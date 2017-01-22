Кэро-яп（ケローヤプ）のブログ チェーホフ 「サハリン島」

ご自由に翻譯をしてください。一部でも、單語一つでも結構です。

全体表示

[ リスト ]

チェーホフ　サハリン島　 4037

Больных, обращавшихся за медицинскою помощью в 1889 г., было 11 309; но так как большинство каторжных в летнее время живёт и работает далеко вне тюрьмы, где лишь при больших партиях находятся фельдшера, и так как большинство поселенцев, за дальностью расстояния и по причине дурной погоды, лишено возможности ходить и ездить в лазареты, то эта цифра касается главным образом той части населения, которое живёт в постах, вблизи врачебных пунктов.

この記事に

閉じる コメント（0）

コメント投稿

顔アイコン

顔アイコン・表示画像の選択

名前パスワードブログ
絵文字
×
  • オリジナル
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
投稿

開く トラックバック（0）

連携サービス
知恵袋
textream（掲示板）
ペット
ロコ
求人
.

みんなの更新記事
前へ 次へ