泉♪



泉♪



泉♪



“I'd stand and fight the whole world for you”

ねーらーいーうーちー♪



\(^O^)/



いわし大好き!

♪ヽ(´▽`)/







たったひとつこぼれただけ

とても とても小さな雫

溢れ出して 止められない

ほんの ほんの小さなきっかけで



見えないところこそ 観ていて

信じてくれれば 出来たのに



永遠のドアを開いて

夢を 探しに出かけよう

通り過ぎた日々を 悔やまずに

今だけの空を見上げて

何かを掴み取る それだけで生まれ変わる



アレもダメで コレもダメで

何を 何を若さと言うの

暗い瞳 闇の中で

何か 何か宝物を失くし



ささいなことだけで 感じる痛みじゃ

なかった はずなのに



何ひとつ分かり合えずに

夢を 諦められるほど

輝き失くしちゃいないはず

今だけの空を見上げて

何かを掴み取る それだけの力でいい



何ひとつ見つけられずに

君は もう捨ててしまうのか

張りつめた心 壊れても



永遠のドアを開いて

夢を 探しに出かけよう

通り過ぎた日々を 悔やまずに

今だけの空を見上げて

何かを掴み取る それだけで生まれ変わる



もう 諦めるな







