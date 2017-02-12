02/12(日)「郡山市立行健第二小学校（郡山市富久山町）」周辺 放射線量マップ

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郡山市富久山町（ふくやままち）にある７つの小中学校のまわりの放射線量をはかりました。
［その０１］行健小学校 （富久山町久保田字空谷地23-1）
◎［その０２］行健第二小学校（富久山町八山田字八津11-2）
［その０３］明健小学校 （富久山町八山田字大森新田70）
［その０４］小泉小学校 （富久山町北小泉字清水50）
［その０５］行徳小学校 （富久山町久保田字三御堂143-1）
［その０６］行健中学校 （富久山町久保田字大原16）
［その０７］明健中学校 （富久山町八山田字大森新田70）
※明健中学校は明健小学校と同じ敷地内にあります。
今回は、［その０２］「郡山市立行健（こうけん）第二小学校」です。
We have measured the radiation dose around of the Koken Second Elementary School.
※過去のデータも掲載しました。（測定：２０１４年０５月）
▼場所はココです。
◇測 定 日 [Measurement date]
２０１６（Ｈ２８）年１２月０２日（金曜日）
◇測定単位[Unit of measurement]
マイクロシーベルト毎時（μSv/h）
◇測定機器[Measuring equipment]
ホットスポットファインダー(Hot Spot Finder)
◇測定高さ[Measurement height]
１０cm
◇天 候[The weather]
はれ(Fine weather)
▼線量マップ（測定：２０１６年１２月）
▼過去の線量マップ（測定：２０１４年０５月）
※マップを拡大できます。
・PC→マップ右下の拡大ボタンをクリック。
・スマホなど→マップをタップしてピンチアウト（二本指で広げる）。
※ You can expand the map.
PC→ Click the expansion button at the bottom of the map right.
Tablets such as → Tap the map to pinch out (to widen in two fingers).
▼行健除染Net.
◇「Twitter」
◇「お問合せフォーム」Inquiry form to us
※測定場所のリクエストもココからどうぞ。（お金はかかりません。）
（福島県郡山市 除染 放射線量測定 ボランティア）
この活動は、『３a！郡山』様のご協力によりはじめました。『３a！郡山』様に心より御礼申し上げます。
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