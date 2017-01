カフェインに炎症を抑える可能性があることが判明(米・仏研究) カフェインには加齢とともに酷くなる炎症を和らげる効果があるかもしれないそうだ。どんなものでも過剰摂取は害となるが、ある程度のカフェインの摂取が体に良いとする研究は様々ある。 最新の研究により、カフェインが免疫系に作用していることがわかったという。これによりコーヒーやお茶が、2型糖尿病、心臓血管系疾患、認知症といった症状に効果を発揮する理由がわかるかもしれない。 カフェインが免疫系に作用するメカニズムを研究 これまでも、カフェインやコーヒーが健康に良いとする研究結果を示した論文はいくつもある。 だが反対にコーヒー、特にホットコーヒーがある種のガンのリスクを高めるとする研究もわずかに存在する。今日ご紹介する研究は、カフェインが免疫系に作用するメカニズムを探った数少ないものだ。 カフェインがアデノシンという分子の効果を阻害することはかなり昔から知られてきた。コーヒーを飲んで眠れなくなるのは、脳のアデノシン受容体が阻害されるためだと考えられている。一方で、アデノシンを阻害することは、体内では炎症分子の産生を抑えることにつながっているのかもしれない。 高齢者の免疫分子を調査 研究は加齢に関する調査から始まっている。スタンフォード大学とボルドー大学の研究者は、長期調査に参加している114人の遺伝子を解析した。ここでは遺伝子コードそのものではなく、タンパク質を作るために特定の遺伝子をどれだけ利用しているかが焦点だった。 その結果、60〜89歳の高齢者はインフラマソームという複合体の中で免疫分子が増加していることが明らかとなった。これこそが、インターロイキン-1という免疫系の大物を活発にさせる細胞内の免疫タンパク質である。 インターロイキンは感染症との戦いにおいて重要な分子であるが、あまりにも長い間使いすぎてしまうと心疾患、ガン、アルツハイマー病といった慢性疾患に結びつく。 高齢の被験者のうち、12名はこうした炎症分子の量が多く、11名は少なかった。そして炎症分子の少ないグループの方が、血圧がより低く、動脈が柔軟で、90歳以上生きた身内が多いなど、より健康的だった。 また循環する血液の中に含まれるDNAとRNAの分解生成物(アデニンやアデノシンなど)も少なかった。こうした分子はインフラマソームを刺激することが知られているため、健康だったグループで炎症が少ない理由について説明できるかもしれない。 実際、こうした分解生成物を細胞に投与することで、炎症分子が大量生産されることが確認されている。 炎症が少なかった高齢者はカフェイン入りの飲料を多く飲んでいたことが判明 カフェインが登場するのはここだ。脳内のアデノシンの作用を阻害するカフェインは、免疫細胞内のアデニンとアデノシンの作用も阻害し、炎症を防いでいたのだ。アンケートの回答からは、炎症が少なかったグループは、コーヒー、清涼飲料水、お茶といったカフェイン入り飲料を多く飲んでいることが確認されている。 そして実際に血中のカフェイン濃度はインターロイキン-1のような炎症分子の少なさと相関関係があった。インフラマソームを刺激するアデニンなどの分子を細胞に投与した後でそれをカフェインに浸けると、炎症分子の産生が強く抑えられたのである。 カフェインが炎症に作用する仕組みはまだ完全には解明されていない。また今回の結果は、望ましい生活習慣をアドバイスするには不十分なものだ。とは言え、コーヒーや日本茶好きにはうれしくなるニュースだ。







過去記事 コーヒーには健康に良い効果がいっぱい、専門家の間で広がる認識 長い間議論の的となってきたコーヒー。この黒い液体について、心臓疾患やパーキンソン病、アルツハイマー病、糖尿病などの予防効果がある可能性があるとの認識が、医療専門家らの間で広がり始めている。 近年、世界で発表された複数の研究論文が、「コーヒーは健康に良い可能性がある」と結論付けている。 今年2月には米政府が、5年毎に見直しをしている食生活についてのガイドラインを公表し、その中で、コーヒーは初めて、1日に数杯飲んだとしても概して有害とは言えないとした。 米タフツ大学(Tufts University)の栄養学・政策学部の教授で、ガイドラインを作成した委員会のメンバーであるミリアム・ネルソン(Miriam Nelson)氏はAFPに対し、「あらゆる科学に目を向けた」と述べ、「(コーヒーを)1日に3〜5杯飲んだとしても、健康へのマイナス効果や有害な影響は見られなかった」と説明した。また同氏によると、「適量」は、1日のカフェイン摂取量が500ミリグラム以下だという。 だがコーヒーが健康に良いとされる理由については、現在のところ明らかになっていない。 コーヒーと早産の関連性については、委員会がこの関連性についての研究結果を再調査したところ、確たる証拠は得られなかった。ただ、妊婦は念のため、1日のカフェイン摂取量を200ミリグラム程度までに抑えたほうが良いと述べている。 1粒に1000種類の分子が含まれているとされているコーヒー豆。そのコーヒーの恩恵についてネルソン氏と委員会のメンバーで、米コーネル大学(Cornell University)で栄養化学を教えるトム・ブレナ(Tom Brenna)氏は、カフェイン以上に、赤ワインやココアなどにも含まれるポリフェノールのような抗酸化物質によるものである可能性があると述べている。







1日3〜5杯のコーヒーで心臓病リスク軽減 コーヒーを1日に3杯〜5杯飲むことで、重度の心臓病を引き起こす恐れがある動脈血栓リスクが減少する可能性があるとの研究論文が、3日の英医学誌「Heart(心臓)」に掲載された。 韓国の研究チームが発表した今回の論文は、広く愛飲されているコーヒーの健康効果に関する最新の研究成果だ。コーヒーをめぐっては、これまでの研究でも、多発性硬化症、パーキンソン病、アルツハイマー病などの発症リスク低下との関連性が指摘されている。 研究チームは今回の研究で、健康診断を定期的に受診している平均年齢41歳の韓国人男性と女性2万5100人分のデータを分析した。 研究対象グループに心血管疾患を抱える人はいなかったが、冠動脈カルシウム(CAC)のレベルでは7人に1人が検出下限値以上だった。これは、冠状動脈性心臓病やアテローム性動脈硬化症の初期徴候とされている。 アテローム性動脈硬化症は、プラークと呼ばれるろう様の化合物が動脈壁の内側に蓄積し、血流を制限して危険な血栓形成を潜在的に誘発する。 分析の結果、コーヒーの1日の摂取量が1杯未満または6杯以上のグループで、CACのレベルが最も高いことを研究チームは発見した。CAC濃度が最も低かったのは、1日摂取量が3〜5杯のグループだった。ただコーヒーカップの大きさについては、論文中に明記されていない。 年齢、性別、喫煙状況、体脂肪、アルコールの消費量、血圧レベルなどに関係なく、母集団のサブグループすべてで同様の結果が得られたと研究チームは説明。「適度のコーヒー消費は、無症状アテローム性動脈硬化症の有病率低下との関連がみられた」と論文は述べている。 ただし、コーヒーに予防効果があると思われる理由を説明したり、今回の分析結果が他の人口集団にもあてはまるかを明らかにしたりするためには、さらに研究を重ねる必要がある。また「今回の結果は、比較的健康で、教養のある若年〜中年層の韓国人のサンプルに基づいたもので、他の母集団には一般化できないかもしれない」と注意を促している。







健康面では 緑茶やコーヒーを習慣的に摂取すると死亡リスクが低減する 国立がん研究センターは5月7日、多目的コホート(JPHC)研究から、緑茶摂取と全死亡リスクおよびがん、心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患および外因死を含む5大死因死亡リスクとの関連を検討した結果、緑茶を習慣的に摂取する群において、男女の全死亡リスクおよび心疾患、男性の脳血管疾患および呼吸器疾患による死亡リスクの減少が示されたと発表した。 同成果は、40〜69歳の男女約9万人を対象に行った多目的コホートの成果の1つで、1990年または1993年の研究開始から2011年まで追跡した調査結果をもとに、緑茶の習慣的摂取と全死亡・主要死因死亡リスクとの関連を検討したものとなっている。詳細は疫学会誌「Annals of Epidemiology」に掲載された。 その結果、研究開始時に緑茶を飲む頻度に関する質問への回答から、1日1杯未満、毎日1〜2杯、毎日3〜4杯、毎日5杯以上飲むという4つの群に分けて、その後の全死亡およびがん、心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患、外因による死亡との関連を分析したところ、緑茶を1日1杯未満飲む群を基準として比較した場合、1日1〜2杯、1日3〜4杯、1日5杯以上の群の危険度(95%信頼区間)は、それぞれ男性の全死亡で0.96(0.89-1.03)、0.88(0.82-0.95)、0.87(0.81-0.94)、女性の全死亡で0.90(0.81-1.00)、0.87(0.79-0.96)、0.83(0.75-0.91)となっていることが確認されたという。 また死因別では、がん死亡の危険度には有意な関連がみられなかったものの、心疾患脂肪、脳血管疾患死亡、呼吸器疾患死亡については、緑茶摂取による危険度の有意な低下がみられ、中でも男性では脳血管疾患と呼吸器疾患、女性では心疾患と外因死において、緑茶摂取量が増えるにつれ死亡リスクが低下する傾向がみられたとする。 これは、研究開始から5年以内の死亡例を除いた場合も同様の関連がみられ、統計学的に有意に低くなっていることが示されたとする。 一方、同研究ではコーヒーの摂取との関係性も調査しており、コーヒーをほとんど飲まない群を基準として比較した場合、1日1杯未満、1日1〜2杯、1日3〜4杯、1日5杯以上の群の危険度(95%信頼区間)は、それぞれ全死亡で0.91(0.86 〜0.95)、0.85(0.81〜0.90)、0.76(0.70〜0.83)、0.85(0.75〜0.98)となっており、飲む量が増えるほど危険度が下がる傾向が、統計学的有意に認められたとする。 死因別では、がん死亡の危険度には有意な関連がみられなかったものの、心疾患脂肪、脳血管疾患死亡、呼吸器疾患死亡については、コーヒー摂取による危険度の有意な低下がみられたとしている。 なお、研究グループでは、緑茶やコーヒーの摂取による死亡リスク低減について、緑茶に含まれるカテキンやコーヒーに含まれるクロロゲン酸の効能のほか、カフェインによる血管内皮の修復や気管支拡張作用などが作用している可能性があるとしている。ただし、今回、用いられた質問票では、缶およびペットボトル入り緑茶を含む緑茶全般の摂取頻度、ならびに缶コーヒー、インスタントコーヒー、レギュラーコーヒーを含むコーヒーの摂取頻度を尋ねており、淹れ方やカフェイン/ノンカフェインの有無などで分けていないことに留意してもらいたいとコメントしている。



コーヒー消費量増で糖尿病リスク低減か コーヒーを飲む量を増やした人は、同じ量のコーヒーを飲み続けている人よりも成人で発症する糖尿病(2型糖尿病)にかかりにくくなるとする研究結果が、25日の欧州糖尿病学会(EASD)の学会誌「ダイアビトロジア(Diabetologia)」に掲載された。 研究チームは医療従事者12万人の食生活とライフスタイルを追跡した結果、1日のコーヒーの摂取量を4年間かけて1.5杯分ほど増やした人は、同じ量のコーヒーを飲み続けた人よりも2型糖尿病にかかる可能性が11%低かったという。 「さらに中程度から大幅に摂取量を減らした人(1日2杯分ほど)のリスクは18%高くなっていた」ことも研究チームは明らかにしている。 研究チームを率いた米ハーバード公衆衛生大学院(Harvard School of Public Health)のシルパ・ブパシラジュ(Shilpa Bhupathiraju)氏は「コーヒー摂取量の変化は、比較的短期間のうちに糖尿病リスクに影響を及ぼすようだ」と述べた。 また、最もコーヒーの摂取量が多かったグループ(1日3杯以上)は2型糖尿病のリスクが最も低く、1日1杯以下の人と比べて37%低かった。一方、紅茶やカフェイン抜きのコーヒーでは、摂取量の変化と2型糖尿病リスクとの間に関連性は見つからなかったという。 リスクとの関連性には不明な点も この研究結果は「リスクの真の変化」を示している可能性があるものの、一方で、2型糖尿病リスクと関連する高血圧やコレステロール値上昇を診断された人がコーヒーを飲む量を減らしただけ、という説明もつくと論文著者らは述べている。 また、サイエンス・メディア・センター(Science Media Centre)の依頼で論文を分析した専門家らは、同研究が短期的な利点を評価したに過ぎず、長期的なコーヒー摂取量の増加が糖尿病リスクを低減させる根拠を示していないと結論づけた。 さらに、同専門家らは、研究が摂取量ではなく、摂取の変化量を測定したものであることを指摘。「この論文からはコーヒーの推奨摂取量を導き出すことはできない」と述べ、データの統計分析結果は「誤解を招く恐れがある」と付け加えた。 論文著者2人のうち1人は、別の研究でコーヒー飲料や器具を手がけるNestecから資金提供を受けた経歴があるという。



コーヒーには黒砂糖を 便秘解消にも効果が!? 「白砂糖」よりも「黒砂糖」の方が体に良いワケ 白砂糖はよく体に悪いと言われますが、どうしてなのでしょうか。友達の中にもコーヒーに入れる砂糖を白砂糖から黒砂糖に変えている人が何人かいますが、やっぱり白砂糖よりも体に良いのでしょうか。 白砂糖は精製されているため血糖値を上昇しやすい性質があります。 最近は、健康志向の高まりを受けて、世間でもマクロビオティックや自然食品が人気で、添加物や白砂糖を避ける人も増えてきています。ここでは、白砂糖はどうして体に悪いと言われるのか、そして健康に気を使う人に人気の黒砂糖はどうして体に良いと言われるのかをご紹介したいと思います。 白砂糖は糖尿病や虫歯を招く お菓子や料理、飲み物の甘味として使用する白砂糖ですが、白砂糖とはどんなものなのでしょうか。砂糖メーカーによると白砂糖は上白糖とも呼ばれており、精製されたものだそうです。 コーヒーや紅茶によく使われるグラニュー糖は、上白糖をさらに精製したものになっています。砂糖を精製すると不純物がなくなるため、非常に消化吸収が早くなり、ブドウ糖にまですみやかに分解されます。ブドウ糖は血糖値を急上昇させるので、膵臓からインスリンという血糖値を下げるホルモンがどんどん分泌され、血糖値を下げようとします。 こういった血糖値の大きな上下変動を繰り返すと、膵臓が疲弊してしまい、糖尿病を招くリスクが高まってしまうのです。 また、血液中に糖分が入ると酸性に傾くので、これを中和するためにアルカリ性の性質を持つカルシウムが使われます。これによって、カルシウム不足が引き起こされ、骨や歯がもろくなって骨粗鬆症や虫歯のリスクも高まります。さらに、白砂糖は、体を冷やしホルモンバランスを崩す調味料ともいわれていますから、取り過ぎには注意したいですね。 黒砂糖が好まれる理由 白砂糖は前述の通り、人間の体にとってさまざまな影響を及ぼすため、最近では意識して黒砂糖に変えて利用している人も多くなっています。では、黒砂糖には一体どんな特徴があるのでしょうか。 黒砂糖は日本では沖縄や九州で作られている砂糖、奄美大島で作られている場合は大島糖と呼ばれていることもあります。黒砂糖は、白砂糖(上白糖)のように精製されておらず、ミネラルやビタミンを多く含有しているのが特徴です。特に黒砂糖に含まれるラフィノースと呼ばれる天然のオリゴ糖は、腸内に存在する善玉菌のエサとなるため、腸内環境の改善に役立ち、便秘の改善も期待できるとされています。 また、精製されていないため、消化吸収に時間がかかり、血糖値の急激な上昇を防ぐというメリットがあります。消化吸収が遅くなると、腹持ちが良くなるのもポイントです。 白砂糖は、ほぼ100%が炭水化物であるのに対し、黒砂糖の炭水化物比率は90%ですので、カロリーだけで考えても同じ量を摂取するなら黒砂糖に置き換えるだけでもカロリーを制限することもできます。黒砂糖には、白砂糖にないこのようなメリットがあるため、健康や美容に気を使う人に好んで利用されるのではないでしょうか。 今回は白砂糖が一般的に体に悪いと考えられている理由について詳しくご紹介し、代替として使われることの多い黒砂糖の特徴についてもまとめました。 白砂糖の取り過ぎは注意すべきですが、単純に黒砂糖に変えればいくら摂取しても良いというわけではないので、いずれにしても過剰摂取には注意し、栄養バランスの良い食事を取るように意識したいですね。





大阪市立大学(大阪市大)は12月11日、毎日のコーヒー摂取がC型慢性肝疾患患者の肝機能を改善させる効果があることを確認したと発表した。 同成果は、同大大学院看護学研究科の佐々木八千代 准教授、同医学研究科の大藤さとこ講師らによるもの。詳細は米オンライン科学誌「PLoS ONE」に掲載された。 日本における肝臓がんの主要原因はC型肝炎ウイルスの感染で、その感染者は約200万人と言われており、肝臓がんの約80%がC型慢性肝疾患患者から生じているとされている。 臨床の現場では、肝機能の指標として血清中のアラニン・アミノトランスフェラーゼ(ALT)の値が用いられており、その値が高いと肝臓がんを発症するリスクが高いと言われてきた。これまでの研究では、検診受診者においてコーヒーの摂取がALT値を低下させる効果があることが示唆されていたが、C型慢性肝疾患患者においても同様の効果があるかははっきりとは分かっていなかった。 そこで今回の研究では、C型慢性肝疾患患者を対象に、調査開始時のコーヒー摂取状況が、1年後にALT値にどのような影響を及ぼすのかの検討を行った。 その結果、調査開始時にALT値が正常値(?45IU/L。この正常値は研究実施当時の基準値)あった者のうち、「1日1杯以上、ドリップコーヒーを摂取」していた者では、まったく摂取していなかった者と比べて、「1年後のALT値も正常を維持」している者が多く(89% vs 76%)、他要因で調整後のオッズ比は2.74であることが確認されたという。 また、調査開始時のALT値が高値を示した者でも、「1日1杯以上、ドリップコーヒーを摂取」している者では、「1年後のALT値が20IU/L以上減少」している者が多くなっていることが確認されたという(37% vs 22%、調整オッズ比=3.79)。 ただし、デカフェコーヒーを摂取していた者は、摂取していなかった者と比べると、「1年後のALT値も正常を維持」している者が少なかった(60% vs 82%、調整オッズ比=0.26)ほか、調査開始時のALT値が高値の者で「1年後のALT値が20IU/L以上減少」した者はいなかったという。 今回の結果を受けて研究グループでは、1日1杯以上のドリップコーヒー摂取が、副作用などの問題からインターフェロン治療が行えない患者に対しても、ALT値の安定化に有効な生活習慣の方法として推奨できるとし、結果として肝硬変への移行を減らす、あるいは肝臓がんの発生を予防する効果も期待できるようになり、患者のQOLの改善や医療費の削減にもつながることが期待できるとしている。 なお、今後は、より長期的な調査を行っていくほか、インターフェロン治療中の患者に対し、ウイルス排除効果に対するコーヒー摂取の影響の検討や、コーヒー摂取の長期効果(肝硬変への移行や肝臓がん発生の予防)の検討などを行っていく予定としている。