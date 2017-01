☆宇多田ヒカルさんの歌う『光-Ray Of Hope MIX-』がiTunesにて配信開始しましたので早速購入しました!



日本語バージョンと英語バージョンのRay Of Hope MIXとそれぞれのCLUBアレンジバージョンがありますが光のRay Of Hope MIXを単品購入です(*゚▽゚*)





もともとの光も好きですが今回のアレンジはすごく綺麗でそれでいて完成度が高く素晴らしい仕上がりに思います♪





この曲は1月12日に発売となるゲームソフト『キングダム ハーツ HD2.8 ファイナル チャプター プロローグ』のオープニングにも使われていてオープニング映像もすでに公開されてるのですが綺麗でゲームの方も気になってます♪

