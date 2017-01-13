|
今夜は上野のPubで〜↓
◆13/Jan (Fri) 上野 The Warrior Celt◆
いつも賑やかなPub♪お料理も美味しい！
食べて飲んで騒いで楽しもう♪
(写真はカウントダウンの時のもの)
土曜日は麻布十番で↓
◆14/Jan (Sat) 麻布十番 The Life Standard◆
麻布十番駅から徒歩5分位(駅1番出口)
駅1番出口でたら、右の脇道入って突き当りまで進む。
突き当ったら左へ。ファミリーマートの手前にお店あり。
おしゃれな街、おしゃれな店内！居心地よくてつい長居しちゃう♪
日曜日は中華街で↓
◆15/Jan (Sun) 石川町 Art Baboo 146
Charge Free Start 7pm(2Sets)
来週は新宿のRock Barからスタート↓
◆17/Jan (Tue) 八丁堀 LATINO◆(19日→17日に変更になりました)
Charge 1,000yen Start 7pmの予定
中央区新川2-7-7 クレーク八重洲通103 03-3206-2726
八丁堀駅(京葉線, 日比谷線) 徒歩3分、茅場町駅 徒歩6分
◆18/Jan (Wed) 新宿 Crawdaddy Club◆
http://sound.jp/crawdaddy/main/main.html
charge1,000yen(美味しいお通しが付きます)+Drink代
Open 7:00pm Start 1st 8:00pm 2nd 9:00pｍ
東京都新宿区歌舞伎町2-28-15 KビルB1F
TEL 03-5155-5253
◆20/Jan (Fri) 久米川 La Fleur De Sel◆
東村山市栄町2-5-9 042-398-1833
6pm位〜10pm Charge Free
お料理は「ビストロナイト」フレンチ居酒屋スタイル
各種おつまみ200yen〜1,500yen
Drink All 500yen
その他通常のフレンチコースメニューもあります。
とにかくお料理何でも美味しい! 久米川には、西武線で行けます!
◆21/Jan (Sat) 南青山 Wine House◆
Start 8pm (3sets)
Wineを沢山楽しめます♪
◆22/Jan (Sun) 阿佐ヶ谷 Brock◆
Start 7pm
初出演なので、応援に来ていただけると嬉しいです♪
この記事に
>
- エンターテインメント
>
- 音楽
>
- ミュージシャン