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まなみん☆のうたどらむ(Manami Ohnishi-Blog)
Next gig ; 13/Jan @The Warrior Celt in Ueno, Tokyo

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今夜は上野☆

今夜は上野のPubで〜↓

◆13/Jan (Fri) 上野 The Warrior Celt◆
Charge Free   9:00/10:00/11:00pm
台東区上野6-9-22-3階 　03-3836-8588
いつも賑やかなPub♪お料理も美味しい！
食べて飲んで騒いで楽しもう♪
イメージ 1
(写真はカウントダウンの時のもの)


土曜日は麻布十番で↓

◆14/Jan (Sat) 麻布十番 The Life Standard◆
Open 6pm  Start 7pm

港区麻布十番3-6-9-B1   03-5439-6656
麻布十番駅から徒歩5分位(駅1番出口)
駅1番出口でたら、右の脇道入って突き当りまで進む。
突き当ったら左へ。ファミリーマートの手前にお店あり。
おしゃれな街、おしゃれな店内！居心地よくてつい長居しちゃう♪


日曜日は中華街で↓

◆15/Jan (Sun) 石川町 Art Baboo 146
Charge Free  Start 7pm(2Sets)


来週は新宿のRock Barからスタート↓

◆17/Jan (Tue) 八丁堀 LATINO◆(19日→17日に変更になりました)
Charge 1,000yen  Start 7pmの予定
中央区新川2-7-7 クレーク八重洲通103  03-3206-2726
八丁堀駅(京葉線, 日比谷線) 徒歩3分、茅場町駅 徒歩6分


◆18/Jan (Wed) 新宿 Crawdaddy Club◆
http://sound.jp/crawdaddy/main/main.html
charge1,000yen(美味しいお通しが付きます)+Drink代
Open 7:00pm　Start 1st 8:00pm 　2nd 9:00pｍ
東京都新宿区歌舞伎町2-28-15 KビルB1F
TEL 03-5155-5253


◆20/Jan (Fri) 久米川 La Fleur De Sel◆
東村山市栄町2-5-9 　　042-398-1833
6pm位〜10pm　　Charge Free
お料理は「ビストロナイト」フレンチ居酒屋スタイル
各種おつまみ200yen〜1,500yen
Drink All 500yen
その他通常のフレンチコースメニューもあります。
とにかくお料理何でも美味しい! 久米川には、西武線で行けます!


◆21/Jan (Sat) 南青山 Wine House◆
http://www.winehousetokyo.com/index2.html
Start 8pm (3sets)
Wineを沢山楽しめます♪


◆22/Jan (Sun) 阿佐ヶ谷 Brock◆
Start 7pm
初出演なので、応援に来ていただけると嬉しいです♪

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