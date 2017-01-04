¡Ø¤È¤Ó¤À¤»¡¡¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡¡£á£í£é£é£â£ï¡Ü¡Ù£á£í£é£é£â£ï¥«¡¼¥É¡Ú¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥³¥é¥Ü¡Û

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http://blogs.yahoo.co.jp/jetboy_256/MYBLOG/yblog.html?fid=0&m=lc&sk=0&sv=%A4%C9%A4%A6%A4%D6%A4%C4%A4%CE%BF%B9
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https://topics.nintendo.co.jp/c/article/f6816d4b-a000-11e6-9aaf-063b7ac45a6d.html
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(C)2012-2016 Nintendo
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