







■1/24(火曜日)の競馬 @大井競馬



馬連、3連複、3連単のボックスで

(*トリプル馬単にもどうぞ)



10R

1-2-7-9-12



11R

2-3-4-7-15



12R

4-6-9-15-16







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━━━━━━━━





【重賞コース】のご案内





◎結果

☆1/21,22

土曜日、日曜日共に3レースの情報

(土) 中山10R 1,010円【馬連】

(土) 京都9R 830円【馬連】



☆1/14,15

土曜日は3レース、日曜日、月曜日、火曜日は各1レースの情報

(日) 中山11R 2,580円【馬連】



☆1/7,8

土曜日、日曜日共に3レースの情報

(土) 京都11R 1,900円【馬連】

(土) 中山12R 1,750円【馬連】



☆1/5

木曜日は3レースの情報

(木) 京都7R 3,700円【馬連】





━━━━━━━━



◎配信サンプル



東京12R

・馬連

2-3.15.16.18

12-1.4.8

・3連複 ボックス

1-2-12-16-18



小倉12R

・馬連

4-1.5.6

・馬連

12-2.7

11-14

・3連単 ボックス

1-5-14



概ね、馬連で10点以内。

3連複の5頭ボックスで10点。

3連単は3頭、4頭のボックスの予想です。

金額の指示や配分指定はございません。

*予想担当者により金額指示、配分もある場合がございます。



━━━━━━━━



◎募集要項



G1など特別レース中心の情報をお届けのコース

1日2-7レースの予想。

契約期間：8週間

馬連、3連複、3連単中心に。



情報料：4万円



*【重賞コース】申込みとし、お振込み後ご連絡ください。



━━━━━━━━



◎銀行振込み:

みずほ銀行

亀戸（カメイド） 支店

普通 8021659

口座名 アストロ



◎クレジットカード支払い：

☆ちょコム送金

http://soukin.chocom.jp/user/credit01.html

NTTがおこなっている

セキュリティも万全のシステムです。

24時間、365日ご利用可能です。

必要事項は

メールアドレス ： astrokeiba@yahoo.co.jp

送金目的 ： 会費納入

となります。

便利で安全なクレジット決済をご利用ください。



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◎お振込み、支払い完了後

・サイト名：【重賞】

・お名前(フリガナ)：

・メールアドレス(2か所まで可)：

をご連絡ください。

↓ コチラ

astrokeiba@yahoo.co.jp

まで。



━━━━━━━━



◎お問合せ先

astrokeiba@yahoo.co.jp



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◎最新の情報はこちらのブログから

毎日更新しています！

【平成馬券情報】

http://blogs.yahoo.co.jp/keiba8jp





ご購読ありがとうございました。









■1/24(火曜日)の競馬 @大井競馬馬連、3連複、3連単のボックスで(*トリプル馬単にもどうぞ)10R1-2-7-9-1211R2-3-4-7-1512R4-6-9-15-16━━━━━━━━━━━━━━━━【重賞コース】のご案内◎結果☆1/21,22土曜日、日曜日共に3レースの情報(土) 中山10R 1,010円【馬連】(土) 京都9R 830円【馬連】☆1/14,15土曜日は3レース、日曜日、月曜日、火曜日は各1レースの情報(日) 中山11R 2,580円【馬連】☆1/7,8土曜日、日曜日共に3レースの情報(土) 京都11R 1,900円【馬連】(土) 中山12R 1,750円【馬連】☆1/5木曜日は3レースの情報(木) 京都7R 3,700円【馬連】━━━━━━━━◎配信サンプル東京12R・馬連2-3.15.16.1812-1.4.8・3連複 ボックス1-2-12-16-18小倉12R・馬連4-1.5.6・馬連12-2.711-14・3連単 ボックス1-5-14概ね、馬連で10点以内。3連複の5頭ボックスで10点。3連単は3頭、4頭のボックスの予想です。金額の指示や配分指定はございません。*予想担当者により金額指示、配分もある場合がございます。━━━━━━━━◎募集要項G1など特別レース中心の情報をお届けのコース1日2-7レースの予想。契約期間：8週間馬連、3連複、3連単中心に。情報料：4万円*【重賞コース】申込みとし、お振込み後ご連絡ください。━━━━━━━━◎銀行振込み:みずほ銀行亀戸（カメイド） 支店普通 8021659口座名 アストロ◎クレジットカード支払い：☆ちょコム送金NTTがおこなっているセキュリティも万全のシステムです。24時間、365日ご利用可能です。必要事項はメールアドレス ： astrokeiba@yahoo.co.jp送金目的 ： 会費納入となります。便利で安全なクレジット決済をご利用ください。━━━━━━━━◎お振込み、支払い完了後・サイト名：【重賞】・お名前(フリガナ)：・メールアドレス(2か所まで可)：をご連絡ください。↓ コチラastrokeiba@yahoo.co.jpまで。━━━━━━━━◎お問合せ先astrokeiba@yahoo.co.jp━━━━━━━━◎最新の情報はこちらのブログから毎日更新しています！【平成馬券情報】ご購読ありがとうございました。









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