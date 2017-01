2016年の年間キラキラネームランキング

2chより

2 名前: アルゼンチンバックブリーカー(東京都)@\(^o^)/ [ニダ] :2017/01/13(金) 01:30:40.20 ID:IjK5uCEI0.net

・2016年「年間キラキラネームランキング」



1位:唯愛(いちか・ゆめ、など)

2位:碧空(みらん・あとむ、など)

3位:優杏(ゆず、など)

4位:海音(まりん、など)

5位:奏夢(りずむ、など)

6位:妃(ひな・きらり、など)

7位:一心(ぴゅあ、など)

8位:愛翔(らぶは、など)

9位:七海(まりん、など)

10位:輝星(べが・だいや、など)

11位:希星(きてぃ・きらら、など)

12位:美音(りずむ・めろでぃ、など)

13位:七音(どれみ・おんぷ、など)

14位:心姫(はあと、など)

15位:夢姫(ぷりん・ゆらり、など)

http://rocketnews24.com/2017/01/12/848739/

アルゼンチンバックブリーカー(東京都)@\(^o^)/ [ニダ] :2017/01/13(金) 01:31:09.76 ID:IjK5uCEI0.net

16位:天音(そぷら、など)

17位:詩(ぽえむ、など)

18位:紅葉(めいぷる、など)

19位:黄熊(ぷう、など)

20位:心愛(ここあ、など)

21位:桃花(ぴんく、など)

22位:茉莉花(じゃすみん、など)

23位:大陸(あーす、など)

24位:姫星(きてぃ、など)

25位:愛羅(てぃあら、など)

26位:翔馬(ぺがさす、など)

27位:姫奈(ぴいな、など)

28位:爽斗(みんと、など)

29位:華琉甘(かるあ、など)

30位:蓮乃純(れのあ、など)

http://rocketnews24.com/2017/01/12/848739/





4 名前::2017/01/13(金) 01:31:09.76 ID:IjK5uCEI0.net 5: ジャンピングカラテキック(catv?)@\(^o^)/ [JP] 2017/01/13(金) 01:31:12.26 ID:1zEyvS8p0 読めない

8: 断崖式ニードロップ(チベット自治区)@\(^o^)/ [UA] 2017/01/13(金) 01:32:31.77 ID:yDX0AZc30 メープルは楓だろ

14: デンジャラスバックドロップ(東京都)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/01/13(金) 01:34:33.70 ID:ohHbyIUU0 偏差値20ぐらいの親が名付けてるんだろうな

16: サッカーボールキック(千葉県)@\(^o^)/ [KR] 2017/01/13(金) 01:35:01.68 ID:M/spO9F+0 なんか日曜朝の女児向けアニメで聞いたことある名前が散見されるんだけど。

17: クロイツラス(やわらか銀行)@\(^o^)/ [US] 2017/01/13(金) 01:35:37.04 ID:mAUzTR030 やっぱどうしても

暴走族のチーム名を連想しちゃうわ

19: ハイキック(東京都)@\(^o^)/ [CA] 2017/01/13(金) 01:35:47.92 ID:24xlq0To0 音読み訓読みでその読み方がなくても、意味があるなら通るのか?

翔馬(ぺがさす、など)こんなのOKなの?

22: 中年'sリフト(やわらか銀行)@\(^o^)/ [US] 2017/01/13(金) 01:36:13.64 ID:YVxdiV9K0 親のバカづらが目に浮かぶわ

ドンキに入り浸ってるようなクズ

33: トラースキック(茸)@\(^o^)/ [US] 2017/01/13(金) 01:38:34.77 ID:De0aU47J0 ピーナて

40: ニールキック(茸)@\(^o^)/ [CN] 2017/01/13(金) 01:39:46.45 ID:l9lZXSAV0 パ行はきっつい

52: フランケンシュタイナー(滋賀県)@\(^o^)/ [JP] 2017/01/13(金) 01:41:39.00 ID:crvFqYsA0 名前に音をつかってるとこの親は体外バカ

66: キドクラッチ(チベット自治区)@\(^o^)/ [US] 2017/01/13(金) 01:44:37.10 ID:91sI6cXM0 紅葉(めいぷる)って金星(まぁず)並みだな

68: ダイビングヘッドバット(兵庫県)@\(^o^)/ [US] 2017/01/13(金) 01:45:30.02 ID:IRZgXVW30 ネーミングセンスが一昔前の漫画アニメキャラだなwww

81: キドクラッチ(茸)@\(^o^)/ [US] 2017/01/13(金) 01:49:39.02 ID:fdb/ZVck0 悪魔ちゃんなんてかわいいもんだったな

89: ツームストンパイルドライバー(長野県)@\(^o^)/ [KR] 2017/01/13(金) 01:56:51.59 ID:tuWaMDqX0 子供は一生子供のままじゃない。どんどん成長していきいずれは大人になる。

キラキラネームを付けたがる親はそれをイメージ出来ないんだろうな。

99: ボ ラギノール(チベット自治区)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/01/13(金) 02:03:09.42 ID:fbpOXcD90 日本人の名前に半濁音入ってると違和感凄いな

102: ビッグブーツ(茸)@\(^o^)/ [SA] 2017/01/13(金) 02:03:42.91 ID:zkPNQFcH0 ここまで来ると児童虐待

行政仕事しろクズ

110: アトミックドロップ(茸)@\(^o^)/ [DE] 2017/01/13(金) 02:07:13.59 ID:TleNFIsE0 これ親の心理としては我が子が可愛すぎて他の子とは違う名前にって事なのか

119: リバースパワースラム(茸)@\(^o^)/ [AU] 2017/01/13(金) 02:11:40.90 ID:QqN2pS0c0 ガキは親を訴えていいレベル

123: ダブルニードロップ(catv?)@\(^o^)/ [US] 2017/01/13(金) 02:14:41.73 ID:Tkg7MdQ30 何でわざわざ漢字にするんだよ



カナカナで出生届受理されるだろ

127: アルゼンチンバックブリーカー(東京都)@\(^o^)/ [US] 2017/01/13(金) 02:16:56.34 ID:rzjbwKMZ0 貧乏とか生活環境が良くない困難さなら同情できるが



キラキラネームで人生のハードル上げるってただの虐待

131: 垂直落下式DDT(大阪府)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/01/13(金) 02:17:44.47 ID:XAiY0PEJ0 犬の名前じゃねーんだから、誰が見たってちゃんと読める名前のほうがいいだろ

135: フルネルソンスープレックス(茸)@\(^o^)/ [US] 2017/01/13(金) 02:18:55.42 ID:aPTt/GWm0 ズバ抜けて黄熊だけは嫌だわ

142: グロリア(静岡県)@\(^o^)/ [US] 2017/01/13(金) 02:27:15.30 ID:1RteOYYa0 翔、斗、姫、妃

この辺の漢字が入ってくると途端にバカっぽくなる

143: バックドロップホールド(北海道)@\(^o^)/ [CN] 2017/01/13(金) 02:28:16.89 ID:4J9b9gJ40 個性のない奴ほど名前にこだわる

149: 逆落とし(庭)@\(^o^)/ [FR] 2017/01/13(金) 02:31:39.29 ID:gWM+uQki0 一心(ピュア)なんてあるわけないだろ

笑点じゃないんだから..

154: アルゼンチンバックブリーカー(庭)@\(^o^)/ [IT] 2017/01/13(金) 02:35:51.11 ID:RfnswTXK0 ぴゅあ(80)

155: スパイダージャーマン(新疆ウイグル自治区)@\(^o^)/ [MX] 2017/01/13(金) 02:35:54.47 ID:HjhuHtRD0 読めないと変換も面倒くさいから大迷惑なんだよw

164: カーフブランディング(庭)@\(^o^)/ [VN] 2017/01/13(金) 02:41:40.46 ID:SgFWXvvO0 50年後とか笑われそう

173: 急所攻撃(庭)@\(^o^)/ [US] 2017/01/13(金) 02:52:39.49 ID:r8S7IV4P0 当て字ばかりで読めない名前禁止にしたらいいのに

177: ハイキック(東京都)@\(^o^)/ [NO] 2017/01/13(金) 02:56:09.45 ID:P7tsxS1C0 明らかにわざと読みにくい名前付けてるよな

180: ファイヤーバードスプラッシュ(新潟県)@\(^o^)/ [JP] 2017/01/13(金) 03:01:11.53 ID:4McqTON40 読めりゃいいんだけど読めない

もうねアホかと

184: サッカーボールキック(広西チワン族自治区)@\(^o^)/ [RU] 2017/01/13(金) 03:04:19.94 ID:QPHTbIAGO 本当にひでーな

子供が成長した後まともな名前に改名できるシステム作ってやれよ

虐待だろこんなん

194: セントーン(やわらか銀行)@\(^o^)/ [NL] 2017/01/13(金) 03:15:05.45 ID:NiyDaVg50 普通にカタカナじゃ駄目なのかね

211: アイアンクロー(福岡県)@\(^o^)/ [US] 2017/01/13(金) 03:30:39.06 ID:/JA6R2mM0 書類や名簿にフリガナ必須になるな

全くもって無駄な作業でしか無い

220: リキラリアット(中部地方)@\(^o^)/ [US] 2017/01/13(金) 03:59:49.56 ID:6uG2w6rJ0 こんな読めない名前を役所は認めるなよ

226: 栓抜き攻撃(北海道)@\(^o^)/ [RU] 2017/01/13(金) 04:19:10.29 ID:1yrfgtQ40 > 12位:美音(りずむ・めろでぃ、など)

> 13位:七音(どれみ・おんぷ、など)



プリキュアvsおジャ魔女…

238: ダイビングヘッドバット(やわらか銀行)@\(^o^)/ [CN] 2017/01/13(金) 05:11:31.07 ID:/gEZqvAO0 犬猫の名前のほうがまともなんじゃね

さくら、とか、もも、とか

240: ジャンピングパワーボム(チベット自治区)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/01/13(金) 05:15:31.94 ID:+HqtSlVQ0 こんな名前思春期に絶対いじめの対象になるわ。

親を選べないって世界は残酷に出来てますなぁ

262: ミッドナイトエクスプレス(茸)@\(^o^)/ [JP] 2017/01/13(金) 06:13:21.13 ID:1Y6HCKi50 先生も難読で大変だな

親もアホだろうから苦労絶えないな

268: マスク剥ぎ(アメリカ合衆国)@\(^o^)/ [US] 2017/01/13(金) 06:20:01.49 ID:r+ZpBq810 こんな名前で外で離し飼いできるなんて、ハートつえーわ

278: ブラディサンデー(チベット自治区)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/01/13(金) 06:38:38.35 ID:zjqAIxDM0 せめて、漢字はまともに付けてやれ

読みは後から何とでもなるんだから

314: ドラゴンスリーパー(空)@\(^o^)/ [US] 2017/01/13(金) 07:09:08.65 ID:lCgRfj+90 食べ物、飲み物、柔軟剤とかどうかしてる

321: レインメーカー(庭)@\(^o^)/ [US] 2017/01/13(金) 07:14:42.99 ID:fXhm+BDe0 AV女優みたいな名前多いな

322: キングコングニードロップ(東京都)@\(^o^)/ [ヌコ] 2017/01/13(金) 07:15:08.75 ID:qiFbW4A/0 ペガサスとかメイプルとか本気なのか?

331: スターダストプレス(庭)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/01/13(金) 07:20:32.61 ID:RrFG4p3R0 もう日本語じゃないじゃん

336: エルボードロップ(庭)@\(^o^)/ [ニダ] 2017/01/13(金) 07:25:25.08 ID:xDDRgdSR0 親の自己満に子供が苦労する

変な名前は生まれ持って足かせつけてるようなもんだ

337: バックドロップホールド(東京都)@\(^o^)/ [US] 2017/01/13(金) 07:26:44.52 ID:HNnuQiw30 いかにして漢字から読みを連想させないか、読ませないか

そう考えてるとしか思えないな

298: アンクルホールド(千葉県)@\(^o^)/ [US] 2017/01/13(金) 06:59:05.11 ID:gc0TqDkW0 どんな名前でもいい・・・とは言えないが

まず一発で読めるようにしろ