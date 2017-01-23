お好み焼きトップ50リスト、2016年下半期

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これまでブログでご紹介したお店のみを中心に私が食べたお好み焼きのみを対象にした、独断と偏見による、トップ５０リストです。
2009年から記録をつけ始めて、2016年12月末現在で延べ1267枚（375軒）のお好み焼の中から、美味しい(自己評価5段階で3.5以上)のお店のみを対象に、ベスト50をチョイスしています。（自己評価3.5以上の店は184軒）
2011年までは、３カ月に一回、ランキング形式で公表させていただいておりましたが、2012年から、半年に一度、順位なしの５０音順での公表とさせていただきます。
※解説編も併せてご覧ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/kn_hosoi_hue/43141968.html
いっちゃん
いっちゃんASSE店
炎（えん）
Okoじゃ
おっこん商店
Kate-Kate
がんすけ
かんてつ
かんらん車
きしま屋
キミッツ
貴楽
くろべえ
鉄板こうさか
悟空
zaza
さっちゃん
侍：まだ記事にしていません
三幸
さりぃちゃん
燦々
じだん
ju-shi(十四)
じゅにあ
常太郎
笑顔（スマイル）
空
貴家。
たちこま
ちゅうりっぷ
TETSUJIRO NEW
どい
得
八昌（薬研堀）
八昌（五日市）
八誠
ひで家
日々来
大樹（ひろき）
ひろみ
ぼう。
Masar's NEW
Masaru
まるめん本店
麦
やまさ家
ゆうあ NEW
柚香
寄り家。
りんご
れんれん
LOPEZ
轍151A
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