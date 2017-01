<岩の中に夢を> 201 4-2015 年 制作





Collage 3cm Art





全体 縦 24.2cm × 横 33.3cm × 厚さ 0.1cm





素材:紙片、色鉛筆、段ボール









































そ し て 、 心 の 中 へ と































Word By Kazoo Collage 2017

