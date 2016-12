“除隊”JYJ ジェジュン、1月にソウル公演＆2月に日本ツアー開催

昨日除隊したJYJのジェジュンが韓国と日本でコンサートを開催する。

C-JeSエンターテインメントは「1年9ヶ月の軍服務を終え、昨日(30日)除隊したジェジュンが、除隊後初のイベントとしてコンサートツアーを行うことを決めた。2017年1月21日と22日、高麗大学の化汀体育館で『2017 KIM JAE JOONG ASIA TOUR in SEOUL ‘The REBIRTH of J'』を開催し、ファンたちと再会する予定だ。続いて、2月から日本ツアーを通じて、日本のファンたちと会う予定だ」と伝えた。

兵役を終えてファンたちのもとに戻ってきたジェジュンは、変わらず待っていてくれたファンへの感謝の気持ちを最優先に考え、コンサート開催を決めたという。これまでの感謝の気持ちを存分に伝え、新しい思い出をファンたちと一緒に作る予定だ。

ジェジュンは今年2月、入隊前に作った曲を収めた2ndフルアルバム「NO.X」を発売し、東京とソウルで同収録曲のライブを収めたホログラムコンサートを開催するなど、多様なコンテンツで国内外のファンたちに特別なプレゼントを与えた。同アルバムはアーティストの不在にもかかわらず、10万枚に近い売上枚数を記録した。さらにホログラムながらもジェジュンを見るために集まった約1万5000人のファンで東京のコンサート会場がいっぱいになるなど、冷めないジェジュンパワーが証明された。

それだけでなく、30日のジェジュンの除隊式の現場は、彼の除隊を祝うために集まった海外のファンや除隊現場を報じるために集まった取材陣で溢れていた。ジェジュンの変わらない人気を改めて感じることができただけに、今回のジェジュンのコンサートツアーは、いつにも増して爆発的な反応が続くとみられる。

関係者は「除隊後、すぐに韓国公演に続いて日本ツアーまで行うことは、アーティストが入隊前、クオリティの高いフルアルバムを用意しておいた影響が大きい。特に1年9ヶ月経っても、変わらずアジア圏でジェジュンを愛するファンが多いことを証明する例だ」と説明した。

ジェジュンは31日夜7時、COEX LIVE PLAZAにて、変わらない気持ちで自分を待っていてくれたファンたちとともにミニファンミーティングを開催する。ジェジュンのソウルコンサート「2017 KIM JAE JOONG ASIA TOUR in SEOUL ‘The REBIRTH of J'」のチケットは、1月2日(月)夜8時よりMelOnチケットで販売開始となる。

JYJ ジェジュン、除隊後初の日本ツアー「2017 KIM JAE JOONG ASIA TOUR in JAPAN ‘The REBIRTH of J'」開催決定!

韓国人気アーティスト キム・ジェジュン(JYJ)が除隊後初となる日本ツアー「2017 KIM JAE JOONG ASIA TOUR in JAPAN ‘The REBIRTH of J'」を開催することが決定した。2月7、8、9日は横浜アリーナ、2月13、14日は大阪城ホール、2月21、22日は名古屋 日本ガイシホールにて開催する。



「2017 KIM JAE JOONG ASIA TOUR in JAPAN ‘The REBIRTH of J'」では、2年間の時を経て新たな姿となったキム・ジェジュンがどんなステージを見せてくれるのか……全国のジェジュンファンの大きな期待を寄せられているステージは必見だ。



横浜を皮切りに3都市7公演を駆け抜けるジェジュンのアツいソロステージをどうぞお楽しみに!





「2017 KIM JAE JOONG ASIA TOUR in JAPAN ‘The REBIRTH of J'」

・日時/場所:

2月7日(火)、8日(水)、9日(木)/開場18:00開演19:00 横浜アリーナ

2月13日(月)、14日(火)/開場18:00開演19:00 大阪城ホール

2月21日(火)、22日(水)/開場18:00開演19:00 名古屋 日本ガイシホール



・料金:

10,000円(全席指定・税別) ※6歳以上有料、6歳未満のお子様は入場不可



・出演者:キム・ジェジュン



・主催:株式会社C-JeSエンターテインメント

・主管:株式会社S27エンターテインメント

・制作協力:ウドー音楽事務所

・チケット販売:

JYJファンクラブ先行: 1 月6日(金)15:00〜1月11日(水)23:59まで

オフィシャルHP先行: 1 月13日(金)15:00〜1月22日(日)23:59まで

ローソンチケット会員先行: 1月17日(火)15:00〜1月22日(日)23:59まで

一般発売: 1月31日(火)10:00〜



・お問い合わせ

チケットに関するお問い合わせ

ローソンチケット 0570-000-777(10時〜20時)



・公式HP:

