今夜は上野のPubで〜↓

◆13/Jan (Fri) 上野 The Warrior Celt◆ http://www.warriorcelt.jp/ Charge Free 9:00/10:00/11:00pm 台東区上野6-9-22-3階 03-3836-8588

いつも賑やかなPub♪お料理も美味しい！ 食べて飲んで騒いで楽しもう♪ (写真はカウントダウンの時のもの)



土曜日は麻布十番で↓

◆14/Jan (Sat) 麻布十番 The Life Standard◆ http://www.lifestandard.tokyo/ Open 6pm Start 7pm

港区麻布十番3-6-9-B1 03-5439-6656 麻布十番駅から徒歩5分位(駅1番出口) 駅1番出口でたら、右の脇道入って突き当りまで進む。 突き当ったら左へ。ファミリーマートの手前にお店あり。

おしゃれな街、おしゃれな店内！居心地よくてつい長居しちゃう♪



日曜日は中華街で↓

◆15/Jan (Sun) 石川町 Art Baboo 146 Charge Free Start 7pm(2Sets)



来週は新宿のRock Barからスタート↓

◆17/Jan (Tue) 八丁堀 LATINO◆(19日→17日に変更になりました) http://r.gnavi.co.jp/g991500/ Charge 1,000yen Start 7pmの予定 中央区新川2-7-7 クレーク八重洲通103 03-3206-2726 八丁堀駅(京葉線, 日比谷線) 徒歩3分、茅場町駅 徒歩6分





◆18/Jan (Wed) 新宿 Crawdaddy Club◆

http://sound.jp/crawdaddy/main/main.html charge1,000yen(美味しいお通しが付きます)+Drink代 Open 7:00pm Start 1st 8:00pm 2nd 9:00pｍ 東京都新宿区歌舞伎町2-28-15 KビルB1F

TEL 03-5155-5253



◆20/Jan (Fri) 久米川 La Fleur De Sel◆ http://www.r-lafleurdesel.com/index.html 東村山市栄町2-5-9 042-398-1833 6pm位〜10pm Charge Free

お料理は「ビストロナイト」フレンチ居酒屋スタイル 各種おつまみ200yen〜1,500yen Drink All 500yen その他通常のフレンチコースメニューもあります。 とにかくお料理何でも美味しい! 久米川には、西武線で行けます!





◆21/Jan (Sat) 南青山 Wine House◆ http://www.winehousetokyo.com/index2.html Start 8pm (3sets) Wineを沢山楽しめます♪



◆22/Jan (Sun) 阿佐ヶ谷 Brock◆ https://www.facebook.com/BAR-BROCK-860895000631490/

Start 7pm 初出演なので、応援に来ていただけると嬉しいです♪



先のスケジュール↓ https://calendar.google.com/calendar/embed?src=gn7sovceeabenss1550p5jgl3k%40group.calendar.google.com&ctz=Asia/Tokyo



ご 来店お待ちしております♪