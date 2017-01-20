███皇紀2677年███ 甲斐段平のネット検索ブログ 【検索,転載,保存,意見】 █ネットウォッチャー甲斐段平、kaiselection@yahoo.co.jp█ ███−２−█████████████████████████████████████████████████████████████ 起源捏造未だやっているのか？？ https://www.youtube.com/watch?v=_2f6yNuYrOg 【韓国発狂】「これも韓国起源ニダ！」 世界で知られる日本文化を韓国が宗主国と言い張る！・・・また寝言キタヨ 【こちら東アジア通信局】 ██ 国内 −１−██████████████████████████████████████████████████████ ● 太陽光発電と、風力発電は何故買い取り価格が違う？疑惑の制度、 ● 原発は新設はNO、廃止の方向へ。原発は標的になる ● 日本は核兵器を保有する権利を持つ唯一の国である。 ● 憲法の破棄と旧憲法からの改正を。 ● 日本がリードして創作していけ。自由民主、人権、国権の対等、主義。 ● 経済システムも日本から提言しよう。中央銀行の破棄と政府発行権の進め。 ● 麻の取締法解除。 ● 安楽死法制定。 ● 売春の自由化を。 ● 韓国に経済制裁と断交。 ● 祝祭日の名称を旧名称に変更しよう。 ● 博打パチンコの禁止、カジノは禁止。 ● 原発は廃止が良い。 ● 核兵器に対抗出来る武器を開発して ● サイバー部隊を創設して通信を破壊する戦略で核に対抗する。 ● 日本CIAを創設、 ██████████████████████████████████████████████████████████████████████