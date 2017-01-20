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███皇紀2677年███
甲斐段平のネット検索ブログ
【検索,転載,保存,意見】
█ネットウォッチャー甲斐段平、kaiselection@yahoo.co.jp█
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起源捏造未だやっているのか？？
【韓国発狂】「これも韓国起源ニダ！」 世界で知られる日本文化を韓国が宗主国と言い張る！・・・また寝言キタヨ 【こちら東アジア通信局】
██ 国内 −１−██████████████████████████████████████████████████████
● 太陽光発電と、風力発電は何故買い取り価格が違う？疑惑の制度、
● 原発は新設はNO、廃止の方向へ。原発は標的になる
● 日本は核兵器を保有する権利を持つ唯一の国である。
● 憲法の破棄と旧憲法からの改正を。
● 日本がリードして創作していけ。自由民主、人権、国権の対等、主義。
● 経済システムも日本から提言しよう。中央銀行の破棄と政府発行権の進め。
● 麻の取締法解除。
● 安楽死法制定。
● 売春の自由化を。
● 韓国に経済制裁と断交。
● 祝祭日の名称を旧名称に変更しよう。
● 博打パチンコの禁止、カジノは禁止。
● 原発は廃止が良い。
● 核兵器に対抗出来る武器を開発して
● サイバー部隊を創設して通信を破壊する戦略で核に対抗する。
● 日本CIAを創設、
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