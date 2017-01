±ü²ñÄÅ¡¢ºÇÂç¤ÎÀã¤Þ¤Ä¤ê¡ÚÂè45²óÂþ¸«¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÀã¤Þ¤Ä¤ê¡Û£²£°£±7

奥会津、最大の雪まつり【第45回只見ふるさとの雪まつり】2017

臨時便決定!「会津田島・只見ツアーバス」2017 2/11.12のみ運行

会津田島駅と只見駅を結んでいる「会津田島・只見ツアーバス」臨時便が決定いたしました。

大幅な遅れがなければ11日のくまもんに会える時刻設定にしました

その他詳しい只見ふるさとの雪まつりスケジュールや情報は下記リンク先へ。

雪まつり限定時刻 詳細ホームページ只見雪まつり公式HP: http://tadamisnowfes.com/ 雪まつり限定時刻 会津田島駅:10:10発 2/11.12のみ運行 只見駅:11:30着

只見駅:16:00発 2/11.12のみ運行 会津田島駅:17:20着 ※天候により到着時刻が大幅に遅れる可能性がございます。 通常時刻:会津田島駅

11:20発 14:25発 16:50発 只見駅:12:40着 15:45着 18:10着 只見駅:09:40発 12:25発 14:30発

会津田島駅:11:00着 13:45着 15:50着

