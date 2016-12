²´µíºÂ¡¡12¡¥27

勝負強さを発揮できる日

好機が訪れています。何かアクションを起こすなら、まさに今でしょう。夢や理想を手にするために、自分が何をすべきなのかを考えて行動することをおすすめします。さらに、あらゆる場面で勝負強さを発揮する日です。今日、試験や面接など、あなたにとって重要なイベントが待っているなら、萎縮せず堂々と臨めば、自ずと結果がついてきます。これまでの努力や実績に自信をもつことが大切。また、思いがけない物をもらうなどのツキもあります。

You can bring out yourtoughness in matches.

Good chances arecoming on to you now. It’s is recommended to make an action what you out to do bythinking much. More than that, you can show your dominance at every scenes ofyour life. If you are to have important evets, such as exam or oral interview, don’tshrink and with dignified manner, the results follows as you wish. Being confidentwith your past efforts and actual achievement is very important. You are luckyto get some presents.

あなたの中に愛があふれ、いつも通り接するだけで、異性はあなたに恋してしまいそうです。多くの異性と接するほど、より多くの恋の種をまくことになります。片思いの場合は、「前進」と思える出来事があるでしょう。

You are filled upwith love and MODS may falling in love with your ordinary association. The moreyou meet with MODS, the better you can saw the seeds of love. In case you arenow in a side-love, you may have events you can take it a “progress”.