今年一発目のリリース！

去年リリースされたmopela EPから

mopela(akitomo remix)とx-twoが1月13日に発売される「BEST OF HYPNOTIC ROOM JAPAN」に収録されます!



ジャケもかっこいいし、かなりの必聴版です!!

以下詳細

↓

今年最初のリリースはベスト盤!BEST of Hypnotic Room Japan 2016がリリースされます!

最高のミニマル〜ディープハウス〜ディープテクノが収録のベスト盤!さらにMIXされると美味さ2倍になるのでDJも是非!



beatport

https://www.beatport.com/release/best-of-hypnotic-room-japan-2016/1932778



juno down road

http://www.junodownload.com/products/best-of-hypnotic-room-japan-2016/3306075-02/?track_number=3



iTunes

Various Artists「Best of Hypnotic Room Japan (2016)」

https://itun.es/jp/al58gb



2017年レフト今年最初のリリースです!去年リリースされたmopela EPからmopela(akitomo remix)とx-twoが1月13日に発売される「BEST OF HYPNOTIC ROOM JAPAN」に収録されます!ジャケもかっこいいし、かなりの必聴版です!!以下詳細今年最初のリリースはベスト盤!BEST of Hypnotic Room Japan 2016がリリースされます!最高のミニマル〜ディープハウス〜ディープテクノが収録のベスト盤!さらにMIXされると美味さ2倍になるのでDJも是非!beatportjuno down roadiTunesVarious Artists「Best of Hypnotic Room Japan (2016)」