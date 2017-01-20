甲斐段平のネット検索ブログ

全ての国際紛争はWW3 を経てNWOに向かう。

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起源捏造未だやっているのか？？

 

皇紀2677年

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検索,転載,保存,意見

ネットウォッチャー甲斐段平、kaiselection@yahoo.co.jp

−２−

起源捏造未だやっているのか？？

 

https://www.youtube.com/watch?v=_2f6yNuYrOg

【韓国発狂】「これも韓国起源ニダ！」　世界で知られる日本文化を韓国が宗主国と言い張る！・・・また寝言キタヨ　【こちら東アジア通信局】

 

　国内　−１−

●　太陽光発電と、風力発電は何故買い取り価格が違う？疑惑の制度、

●　原発は新設はNO、廃止の方向へ。原発は標的になる　　

●　日本は核兵器を保有する権利を持つ唯一の国である。　　

●　憲法の破棄と旧憲法からの改正を。　　

●　日本がリードして創作していけ。自由民主、人権、国権の対等、主義。　　

●　経済システムも日本から提言しよう。中央銀行の破棄と政府発行権の進め。　　

●　麻の取締法解除。　　

●　安楽死法制定。　　

●　売春の自由化を。　　

●　韓国に経済制裁と断交。　　

●　祝祭日の名称を旧名称に変更しよう。　　

●　博打パチンコの禁止、カジノは禁止。　　

●　原発は廃止が良い。　　

●　核兵器に対抗出来る武器を開発して　　

●　サイバー部隊を創設して通信を破壊する戦略で核に対抗する。

●　日本CIAを創設、　　

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