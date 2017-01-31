《インチキ遺骨ではなくて、拉致被害者を返せ！横田早紀江さん、写真展で池上 彰さんと対談》



北朝鮮による拉致被害者、横田めぐみさんの写真展が東京都内で始まり、母親の早紀江さんがジャーナリストの池上 彰さんと対談し、切実な思いを語りました。

横田めぐみさんは１９７７年に北朝鮮に拉致され、今年で４０年になります。

１月５日から始まった写真展には、父親の滋さんが撮影した写真等約１６０点が展示されています。中には初めて公開されるものもあります。

５日は、写真展の開催にあわせ、早紀江さんがジャーナリストの池上 彰さんと対談し、「解決しないのはどうしてか」等と、切実な思いを語りました。



「私たちには何ができるだろうかと」

（池上 彰さん）

「家族でさえもこれだけいろんなこと、動いてきて。署名活動・講演会、それだけしていても何で動かないのか」

（横田早紀江さん）



横田滋 写真展「めぐみちゃんと家族のメッセージ」は、東京・新宿高島屋で１月１０日まで開催されました。



■政府拉致問題ＨＰ

http://www.rachi.go.jp/

■警察庁ＨＰ

http://www.npa.go.jp/

■徳島県警ＨＰ

http://www.police.pref.tokushima.jp/

■らちねっと徳島ＨＰ

http://wwwd.pikara.ne.jp/sansyoukai223/

■救う会全国協議会ＨＰ

http://www.sukuukai.jp/

■特定失踪者問題調査会ＨＰ

http://www.chosa-kai.jp/

■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会ＨＰ

http://hrnk.trycomp.net/

■特定失踪者・北朝鮮人権ネットワークfacebook

http://www.facebook.com/nknet2015







◆昭和５２（１９７７）年１１月１５日

少女拉致容疑事案

被害者：横田めぐみさん（Megumi Yokota）

（拉致被害時１３歳）

※This person was Abduction by North Korea

新潟市において下校途中に失踪。

平成１６年１１月に開催された第３回実務者協議において、北朝鮮側はめぐみさんが１９９４（平成６）年４月に死亡したとし「遺骨」を提出したが、めぐみさんの「遺骨」とされた骨の一部からは同人のものとは異なるＤＮＡが検出されたとの鑑定結果を得た。

平成１８年４月には日本政府の実施したＤＮＡ検査により、横田めぐみさんの夫が昭和５３年に韓国より拉致された当時高校生の韓国人拉致被害者・金英男（キム・ヨンナム）氏である可能性が高いことが判明した。



※「白い翼でも黒い翼でも、赤い翼でも青い翼でも、何でも結構なんで、帰って来られる翼をめぐみに与えてほしい」

（横田早紀江さん。拉致被害者・横田めぐみさんの母）

※「正義は必ず勝つ、と私は信じていますので、あとしばらくお力をお貸しください」

（横田哲也さん。拉致被害者・横田めぐみさんの弟）

■新潟県警ＨＰ

http://www.police.pref.niigata.jp/

■神奈川県警ＨＰ

http://www.police.pref.kanagawa.jp/

■あさがおの会ＨＰ

http://www.asagaonokai.jp



［November 15, 1977: Young girl abducted］



Abductee: Megumi Yokota (13, female, Niigata Prefecture)

Disappeared on her way home from school in Niigata City.

During the third round of Japan-North Korea Working-Level Consultations in November 2004, North Korea claimed that Megumi Yokota died in April 1994 and handed over what it claimed were her remains. DNA analysis, however, indicates that some of the bones from these remains belong in fact to a different person or persons.

Additional DNA analysis conducted in April 2006 by the GoJ indicated a high probability that Kim Young-Nam, a Korean citizen abducted from the Republic of Korea in 1978 when he was a high-school student, was married to Ms. Yokota.



《特定失踪者・戸島金芳さんについて》

◆氏名：戸島 金芳

（としまかねよし）

（Kaneyoshi Toshima）

◆失踪年月日：昭和３０（１９５５）年１月１４日

◆生年月日：昭和１０（１９３５）年１２月２５日

◆性別：男

◆当時の年齢：１９歳

◆当時の住所：徳島県美馬市

◆当時の身分：農家手伝い。農閑期には山口県に出稼ぎに行っていた

◆身長１７２cm〜１７３cm

◆失踪場所：徳島県貞光駅



【失踪状況】

東京に住んでいた弟に会いに行くと言って、暗くなって徳島県美馬町の自宅から出かけた。

母親が小遣いを持たせたが、翌日に家に全額送られてきた。

残された写真の裏には書き置きのようなものがあった。

失踪の何ヶ月か前から、夜中に部屋から朝鮮語のラジオの放送が聞こえていた。

悩んでいた様子があった。

■山口県警ＨＰ

http://www.police.pref.yamaguchi.jp/

■警視庁ＨＰ

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp



《特定失踪者・至極 透さんについて》

◆氏名：至極 透

（しごくとおる）

（To-o-ru Shigoku）

◆失踪年月日：昭和５３（１９７８）年７月１３日

◆生年月日：昭和２３（１９４８）年７月２６日

◆性別：男

◆当時の年齢：２９歳

◆当時の住所：和歌山県和歌山市

◆当時の身分：会社員

◆身長：１６１．２cm

◆体重：６３．５kg

◆特徴：

１）眼鏡なし

２）酒は少々

３）タバコ吸わない

４）耳後ろに中耳炎の手術痕あり

◆失踪場所：和歌山県和歌山市の自宅を出て



【失踪状況】

日記を記入した手帳のほか、船員手帳・年金手帳・健康保険証・定期積み立て預金通帳・印鑑・実印・アルバムなども部屋に残したまま失踪。

■和歌山県警ＨＰ

http://www.police.pref.wakayama.lg.jp/

■救う会和歌山ＨＰ

http://www.jtw.zaq.ne.jp/sukuukaiwakayama/



《特定失踪者・松岡伸矢さんについて》

◆氏名：松岡 伸矢

（まつおかしんや）

（Shinya Matsuoka）

◆失踪年月日：平成元（１９８９）年３月７日

◆生年月日：昭和５９（１９８４）４月１３日

◆性別：男

◆当時の年齢：４歳

◆当時の住所：茨城県牛久市

◆特徴：

１）左利き

２）右眉上に米粒大のうすい傷跡

◆失踪場所：徳島県美馬郡貞光町の親戚宅前



【失踪状況】

前日３月６日、両親と共に徳島県小松島市で祖母の葬式に出席。その夜は親戚宅で就寝。

朝起きて８時１５分頃、父・姉・弟・従姉妹と親戚宅前を数分散歩。玄関から入ってこなかったので、父は抱いていた弟を家の中の母に渡し、すぐに玄関先に出てみたが、そこにいたはずなのにいなくなっていた。

すぐに家族で手分けして探し、昼過ぎには警察に通報し、警察犬も出動。警察・消防・地元市民による大規模な山狩りもしたが消息不明。

３月１５日頃の夜、親戚宅にいる母親宛に徳島弁の女性から不審な電話があった。

１３年間テレビ番組などを通じ探したが手がかりなし。

また、平成元年４月の終わりか５月の終わりに徳島県海部郡日和佐町の弁天浜の岸壁で「伸矢さんによく似た子供を抱いて海を見ていた不審な男性を目撃した」という情報がある。

日和佐は北朝鮮の船が来航する港の一つ。

■茨城県警ＨＰ

http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/



《特定失踪者・賀上大助さんについて》

◆氏名：賀上 大助

（かがみだいすけ）

（Daisuke Kagami）

◆失踪年月日：平成１３（２００１）年１２月２２日

◆生年月日：昭和５３（１９７８）年８月１７日

◆性別：男

◆当時の年齢：２３歳

◆当時の住所：大阪府大阪市淀川区、阪急十三駅近くの社員寮

◆当時の身分：会社員

◆身長：１６９cm

◆体重：６４kg

◆特徴：

１）左目下に小さいほくろ

２）近眼

３）本来は左利きだが筆記と箸は右

４）虫垂炎の手術跡

５）音楽好きでピアノが弾ける

◆失踪場所：大阪府大阪市の会社の寮



【失踪状況】

２２日午後２時頃帰寮したのを防犯カメラで確認。

午後９時に電子メールを出している。

午後１０時１８分、部屋のドアを施錠したあと、足取り不明。

夜出歩くタイプではない。

眼鏡、携帯充電器が残されている。

財布、携帯電話くらいしか持って出ていない。

預金も手つかず、携帯からの発信は２２日午前零時以降なし。

友人との約束、上司との会話から年末は徳島県の実家に帰るつもりでいたことが窺える。

帰省に備え預金５万円を別の銀行に移している。

■大阪府警ＨＰ

http://www.police.pref.osaka.jp/

■徳島県警ＨＰ

http://www.polic.pref.tokushima.jp/



《特定失踪者・宮本直樹さんについて》

◆氏名：宮本 直樹

（みやもとなおき）

（Naoki Miyamoto）

◆失踪年月日：平成１４（２００２）年３月３日

◆生年月日：昭和５２（１９７７）年１１月９日

◆性別：男

◆当時の年齢：２５歳

◆当時の住所：東京都荒川区

◆当時の身分：フリーター（主に清掃業務）

◆身長：１７８cm

◆体重：６６kg〜６８kg

◆靴のサイズ：２７．５cm

◆特徴：

１）筋肉質でがっしりした体格

２）鼻の下から唇にかけて手術痕あり

３）視力は要コンタクト

◆失踪場所：東京都荒川区



【失踪状況】

午後３時３０分頃、「今夜は夕飯はいらない」と行って自宅を出ていった。いつもと全く変わらなかった。

５日朝、新門司港の海上保安庁より電話で「３月３日１９時１０分発のフェリー船室に荷物だけ残し、本人が見あたらない」との連絡。荷物には免許証、財布、眼鏡、コンタクトレンズなど身の回りのもの一切があった。

東京湾フェリー乗り場から乗ったと思われるが、降りた形跡なし。同フェリーは朝５時に新門司港（福岡）着。時々１人旅に出かけることはあったが、心配をかけるようなことはなかった。

■警視庁ＨＰ

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp

■福岡県警ＨＰ

http://www.police.pref.fukuoka.jp/

■徳島県警ＨＰ

http://www.polic.pref.tokushima.jp/



◆昭和５３（１９７８）年６月頃

元飲食店店員拉致容疑事案

被害者：田中 実さん（Minoru Tanaka）

（拉致被害時２８歳）

※This person was Abduction by North Korea

欧州に向け出国したあと失踪。

平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成１７年４月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

■兵庫県警ＨＰ

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/

■救う会兵庫ＨＰ

http://www.sukuukai078.net/04.html







【ＳＥＡ ＯＦ ＭＥＲＣＹ】

The book named “Sea of Mercy”

13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.

He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.

Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.

Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.

Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.

They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.

In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.

Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.

Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.

But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.

North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.

Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.

In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.

In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.

The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.

In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.

Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.

But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.

“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime. 《インチキ遺骨ではなくて、拉致被害者を返せ！横田早紀江さん、写真展で池上 彰さんと対談》北朝鮮による拉致被害者、横田めぐみさんの写真展が東京都内で始まり、母親の早紀江さんがジャーナリストの池上 彰さんと対談し、切実な思いを語りました。横田めぐみさんは１９７７年に北朝鮮に拉致され、今年で４０年になります。１月５日から始まった写真展には、父親の滋さんが撮影した写真等約１６０点が展示されています。中には初めて公開されるものもあります。５日は、写真展の開催にあわせ、早紀江さんがジャーナリストの池上 彰さんと対談し、「解決しないのはどうしてか」等と、切実な思いを語りました。「私たちには何ができるだろうかと」（池上 彰さん）「家族でさえもこれだけいろんなこと、動いてきて。署名活動・講演会、それだけしていても何で動かないのか」（横田早紀江さん）横田滋 写真展「めぐみちゃんと家族のメッセージ」は、東京・新宿高島屋で１月１０日まで開催されました。■政府拉致問題ＨＰ■警察庁ＨＰ■徳島県警ＨＰ■らちねっと徳島ＨＰ■救う会全国協議会ＨＰ■特定失踪者問題調査会ＨＰ■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会ＨＰ■特定失踪者・北朝鮮人権ネットワークfacebook◆昭和５２（１９７７）年１１月１５日少女拉致容疑事案被害者：横田めぐみさん（Megumi Yokota）（拉致被害時１３歳）※This person was Abduction by North Korea新潟市において下校途中に失踪。平成１６年１１月に開催された第３回実務者協議において、北朝鮮側はめぐみさんが１９９４（平成６）年４月に死亡したとし「遺骨」を提出したが、めぐみさんの「遺骨」とされた骨の一部からは同人のものとは異なるＤＮＡが検出されたとの鑑定結果を得た。平成１８年４月には日本政府の実施したＤＮＡ検査により、横田めぐみさんの夫が昭和５３年に韓国より拉致された当時高校生の韓国人拉致被害者・金英男（キム・ヨンナム）氏である可能性が高いことが判明した。※「白い翼でも黒い翼でも、赤い翼でも青い翼でも、何でも結構なんで、帰って来られる翼をめぐみに与えてほしい」（横田早紀江さん。拉致被害者・横田めぐみさんの母）※「正義は必ず勝つ、と私は信じていますので、あとしばらくお力をお貸しください」（横田哲也さん。拉致被害者・横田めぐみさんの弟）■新潟県警ＨＰ■神奈川県警ＨＰ■あさがおの会ＨＰ［November 15, 1977: Young girl abducted］Abductee: Megumi Yokota (13, female, Niigata Prefecture)Disappeared on her way home from school in Niigata City.During the third round of Japan-North Korea Working-Level Consultations in November 2004, North Korea claimed that Megumi Yokota died in April 1994 and handed over what it claimed were her remains. DNA analysis, however, indicates that some of the bones from these remains belong in fact to a different person or persons.Additional DNA analysis conducted in April 2006 by the GoJ indicated a high probability that Kim Young-Nam, a Korean citizen abducted from the Republic of Korea in 1978 when he was a high-school student, was married to Ms. Yokota.《特定失踪者・戸島金芳さんについて》◆氏名：戸島 金芳（としまかねよし）（Kaneyoshi Toshima）◆失踪年月日：昭和３０（１９５５）年１月１４日◆生年月日：昭和１０（１９３５）年１２月２５日◆性別：男◆当時の年齢：１９歳◆当時の住所：徳島県美馬市◆当時の身分：農家手伝い。農閑期には山口県に出稼ぎに行っていた◆身長１７２cm〜１７３cm◆失踪場所：徳島県貞光駅【失踪状況】東京に住んでいた弟に会いに行くと言って、暗くなって徳島県美馬町の自宅から出かけた。母親が小遣いを持たせたが、翌日に家に全額送られてきた。残された写真の裏には書き置きのようなものがあった。失踪の何ヶ月か前から、夜中に部屋から朝鮮語のラジオの放送が聞こえていた。悩んでいた様子があった。■山口県警ＨＰ■警視庁ＨＰ《特定失踪者・至極 透さんについて》◆氏名：至極 透（しごくとおる）（To-o-ru Shigoku）◆失踪年月日：昭和５３（１９７８）年７月１３日◆生年月日：昭和２３（１９４８）年７月２６日◆性別：男◆当時の年齢：２９歳◆当時の住所：和歌山県和歌山市◆当時の身分：会社員◆身長：１６１．２cm◆体重：６３．５kg◆特徴：１）眼鏡なし２）酒は少々３）タバコ吸わない４）耳後ろに中耳炎の手術痕あり◆失踪場所：和歌山県和歌山市の自宅を出て【失踪状況】日記を記入した手帳のほか、船員手帳・年金手帳・健康保険証・定期積み立て預金通帳・印鑑・実印・アルバムなども部屋に残したまま失踪。■和歌山県警ＨＰ■救う会和歌山ＨＰ《特定失踪者・松岡伸矢さんについて》◆氏名：松岡 伸矢（まつおかしんや）（Shinya Matsuoka）◆失踪年月日：平成元（１９８９）年３月７日◆生年月日：昭和５９（１９８４）４月１３日◆性別：男◆当時の年齢：４歳◆当時の住所：茨城県牛久市◆特徴：１）左利き２）右眉上に米粒大のうすい傷跡◆失踪場所：徳島県美馬郡貞光町の親戚宅前【失踪状況】前日３月６日、両親と共に徳島県小松島市で祖母の葬式に出席。その夜は親戚宅で就寝。朝起きて８時１５分頃、父・姉・弟・従姉妹と親戚宅前を数分散歩。玄関から入ってこなかったので、父は抱いていた弟を家の中の母に渡し、すぐに玄関先に出てみたが、そこにいたはずなのにいなくなっていた。すぐに家族で手分けして探し、昼過ぎには警察に通報し、警察犬も出動。警察・消防・地元市民による大規模な山狩りもしたが消息不明。３月１５日頃の夜、親戚宅にいる母親宛に徳島弁の女性から不審な電話があった。１３年間テレビ番組などを通じ探したが手がかりなし。また、平成元年４月の終わりか５月の終わりに徳島県海部郡日和佐町の弁天浜の岸壁で「伸矢さんによく似た子供を抱いて海を見ていた不審な男性を目撃した」という情報がある。日和佐は北朝鮮の船が来航する港の一つ。■茨城県警ＨＰ《特定失踪者・賀上大助さんについて》◆氏名：賀上 大助（かがみだいすけ）（Daisuke Kagami）◆失踪年月日：平成１３（２００１）年１２月２２日◆生年月日：昭和５３（１９７８）年８月１７日◆性別：男◆当時の年齢：２３歳◆当時の住所：大阪府大阪市淀川区、阪急十三駅近くの社員寮◆当時の身分：会社員◆身長：１６９cm◆体重：６４kg◆特徴：１）左目下に小さいほくろ２）近眼３）本来は左利きだが筆記と箸は右４）虫垂炎の手術跡５）音楽好きでピアノが弾ける◆失踪場所：大阪府大阪市の会社の寮【失踪状況】２２日午後２時頃帰寮したのを防犯カメラで確認。午後９時に電子メールを出している。午後１０時１８分、部屋のドアを施錠したあと、足取り不明。夜出歩くタイプではない。眼鏡、携帯充電器が残されている。財布、携帯電話くらいしか持って出ていない。預金も手つかず、携帯からの発信は２２日午前零時以降なし。友人との約束、上司との会話から年末は徳島県の実家に帰るつもりでいたことが窺える。帰省に備え預金５万円を別の銀行に移している。■大阪府警ＨＰ■徳島県警ＨＰ《特定失踪者・宮本直樹さんについて》◆氏名：宮本 直樹（みやもとなおき）（Naoki Miyamoto）◆失踪年月日：平成１４（２００２）年３月３日◆生年月日：昭和５２（１９７７）年１１月９日◆性別：男◆当時の年齢：２５歳◆当時の住所：東京都荒川区◆当時の身分：フリーター（主に清掃業務）◆身長：１７８cm◆体重：６６kg〜６８kg◆靴のサイズ：２７．５cm◆特徴：１）筋肉質でがっしりした体格２）鼻の下から唇にかけて手術痕あり３）視力は要コンタクト◆失踪場所：東京都荒川区【失踪状況】午後３時３０分頃、「今夜は夕飯はいらない」と行って自宅を出ていった。いつもと全く変わらなかった。５日朝、新門司港の海上保安庁より電話で「３月３日１９時１０分発のフェリー船室に荷物だけ残し、本人が見あたらない」との連絡。荷物には免許証、財布、眼鏡、コンタクトレンズなど身の回りのもの一切があった。東京湾フェリー乗り場から乗ったと思われるが、降りた形跡なし。同フェリーは朝５時に新門司港（福岡）着。時々１人旅に出かけることはあったが、心配をかけるようなことはなかった。■警視庁ＨＰ■福岡県警ＨＰ■徳島県警ＨＰ◆昭和５３（１９７８）年６月頃元飲食店店員拉致容疑事案被害者：田中 実さん（Minoru Tanaka）（拉致被害時２８歳）※This person was Abduction by North Korea欧州に向け出国したあと失踪。平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。平成１７年４月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。■兵庫県警ＨＰ■救う会兵庫ＨＰ【ＳＥＡ ＯＦ ＭＥＲＣＹ】The book named “Sea of Mercy”13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime.