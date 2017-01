勝負に”絶対”は無いのだから・・・ｂｙ安西先生

さてさて、本日の我がスパーズはいくら相手が東で最下位のBKNだからって

”メンバー落としすぎだろ?!”という布陣で臨戦

離脱中のパーカ-ー、パウに加えレナード、マヌ先生も全休w

★ SAS112 vs 86BKN★

それでもすべてのピリオドも含めて圧勝して格の違いを魅せ付けた中・・・



他球場では”アップセット”と呼べる展開が連発してたんだね



★ MIL127 vs 114HOU ★

★ NOP124 vs 122CLE ★

★ MIA105 vs 102GSW ★





たまたま昼食を自宅でとったので

TVでNYKの”逃げ切り劇”を観つつPCでMIAの勝利を見届けたんだケド

バックスの勝ちははまあアリだとしても東西の首位チームが下位チームから挙って負け?!

NOPなんてAD抜きの布陣だったのに頑張ったなァ〜





MIAもスポルストラHCとドラギッチのペースダウンの意図が強く伝わって来たし

当然ながらいつも以上にホワイトサイドのリバウンドのガッツは見上げたものだった

そしてその上で展開されたウェイターズの神罹った”バカ当り”&(ほぼ)ブザービーター3Pの炸裂☆彡



【勝負に”絶対”はないのだから】

自分の仕事上で舐めてかかりがちな過信なんかも含め

あまりにありきたりなこの安西先生の言葉がなんとも心に響いた本日だった

昨日”もう2位通過OK”なんて書いたばっかだし、

機運の持ち込みも鑑みて スパーズ以外のチームの勝敗に一喜一憂するのは止めるのだ

スパーズの健康だけを祈願して行こう!

パウとパーカーの怪我が全快してPOにチーム状態のピークが迎えられます様に)))祈(((

・・・全ては我がスパーズの優勝の為に!

Nearer, My God, to Thee