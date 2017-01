2015/10/22 Thu. State Border between New Mexico and Colorado

ニューメキシコ・コロラド州境



ニューメキシコ州北部の町チャマを通過して

重複国道64号・84号線を西へ向かっています。



だいぶ明るくなってきて周囲の状況が分かるようになってきました。

昨日は激しい雨に降られましたが、

今日は山の上に雲がかかっているものの何とかなりそうな感じがします。



午前9時半ころ、町も人家もまったくないところで国道64号線と分岐。

サンタフェから走り続けている国道84号線に沿って

シボレー・クルーズを北へ走らせます。



程なくしてあれほど遠くに見えていた

アメリカンロッキーの山々が目の前に迫ってきました。

まだ10月の中旬にもかかわらず、山の上に白い雪が見えます。

あまり秋の様相が見られないまま冬に突入していくような感じがします。



薄っすらと霧がかかる中、ニューメキシコとコロラドの州境に到着。

旅の起点となった州に戻り、ボチボチ旅の終わりが見えてきました。





2015 10 22 06 US 84, State Border of New Mexico and Colorado

