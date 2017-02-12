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02/12(日)「郡山市立行健第二小学校（郡山市富久山町）」周辺 放射線量マップ

郡山市富久山町（ふくやままち）にある７つの小中学校のまわりの放射線量をはかりました。
　［その０１］行健小学校　　（富久山町久保田字空谷地23-1
◎［その０２］行健第二小学校（富久山町八山田字八津11-2
　［その０３］明健小学校　　（富久山町八山田字大森新田70
　［その０４］小泉小学校　　（富久山町北小泉字清水50
　［その０５］行徳小学校　　（富久山町久保田字三御堂143-1
　［その０６］行健中学校　　（富久山町久保田字大原16
　［その０７］明健中学校　　（富久山町八山田字大森新田70
　　　　　　　※明健中学校は明健小学校と同じ敷地内にあります。

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今回は、［その０２］「郡山市立行健（こうけん）第二小学校」です。
We have measured the radiation dose around of the Koken Second Elementary School.
※過去のデータも掲載しました。（測定：２０１４年０５月）

▼場所はココです。
イメージ 5

◇測 定 日 [Measurement date]
　２０１６（Ｈ２８）年１２月０２日（金曜日）
◇測定単位[Unit of measurement]
　マイクロシーベルト毎時（μSv/h
◇測定機器[Measuring equipment]
　ホットスポットファインダー(Hot Spot Finder)
◇測定高さ[Measurement height]
　１０cm
◇天　　候[The weather]
　はれ(Fine weather)

▼線量マップ（測定：２０１６年１２月）
イメージ 6

▼過去の線量マップ（測定：２０１４年０５月）
イメージ 7

※マップを拡大できます。
PC→マップ右下の拡大ボタンをクリック。
・スマホなど→マップをタップしてピンチアウト（二本指で広げる）。
You can expand the map.
PCClick the expansion button at the bottom of the map right.
Tablets such as Tap the map to pinch out (to widen in two fingers).

行健除染Net.
　◇「Twitter
　◇「お問合せフォーム」Inquiry form to us
　　※測定場所のリクエストもココからどうぞ。（お金はかかりません。）

（福島県郡山市　除染　放射線量測定　ボランティア）




この活動は、『３a！郡山』様のご協力によりはじめました。『３a！郡山』様に心より御礼申し上げます。

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