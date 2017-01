今週の予定　【 1 / 14 .15 】

お疲れさまです。

週末は、大寒波! が襲って来るらしいですねぇ〜

関東地方も雪がちらつくって話もあります。

暖かくして来てください。

アンダーシャツの下にヒー○テックとかを着せて…その上にシャカシャカを着て…といっても寒いんだよねぇ。

寒い時には、走りしかないか…

一冬、走り込んで強い体を作りましょう!

We are the No.1 friends.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////





「井土ケ谷フレンズ」では一緒に楽しく野球が出来る

男の子 女の子を大募集中です !!!





学区、町内会や子供会とは 関係はありません。

どちらの小学校・幼稚園、保育園に通っているお子さんでも入部することが出来ます。





野球には初心者のお子さんでも大歓迎です。

練習をして一緒に上手になっていきましょう!





////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////





をご覧になり是非一度ご連絡をください。

チームのみんなが待っています。





活動予定をご覧いただき、

是非、各グラウンドへ体験入部にも来てください。









======================================