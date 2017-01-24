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■1/24(火曜日)の競馬 @大井競馬
馬連、3連複、3連単のボックスで
(*トリプル馬単にもどうぞ)
10R
1-2-7-9-12
11R
2-3-4-7-15
12R
4-6-9-15-16
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【重賞コース】のご案内
◎結果
☆1/21,22
土曜日、日曜日共に3レースの情報
(土) 中山10R 1,010円【馬連】
(土) 京都9R 830円【馬連】
☆1/14,15
土曜日は3レース、日曜日、月曜日、火曜日は各1レースの情報
(日) 中山11R 2,580円【馬連】
☆1/7,8
土曜日、日曜日共に3レースの情報
(土) 京都11R 1,900円【馬連】
(土) 中山12R 1,750円【馬連】
☆1/5
木曜日は3レースの情報
(木) 京都7R 3,700円【馬連】
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◎配信サンプル
東京12R
・馬連
2-3.15.16.18
12-1.4.8
・3連複 ボックス
1-2-12-16-18
小倉12R
・馬連
4-1.5.6
・馬連
12-2.7
11-14
・3連単 ボックス
1-5-14
概ね、馬連で10点以内。
3連複の5頭ボックスで10点。
3連単は3頭、4頭のボックスの予想です。
金額の指示や配分指定はございません。
*予想担当者により金額指示、配分もある場合がございます。
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◎募集要項
G1など特別レース中心の情報をお届けのコース
1日2-7レースの予想。
契約期間：8週間
馬連、3連複、3連単中心に。
情報料：4万円
*【重賞コース】申込みとし、お振込み後ご連絡ください。
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◎銀行振込み:
みずほ銀行
亀戸（カメイド） 支店
普通 8021659
口座名 アストロ
◎クレジットカード支払い：
☆ちょコム送金
http://soukin.chocom.jp/user/credit01.html
NTTがおこなっている
セキュリティも万全のシステムです。
24時間、365日ご利用可能です。
必要事項は
メールアドレス ： astrokeiba@yahoo.co.jp
送金目的 ： 会費納入
となります。
便利で安全なクレジット決済をご利用ください。
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◎お振込み、支払い完了後
・サイト名：【重賞】
・お名前(フリガナ)：
・メールアドレス(2か所まで可)：
をご連絡ください。
↓ コチラ
astrokeiba@yahoo.co.jp
まで。
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◎お問合せ先
astrokeiba@yahoo.co.jp
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◎最新の情報はこちらのブログから
毎日更新しています！
【平成馬券情報】
http://blogs.yahoo.co.jp/keiba8jp
ご購読ありがとうございました。
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