたたえ優しい感じ

◆失踪場所:秋田市内



【失踪状況】

戸籍上は「かをる」だが、日常は「かほる」としていた。

看護学校の卒業式を10日後に控えていた。

「ちょっと出かけてくる」と寮の同室の友人数人に言って出て行ったきり戻らず。

平成16年9月29日、青森県八戸署に告発状を提出。

◆昭和53(1978)年6月頃

元飲食店店員拉致容疑事案

被害者:田中 実さん(Minoru Tanaka)

(拉致被害時28歳)

※This person was Abduction by North Korea

欧州に向け出国したあと失踪。

平成14年10月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第12回本会談及び平成16年に計3回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第3回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成17年4月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

【SEA OF MERCY】

The book named “Sea of Mercy”

13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.

He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.

Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.

Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.

Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.

They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.

In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.

Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.

Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.

But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.

North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.

Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.

In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.

In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.

The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.

In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.

Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.

But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.

The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime.