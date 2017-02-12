02/12(日)「郡山市立行健第二小学校（郡山市富久山町）」周辺 放射線量マップ

郡山市富久山町（ふくやままち）にある７つの小中学校のまわりの放射線量をはかりました。 ［その０１］行健小学校 （富久山町久保田字空谷地 23-1 ） http://blogs.yahoo.co.jp/koken_s_ray/14974590.html ◎［その０２］行健第二小学校（富久山町八山田字八津 11-2 ） ［その０３］明健小学校 （富久山町八山田字大森新田 70 ） ［その０４］小泉小学校 （富久山町北小泉字清水 50 ） ［その０５］行徳小学校 （富久山町久保田字三御堂 143-1 ） ［その０６］行健中学校 （富久山町久保田字大原 16 ） ［その０７］明健中学校 （富久山町八山田字大森新田 70 ） ※明健中学校は明健小学校と同じ敷地内にあります。









今回は、［その０２］「郡山市立行健（こうけん）第二小学校」です。 We have measured the radiation dose around of the Koken Second Elementary School. ※過去のデータも掲載しました。 （測定：２０１４年０５月）

▼場所はココです。

◇測 定 日 [Measurement date] ２０１６（Ｈ２８）年１２月０２日（金曜日） ◇測定単位 [Unit of measurement] マイクロシーベルト毎時（μ Sv/h ） ◇測定機器 [Measuring equipment] ホットスポットファインダー (Hot Spot Finder) ◇測定高さ [Measurement height] １０ cm ◇天 候 [The weather] はれ (Fine weather)

▼線量マップ （測定：２０１６年１２月）

▼過去の線量マップ （測定：２０１４年０５月）

※マップを拡大できます。 ・ PC →マップ右下の拡大ボタンをクリック。 ・スマホなど→マップをタップしてピンチアウト（二本指で広げる）。 ※ You can expand the map. PC → Click the expansion button at the bottom of the map right. Tablets such as → Tap the map to pinch out (to widen in two fingers).

▼ 行健除染 Net. ◇「 Twitter 」 https://twitter.com/koken_josen_net ◇「お問合せフォーム」 Inquiry form to us ※測定場所のリクエストもココからどうぞ。（お金はかかりません。） https://goo.gl/4t9LLm

（福島県郡山市 除染 放射線量測定 ボランティア）







この活動は、『３ a ！郡山』様のご協力によりはじめました。『３ a ！郡山』様に心より御礼申し上げます。