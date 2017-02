Derek and the Dominos "Any Day" Bournmouth, Dorset, England August 18, 1970

Killing Floor KF 98015 - Aud VG+

Track List: 65:07 1) Roll it Over 7:50 2) Blues Power 6:47 3) Have You Ever Loved a Woman 6:44 4) Crossroads 10:46 5) O.F.R. 4:34 6) Any Day 6:55 7) Lonesome and Long Way From Home 7:20 8) Bottle of Red Wine 4:08 9) Let it Rain 10:01