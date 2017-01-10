¤×¤Ã¤¯¤ê¥Ï¡¼¥È¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¢ö°ìÎ³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹

|
¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ÄÌÈÎÅ¹
¥¸¥å¥¨¥ë¥¢¥¦¥ê¥£¤Ç¤¹¡£
ÆóÆüÌÀ¤±¤Æ¤Î¹¹¿·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª1·î¤â¤â¤¦¾¯¤·¤ÇÃæ½Ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤¦¸µÃ¶¤«¤é°ì½µ´Ö¶¯·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆóÆü³«¤±¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤¤¬½Ð¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¾Ò²ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ï¡¼¥È¡¡°ìÎ³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤Î¤´¾Ò²ð¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
¤×¤Ã¤¯¤é¤È¡¢½Å¸ü´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¡¼¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ªÃÏ¶â¤Ë¤ÏK18¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É¤òºÎÍÑ¡£²«¿§Ì£¤Î¶¯¤¤¿§¹ç¤¤¤¬¡¢¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É¤Îßê¤á¤¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
¼çÌò¤ÎÅ·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤â0.1ct¤ò»ÈÍÑ¡£¥À¥¤¥ä¼«ÂÎ¤ò¾®¤µ¤¯¸«¤»¤ë»ö¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥µ¤¬¹â¤¯¤Æ½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥ä¤Î¥µ¥¤¥º¤È¾å¼ê¤¯¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ0.1ct¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
£ê£å£÷£å£ì¡¡£á£õ£ì£é£é¡¡TEL 0797-81-5581
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¡mail:rma57742@biglobe.ne.jp
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
¡Öµ®½÷¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¡¡¥À¥¤¥ä¤È¤Î½Ð°©¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡×
ºÇ¸å¤Þ¤Ç±ÜÍ÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ÆÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢«³§ÍÍ¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¬¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ù
¢«³§ÍÍ¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¬¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ù
¤³¤Îµ»ö¤Ë
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë