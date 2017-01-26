《インチキ遺骨ではなくて、拉致被害者を返せ！横田めぐみさんの早期救出訴えるための写真展開催 新宿高島屋》



横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されて、２０１７年で４０年目。早期救出を訴えるための写真展が開催されました。

新宿高島屋で１月５日から開催された横田めぐみさんの写真展では、めぐみさんが２歳の時にヤギとふれあう姿等、初めて公開された写真も展示されています。

また、開催にあたり、めぐみさんの母親・横田早紀江さんは、ジャーナリストの池上 彰さんと対談しました。

早紀江さんは



「（２０１７年にかける思いは）何十年と同じような質問を受けて...、『あきらめません、助けてあげましょう。その信念を忘れません』と」



と話しました。

また、早紀江さんは、



「北朝鮮にいる、めぐみの４０年間の苦しさを、なんとか断ち切ってあげたい」



と、早期救出を訴えました。



■政府拉致問題ＨＰ

http://www.rachi.go.jp/

■警察庁ＨＰ

http://www.npa.go.jp/

■石川県警ＨＰ

http://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/

■救う会全国協議会ＨＰ

http://www.sukuukai.jp/

■特定失踪者問題調査会ＨＰ

http://www.chosa-kai.jp/

■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会ＨＰ

http://hrnk.trycomp.net/

■特定失踪者・北朝鮮人権ネットワークfacebook

http://www.facebook.com/nknet2015







◆昭和５２（１９７７）年１１月１５日

少女拉致容疑事案

被害者：横田めぐみさん（Megumi Yokota）

（拉致被害時１３歳）

※This person was Abduction by North Korea

新潟市において下校途中に失踪。

平成１６年１１月に開催された第３回実務者協議において、北朝鮮側はめぐみさんが１９９４（平成６）年４月に死亡したとし「遺骨」を提出したが、めぐみさんの「遺骨」とされた骨の一部からは同人のものとは異なるＤＮＡが検出されたとの鑑定結果を得た。

平成１８年４月には日本政府の実施したＤＮＡ検査により、横田めぐみさんの夫が昭和５３年に韓国より拉致された当時高校生の韓国人拉致被害者・金英男（キム・ヨンナム）氏である可能性が高いことが判明した。



※「白い翼でも黒い翼でも、赤い翼でも青い翼でも、何でも結構なんで、帰って来られる翼をめぐみに与えてほしい」

（横田早紀江さん。拉致被害者・横田めぐみさんの母）

※「正義は必ず勝つ、と私は信じていますので、あとしばらくお力をお貸しください」

（横田哲也さん。拉致被害者・横田めぐみさんの弟）

■新潟県警ＨＰ

http://www.police.pref.niigata.jp/

■神奈川県警ＨＰ

http://www.police.pref.kanagawa.jp/

■あさがおの会ＨＰ

http://www.asagaonokai.jp



［November 15, 1977: Young girl abducted］



Abductee: Megumi Yokota (13, female, Niigata Prefecture)

Disappeared on her way home from school in Niigata City.

During the third round of Japan-North Korea Working-Level Consultations in November 2004, North Korea claimed that Megumi Yokota died in April 1994 and handed over what it claimed were her remains. DNA analysis, however, indicates that some of the bones from these remains belong in fact to a different person or persons.

Additional DNA analysis conducted in April 2006 by the GoJ indicated a high probability that Kim Young-Nam, a Korean citizen abducted from the Republic of Korea in 1978 when he was a high-school student, was married to Ms. Yokota.



◆昭和５２（１９７７）年９月１９日

宇出津（うしつ）事件

被害者：久米 裕さん（Yutaka Kume）

（拉致被害時５２歳）

※This person was Abduction by North Korea

石川県宇出津海岸付近にて失踪。

北朝鮮側は、久米さんの入境を完全否認している。

捜査当局は主犯格である北朝鮮工作員、金世鎬（キム・セホ）について、平成１５年１月逮捕状の発付を得て国際手配しており、政府として北朝鮮側に身柄の引渡しを要求している。

平成１８年２月の日・朝包括並行協議では、北朝鮮側は、金世鎬について「かかる人物は承知していない」としつつ、我が方からの関連情報提供を前提に、同人特定のための調査を行う旨回答している。

■石川県警ＨＰ

http://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/



《特定失踪者・明石靖彦さんについて》

◆氏名：明石 靖彦

（あかいしやすひこ）

（Yasuhiko Akaishi）

◆失踪年月日：昭和５０（１９７５）年５月１８日

◆生年月日：昭和３５（１９６０）年６月１日

◆性別：男

◆当時の年齢：１４歳

◆当時の住所：石川県珠洲市蛸島町

◆当時の身分：中学３年生

◆身長：１６５cmくらい

◆体重：５５kgくらい

◆血液型：Ｂ型

◆失踪場所：石川県珠洲市蛸島町鉢ヶ崎海水浴場付近



【失踪状況】

朝、「すぐ帰る」と言って自転車で出たまま帰宅せず。

鉢ヶ崎海水浴場付近で自転車が発見され、沖合にボートが浮いていてその中に靖彦さんの草履と靴下があった。

ボートは倉庫に保管されていたもの。

■警視庁ＨＰ

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp



【荒木和博・特定失踪者問題調査会代表による明石靖彦さん失踪事件の解説】

北朝鮮の拉致を疑わせる事案には度々変な遺留品が登場します。例えば昭和５０年（１９７５）に失踪した明石靖彦さんのケース。失踪後海上で発見されたボートの中に本人の遺留品がありました。

当時町内会長で捜索に当たった方からお話しを伺いましたが、ボートの中には本人の草履と海水パンツがあったとのこと。前の記録は草履と靴下だったので、他の証言と合わせ明石さんの件については他のことも含め今回入手した情報とこれまであった情報を突き合わせなければなりませんが、海水パンツだったとすれば５月１８日の能登で海水浴をするはずもなく、海水パンツを脱いで海に飛び込むとも思えません。最初の情報の靴下だったとしても靴下を履いた上に草履を履くとも思えません。どちらにしても不自然です。

これらは本人が海難事故で死亡したことを偽装するためのものである可能性があります。山本美保さんや秋田美輪さんの海岸に落ちていたバッグも本人が自殺したように見せかけるものでしょう。

しかし、何か頓珍漢なところが北朝鮮のやることです。「いちおうマニュアルでは『偽装工作をせよ』と書いてあるが、何人拉致しても何もしてこないんだから、とりあえず何か置いとけば良いだろう」といういいかげんなやり方だったのではないか。そんな気がしてしかたありません。



《特定失踪者・七條 一さんについて》

◆氏名：七條 一

（しちじょうはじめ）

（Hajime Shichijou）

◆失踪年月日：昭和４５（１９７０）年２月１０日

◆生年月日：昭和２３（１９４８）年８月２２日

◆性別：男

◆当時の年齢：２１歳

◆当時の住所：東京都杉並区方南町１−２４−１２ 三枝アパート

◆当時の身分：明治大学政経学部政治学科３年生

◆身長：１６５cm

◆靴のサイズ：２４．５cm

◆特徴：

１）中肉中背

２）右利き

３）眼鏡着用

４）盲腸の手術痕あり

◆失踪場所：石川県金沢市



【失踪状況】

北陸方面を旅行。

８日に能登を回って西宮市の母の実家に立ちより、徳島に帰る予定で、金沢市のユースホステルを出発し、輪島市で宿泊。

９日「能登を回ってバスが遅れ、大阪行きの汽車に遅れた」と同じ金沢市のユースホステルに再度宿泊。

１０日朝出発し、以後消息不明。

「雪が降っていたので兼六園の雪景色を見てくると言って１０センチ位積もった雪の上を堤防の方に向かって歩いて行った」という証言と「東尋坊・永平寺に回ると言って宿を出る」という証言がある。

２月１０日は夕方のフェリーで西宮市の母の実家から祖父母を徳島に連れて帰り、翌日行われる法要に出席する約束をしていた。

事前に東京の下宿から西宮の母の実家に法要出席のための背広を送ってあった。

北朝鮮にいるとの不確定情報がある。

■警視庁ＨＰ

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp

■石川県警ＨＰ

http://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/

■兵庫県警ＨＰ

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/

■徳島県警ＨＰ

http://www.police.pref.tokushima.jp/



《特定失踪者・安達俊之さんについて》

◆氏名：安達 俊之

（あだちとしゆき）

（Toshiyuki Adachi）

◆失踪年月日：昭和５６（１９８１）年６月２０日

◆生年月日：昭和３８（１９６３）年１月１６日

◆性別：男

◆当時の年齢：１８歳

◆当時の住所：石川県白山市

◆当時の身分：会社員（金沢国際ホテル）

◆身長：１６８cm

◆特徴：中肉中背

◆失踪場所：石川県石川郡鶴来町の友人宅を出てから



【失踪状況】

失踪当日、車で母親を歯医者に送りそのまま出勤。午後６時頃、同僚の女性とともに友人宅を訪れるが、友人は不在で家人が対応。

その後午後７時〜７時半の間、別の友人が白山町交差点で助手席に女性を乗せている俊之さんの車とすれ違ったのが最後の目撃情報。

その日は帰ってこなかったが、それまでも２〜３日家を留守にすることがあったので両親も特段気にとめなかったが、２２日か２３日に勤務先から無断欠勤しているという連絡があって失踪に気づいた。

通帳も印鑑も持たず、まとまった金銭も持っていない。自動車も見つかっていない。

２８日夕方、自宅に電話があり、「俊之つかまっているよ」との内容。幼い女の子のようなたどたどしい言葉だった。

その１０分後にも無言電話があった。



《特定失踪者・丸山善昭さんについて》

◆氏名：丸山 善昭

（まるやまよしあき）

（Yoshiaki Maruyama）

◆失踪年月日：昭和４１（１９６６）年３月３１日

◆生年月日：昭和１８（１９４３）年８月９日

◆性別：男

◆当時の年齢：２２歳

◆当時の住所：石川県加賀市

◆当時の下宿先：福井県坂井郡三国町

◆当時の身分：漁船員（底引き網漁船）

◆身長：１６０cm

◆特徴：

１）面長

２）優しい人柄

３）酒好き

◆失踪場所：福井県坂井郡三国町三国漁港周辺



【失踪状況】

下宿先に「加賀の実家に行ってくる」と伝言を残して外出したまま失踪。

当日は給料日で、全船出港できる天候だったが出漁せず。

■福井県警ＨＰ

http://www.pref.fukui.jp/kenkei/



《特定失踪者・小西能幸さんについて》

◆氏名：小西 能幸

（こにしよしゆき）

（Yoshiyuki Konishi）

◆失踪年月日：昭和２９（１９５４）年４月２２日

◆生年月日：昭和８（１９３３）年９月２１日

◆性別：男

◆当時の年齢：２０歳

◆当時の住所：石川県輪島市河井町二部１２−２

◆当時の身分：家の旅館を手伝っていた

◆身長：１６５cm

◆失踪場所：石川県穴水町駅



【失踪状況】

自宅を出るとき、下駄履きで荷物も何一つ持たず、母と目を合わせたが一言も話さなかったので、家族は近所にでも出かけたものと思った。

その日、七尾線輪島駅から午前７時半頃の金沢行きに乗り、３つ目の穴水町で下車したのを近所の人が見たとのこと。

前日夜に自室で小銭を数えているような音を旅館の女中が聞いている。

小遣いを貰っていなかったので、所持金は小銭程度と思われる。

身障者の兄が働かなくても生活できるように、母は旅館を開業していた。そのため本人は、自分が邪魔であると感じており、チャンスがあれば家を出ようと思っていたようだ。



《特定失踪者・坂下喜美夫さんについて》

◆氏名：坂下 喜美夫

（さかしたきみお）

（Kimio Sakashita）

◆失踪年月日：昭和３８（１９６３）年

◆生年月日：昭和８（１９３３）年２月９日

◆性別：男

◆当時の年齢：３０歳

◆当時の住所：石川県七尾市

◆当時の身分：乾物屋

◆身長：１６０cm

◆特徴：中肉

◆失踪場所：石川県七尾市作事町



【失踪状況】

乾物屋の仕事で自転車で配達に出てそのまま失踪。

財布、運転免許証も家に置いたまま。

七尾市に来る前は金沢の自衛隊に勤務していた。



◆昭和５３（１９７８）年６月頃

元飲食店店員拉致容疑事案

被害者：田中 実さん（Minoru Tanaka）

（拉致被害時２８歳）

※This person was Abduction by North Korea

欧州に向け出国したあと失踪。

平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成１７年４月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

■兵庫県警ＨＰ

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/

■救う会兵庫ＨＰ

http://www.sukuukai078.net/04.html







【ＳＥＡ ＯＦ ＭＥＲＣＹ】

The book named “Sea of Mercy”

13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.

He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.

Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.

Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.

Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.

They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.

In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.

Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.

Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.

But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.

North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.

Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.

In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.

In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.

The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.

In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.

Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.

But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.

“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime. 《インチキ遺骨ではなくて、拉致被害者を返せ！横田めぐみさんの早期救出訴えるための写真展開催 新宿高島屋》横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されて、２０１７年で４０年目。早期救出を訴えるための写真展が開催されました。新宿高島屋で１月５日から開催された横田めぐみさんの写真展では、めぐみさんが２歳の時にヤギとふれあう姿等、初めて公開された写真も展示されています。また、開催にあたり、めぐみさんの母親・横田早紀江さんは、ジャーナリストの池上 彰さんと対談しました。早紀江さんは「（２０１７年にかける思いは）何十年と同じような質問を受けて...、『あきらめません、助けてあげましょう。その信念を忘れません』と」と話しました。また、早紀江さんは、「北朝鮮にいる、めぐみの４０年間の苦しさを、なんとか断ち切ってあげたい」と、早期救出を訴えました。■政府拉致問題ＨＰ■警察庁ＨＰ■石川県警ＨＰ■救う会全国協議会ＨＰ■特定失踪者問題調査会ＨＰ■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会ＨＰ■特定失踪者・北朝鮮人権ネットワークfacebook◆昭和５２（１９７７）年１１月１５日少女拉致容疑事案被害者：横田めぐみさん（Megumi Yokota）（拉致被害時１３歳）※This person was Abduction by North Korea新潟市において下校途中に失踪。平成１６年１１月に開催された第３回実務者協議において、北朝鮮側はめぐみさんが１９９４（平成６）年４月に死亡したとし「遺骨」を提出したが、めぐみさんの「遺骨」とされた骨の一部からは同人のものとは異なるＤＮＡが検出されたとの鑑定結果を得た。平成１８年４月には日本政府の実施したＤＮＡ検査により、横田めぐみさんの夫が昭和５３年に韓国より拉致された当時高校生の韓国人拉致被害者・金英男（キム・ヨンナム）氏である可能性が高いことが判明した。※「白い翼でも黒い翼でも、赤い翼でも青い翼でも、何でも結構なんで、帰って来られる翼をめぐみに与えてほしい」（横田早紀江さん。拉致被害者・横田めぐみさんの母）※「正義は必ず勝つ、と私は信じていますので、あとしばらくお力をお貸しください」（横田哲也さん。拉致被害者・横田めぐみさんの弟）■新潟県警ＨＰ■神奈川県警ＨＰ■あさがおの会ＨＰ［November 15, 1977: Young girl abducted］Abductee: Megumi Yokota (13, female, Niigata Prefecture)Disappeared on her way home from school in Niigata City.During the third round of Japan-North Korea Working-Level Consultations in November 2004, North Korea claimed that Megumi Yokota died in April 1994 and handed over what it claimed were her remains. DNA analysis, however, indicates that some of the bones from these remains belong in fact to a different person or persons.Additional DNA analysis conducted in April 2006 by the GoJ indicated a high probability that Kim Young-Nam, a Korean citizen abducted from the Republic of Korea in 1978 when he was a high-school student, was married to Ms. Yokota.◆昭和５２（１９７７）年９月１９日宇出津（うしつ）事件被害者：久米 裕さん（Yutaka Kume）（拉致被害時５２歳）※This person was Abduction by North Korea石川県宇出津海岸付近にて失踪。北朝鮮側は、久米さんの入境を完全否認している。捜査当局は主犯格である北朝鮮工作員、金世鎬（キム・セホ）について、平成１５年１月逮捕状の発付を得て国際手配しており、政府として北朝鮮側に身柄の引渡しを要求している。平成１８年２月の日・朝包括並行協議では、北朝鮮側は、金世鎬について「かかる人物は承知していない」としつつ、我が方からの関連情報提供を前提に、同人特定のための調査を行う旨回答している。■石川県警ＨＰ《特定失踪者・明石靖彦さんについて》◆氏名：明石 靖彦（あかいしやすひこ）（Yasuhiko Akaishi）◆失踪年月日：昭和５０（１９７５）年５月１８日◆生年月日：昭和３５（１９６０）年６月１日◆性別：男◆当時の年齢：１４歳◆当時の住所：石川県珠洲市蛸島町◆当時の身分：中学３年生◆身長：１６５cmくらい◆体重：５５kgくらい◆血液型：Ｂ型◆失踪場所：石川県珠洲市蛸島町鉢ヶ崎海水浴場付近【失踪状況】朝、「すぐ帰る」と言って自転車で出たまま帰宅せず。鉢ヶ崎海水浴場付近で自転車が発見され、沖合にボートが浮いていてその中に靖彦さんの草履と靴下があった。ボートは倉庫に保管されていたもの。■警視庁ＨＰ【荒木和博・特定失踪者問題調査会代表による明石靖彦さん失踪事件の解説】北朝鮮の拉致を疑わせる事案には度々変な遺留品が登場します。例えば昭和５０年（１９７５）に失踪した明石靖彦さんのケース。失踪後海上で発見されたボートの中に本人の遺留品がありました。当時町内会長で捜索に当たった方からお話しを伺いましたが、ボートの中には本人の草履と海水パンツがあったとのこと。前の記録は草履と靴下だったので、他の証言と合わせ明石さんの件については他のことも含め今回入手した情報とこれまであった情報を突き合わせなければなりませんが、海水パンツだったとすれば５月１８日の能登で海水浴をするはずもなく、海水パンツを脱いで海に飛び込むとも思えません。最初の情報の靴下だったとしても靴下を履いた上に草履を履くとも思えません。どちらにしても不自然です。これらは本人が海難事故で死亡したことを偽装するためのものである可能性があります。山本美保さんや秋田美輪さんの海岸に落ちていたバッグも本人が自殺したように見せかけるものでしょう。しかし、何か頓珍漢なところが北朝鮮のやることです。「いちおうマニュアルでは『偽装工作をせよ』と書いてあるが、何人拉致しても何もしてこないんだから、とりあえず何か置いとけば良いだろう」といういいかげんなやり方だったのではないか。そんな気がしてしかたありません。《特定失踪者・七條 一さんについて》◆氏名：七條 一（しちじょうはじめ）（Hajime Shichijou）◆失踪年月日：昭和４５（１９７０）年２月１０日◆生年月日：昭和２３（１９４８）年８月２２日◆性別：男◆当時の年齢：２１歳◆当時の住所：東京都杉並区方南町１−２４−１２ 三枝アパート◆当時の身分：明治大学政経学部政治学科３年生◆身長：１６５cm◆靴のサイズ：２４．５cm◆特徴：１）中肉中背２）右利き３）眼鏡着用４）盲腸の手術痕あり◆失踪場所：石川県金沢市【失踪状況】北陸方面を旅行。８日に能登を回って西宮市の母の実家に立ちより、徳島に帰る予定で、金沢市のユースホステルを出発し、輪島市で宿泊。９日「能登を回ってバスが遅れ、大阪行きの汽車に遅れた」と同じ金沢市のユースホステルに再度宿泊。１０日朝出発し、以後消息不明。「雪が降っていたので兼六園の雪景色を見てくると言って１０センチ位積もった雪の上を堤防の方に向かって歩いて行った」という証言と「東尋坊・永平寺に回ると言って宿を出る」という証言がある。２月１０日は夕方のフェリーで西宮市の母の実家から祖父母を徳島に連れて帰り、翌日行われる法要に出席する約束をしていた。事前に東京の下宿から西宮の母の実家に法要出席のための背広を送ってあった。北朝鮮にいるとの不確定情報がある。■警視庁ＨＰ■石川県警ＨＰ■兵庫県警ＨＰ■徳島県警ＨＰ《特定失踪者・安達俊之さんについて》◆氏名：安達 俊之（あだちとしゆき）（Toshiyuki Adachi）◆失踪年月日：昭和５６（１９８１）年６月２０日◆生年月日：昭和３８（１９６３）年１月１６日◆性別：男◆当時の年齢：１８歳◆当時の住所：石川県白山市◆当時の身分：会社員（金沢国際ホテル）◆身長：１６８cm◆特徴：中肉中背◆失踪場所：石川県石川郡鶴来町の友人宅を出てから【失踪状況】失踪当日、車で母親を歯医者に送りそのまま出勤。午後６時頃、同僚の女性とともに友人宅を訪れるが、友人は不在で家人が対応。その後午後７時〜７時半の間、別の友人が白山町交差点で助手席に女性を乗せている俊之さんの車とすれ違ったのが最後の目撃情報。その日は帰ってこなかったが、それまでも２〜３日家を留守にすることがあったので両親も特段気にとめなかったが、２２日か２３日に勤務先から無断欠勤しているという連絡があって失踪に気づいた。通帳も印鑑も持たず、まとまった金銭も持っていない。自動車も見つかっていない。２８日夕方、自宅に電話があり、「俊之つかまっているよ」との内容。幼い女の子のようなたどたどしい言葉だった。その１０分後にも無言電話があった。《特定失踪者・丸山善昭さんについて》◆氏名：丸山 善昭（まるやまよしあき）（Yoshiaki Maruyama）◆失踪年月日：昭和４１（１９６６）年３月３１日◆生年月日：昭和１８（１９４３）年８月９日◆性別：男◆当時の年齢：２２歳◆当時の住所：石川県加賀市◆当時の下宿先：福井県坂井郡三国町◆当時の身分：漁船員（底引き網漁船）◆身長：１６０cm◆特徴：１）面長２）優しい人柄３）酒好き◆失踪場所：福井県坂井郡三国町三国漁港周辺【失踪状況】下宿先に「加賀の実家に行ってくる」と伝言を残して外出したまま失踪。当日は給料日で、全船出港できる天候だったが出漁せず。■福井県警ＨＰ《特定失踪者・小西能幸さんについて》◆氏名：小西 能幸（こにしよしゆき）（Yoshiyuki Konishi）◆失踪年月日：昭和２９（１９５４）年４月２２日◆生年月日：昭和８（１９３３）年９月２１日◆性別：男◆当時の年齢：２０歳◆当時の住所：石川県輪島市河井町二部１２−２◆当時の身分：家の旅館を手伝っていた◆身長：１６５cm◆失踪場所：石川県穴水町駅【失踪状況】自宅を出るとき、下駄履きで荷物も何一つ持たず、母と目を合わせたが一言も話さなかったので、家族は近所にでも出かけたものと思った。その日、七尾線輪島駅から午前７時半頃の金沢行きに乗り、３つ目の穴水町で下車したのを近所の人が見たとのこと。前日夜に自室で小銭を数えているような音を旅館の女中が聞いている。小遣いを貰っていなかったので、所持金は小銭程度と思われる。身障者の兄が働かなくても生活できるように、母は旅館を開業していた。そのため本人は、自分が邪魔であると感じており、チャンスがあれば家を出ようと思っていたようだ。《特定失踪者・坂下喜美夫さんについて》◆氏名：坂下 喜美夫（さかしたきみお）（Kimio Sakashita）◆失踪年月日：昭和３８（１９６３）年◆生年月日：昭和８（１９３３）年２月９日◆性別：男◆当時の年齢：３０歳◆当時の住所：石川県七尾市◆当時の身分：乾物屋◆身長：１６０cm◆特徴：中肉◆失踪場所：石川県七尾市作事町【失踪状況】乾物屋の仕事で自転車で配達に出てそのまま失踪。財布、運転免許証も家に置いたまま。七尾市に来る前は金沢の自衛隊に勤務していた。◆昭和５３（１９７８）年６月頃元飲食店店員拉致容疑事案被害者：田中 実さん（Minoru Tanaka）（拉致被害時２８歳）※This person was Abduction by North Korea欧州に向け出国したあと失踪。平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。平成１７年４月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。■兵庫県警ＨＰ■救う会兵庫ＨＰ【ＳＥＡ ＯＦ ＭＥＲＣＹ】The book named “Sea of Mercy”13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime.