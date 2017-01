今日までで一旦寒気が弱くなるようです。

12日から毎日除雪してました。 welcome to IWATAKE の看板はほぼ全没。 welcome to IWATAKE の看板はほぼ全没。

スキー場もほぼ全面滑走可能になりました。 ほぼ、って言うのは沢コースがまだ開いていないのです。

リゾートのA、B、が開いて沢が閉じてるって事は間違いなく、スタッフが足りていない、という事でしょう。 雪が少なかった時期、仕事にならなくて、辞めちゃったスタッフ結構居たみたいですから、タイトな状況なんでしょうなぁ。

お天気に依存する商売は大変です・・・・。

岩岳を含め白馬エリア、現在絶好のコンディションです!!