Ãæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¡¡¡¡°ðÅÄÂç¿Ã¤òÈãÈ½

China, S Korea decry Tomomi Inada's Yasukuni visit-- Yahoo.usa

中国と北朝鮮、稲田の靖国訪問を罵倒

World>









Japan's defence minister has prayed at a controversial war shrine in the capital, Tokyo, drawing condemnation from China and South Korea. Tomomi Inada's visit on Thursday was her first since taking the key defence portfolio in August, though she has frequently gone in the past.

日本の防衛大臣が、物議を醸している戦争神社を訪問し、中国と韓国からの非難を受けている。稲田ともみ氏の木曜の訪問は、8月に防衛大臣に就任以来初のことで、同 氏は、過去に頻繁に訪問をしているのだけれど。





She argued that offering respect to the war dead should be universally accepted, echoing the argument repeated by Japanese politicians who frequently visit Yasukuni.

彼女は、戦死者に対して敬意を表するのは、世界的にゆるされていると反論し、頻繁に 靖国訪問をしている日本の政治家で議論が繰り返された。





"By taking a future-oriented stance, I offered my prayers to build peace for Japan and the world," she said. Inada is a close confidante of Shinzo Abe, Japan's prime minister, who said on a golf course that he had "no comment" on her action. South Korea summoned ...

「将来に向けた立場をとることで、私は、参拝をして日本の平和と世界の平和を作る為 」と彼女は、述べた。稲田氏は、首相の安倍氏に近い友人(confidante)であり、安倍 氏は、ゴルフコースで、彼女の行動には、ノーコメントだとした。





感想>YAHOO USAのニュースです。例によって、早速、中国と韓国からのクレームだ、もう飽き飽きだ。でも、参拝 するなというのは、内政干渉も甚だしい。





気にせずに、行けばよい。これまでは、米国も煩かったのは、日本の軍国主義化を恐れ てのことだが、現在の日米関係では、米からは、コメントがない。