02/12(日)「郡山市立行健第二小学校（郡山市富久山町）」周辺 放射線量マップ

郡山市富久山町(ふくやままち)にある7つの小中学校のまわりの放射線量をはかりました。

[その01]行健小学校 (富久山町久保田字空谷地 23-1 )

◎[その02]行健第二小学校(富久山町八山田字八津 11-2 )

[その03]明健小学校 (富久山町八山田字大森新田 70 )

[その04]小泉小学校 (富久山町北小泉字清水 50 )

[その05]行徳小学校 (富久山町久保田字三御堂 143-1 )

[その06]行健中学校 (富久山町久保田字大原 16 )

[その07]明健中学校 (富久山町八山田字大森新田 70 )

※明健中学校は明健小学校と同じ敷地内にあります。





















今回は、[その02]「郡山市立行健(こうけん)第二小学校」です。

We have measured the radiation dose around of the Koken Second Elementary School.

※過去のデータも掲載しました。 (測定:2014年05月)





▼場所はココです。





◇測 定 日 [Measurement date]

2016(H28)年12月02日(金曜日)

◇測定単位 [Unit of measurement]

マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h )

◇測定機器 [Measuring equipment]

ホットスポットファインダー (Hot Spot Finder)

◇測定高さ [Measurement height]

10 cm

◇天 候 [The weather]

はれ (Fine weather)





▼線量マップ (測定:2016年12月)





▼過去の線量マップ (測定:2014年05月)





※マップを拡大できます。

・ PC →マップ右下の拡大ボタンをクリック。

・スマホなど→マップをタップしてピンチアウト(二本指で広げる)。

※ You can expand the map.

PC → Click the expansion button at the bottom of the map right.

Tablets such as → Tap the map to pinch out (to widen in two fingers).





