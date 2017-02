老いていけばより早く感じるのかな。





最近ホントに自分が信用できない。

心配し過ぎかも知れないけど。

私も若くないってことかな。



怖いから新しい事はやりたくない。

ちょっと頑張っちゃうと大丈夫だったかと後で心配になったりする。



昔から心配性だったりしたけど。

だから余計な事はしない方がいい。



気が利かない。

ま〜、そう思われても仕方ない。



多分大丈夫。







