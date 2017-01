☆鹿児島本線 瀬高駅の古レール☆

瀬高駅では 跨線橋とホーム上屋に古レールが使用されています。

瀬高駅跨線橋と構内全景

熊本方には木造上屋も有り昔ながらの駅の雰囲気が残されていますね。 写真の左側奥1番ホームの外側には廃止になった旧佐賀線ホーム跡が残っています。



1番ホーム上屋

形状から荷物上屋ではないかと思われるのですが、肝心の財産標はペンキで塗りつぶされていて読み取ることが出来ませんでした。 この上屋にはカーネギーの美品が沢山見られました。



2.3番ホーム上屋

柱や梁の数が少ないとてもシンプルな造りの上屋です。 こちらにもカーネギーが沢山見られました。



☆跨線橋の古レール (丸Sマーク) 60 A 1928 llll (丸Sマーク) 60 A 1928 lll (丸Sマーク) 60 A 1928 ll (丸Sマーク) 60 A 1927 llllllllll (丸Sマーク) 60 A 1927 lllllllll (丸Sマーク) 60 A 1926 ll

☆1番ホーム上屋の古レール CARUNEGIE. 1898. ET. llllllll CARUNEGIE. 1898. ET. llllll 30 (丸Sマーク) 1934 lll OH (丸Sマーク) 60 A 1929 lll (丸Sマーク) NO 60 A 1908 lll (裏面 工)

☆2.3番ホーム上屋の古レール CARUNEGIE 1898 ET lllllllll CARUNEGIE 1898 ET llllllll (丸Sマーク) 60 A 1926



CARUNEGIE. 1898. ET. llllll

アメリカ カーネギー社1898年6月製造のレールです。 荒尾や大牟田でも同じレールを見ることが出来ますが、ここ瀬高駅のものが一番保存状態が良いようです。

このカーネギーは九州鉄道で「九鉄5号」と呼ばれたタイプのレールで、鉄道省規格の60ポンド3種と同じものになります。手元の文献によるとこのタイプのレールが使用されたのは三角線と筑豊本線若松〜折尾間と記載されており、このレールは製造年から見て先ずは三角線に使用されたものと思われます。 製造月が6月〜9月と4ヶ月にも渡っていることを考えると同じレールが若松〜折尾にも持ち込まれたのではないかと推測できるのですが、北九州方面ではこの98年製カーネギーは1本も見つけることが出来て居ません。

どこかに手がかりがあればいいのですが、年々古レールが消滅していく現在では正解に辿り着くのはなかなか難しいようです。



参考文献:明治工業史 鉄道篇(1926年刊)