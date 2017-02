速報‼ 保土ヶ谷区大会 U-8 優勝‼

1/29(日) U-8 区大会決勝パートが行われました。



今年度最後の公式戦。一年間の締めくくりです。今までの練習の成果を出してくれました。



周りの沢山の方々に応援して頂き、見守って頂き、部員皆んなが活躍できました。

『優勝できたのは、コーチとお父さんお母さんのおかげです』と最後に挨拶できた子ども達。本当によく頑張りました。



熱くご指導くださったコーチの皆さま、熱心に支えて下さった保護者の皆さま、本当にありがとうございました。



4-1 ○ vs 藤塚キッカーズ

7-0 ○ vs FC オフサイド



